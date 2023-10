Guerre Israël-Hamas : Des centaines de personnes assistent à une veillée en hommage aux victimes de l’explosion d’un hôpital de Gaza – alors que le Premier ministre appelle à une réponse « calme » | Actualités politiques

Des centaines de personnes ont assisté à une veillée devant Downing Street pour les victimes d’une explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza.

Cette décision est intervenue après que le Premier ministre Rishi Sunak a appelé à une réponse « calme et sereine » à l’explosion, alors que les services de renseignement examinent les preuves permettant de déterminer qui était derrière cette explosion.

Le Hamas a imputé à Israël la responsabilité de l’explosion, qui a tué des centaines de civils, tandis que l’armée israélienne a déclaré que l’hôpital avait été touché par une roquette tirée par des militants palestiniens.

Mercredi soir, sous de fortes pluies, des manifestants se sont rassemblés à Westminster en brandissant des pancartes indiquant « arrêtez le massacre » et « arrêtez de bombarder Gaza ».

Ils ont également scandé « du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ».

Des prières ont ensuite eu lieu en arabe, les participants étalant des bâches en plastique sur le sol pour prier.

Il y avait environ 800 personnes au total, ce qui a entraîné des fermetures de routes par la police en raison de la forte participation, a rapporté notre correspondante Amelia Harper depuis les lieux.

L’explosion du site a été largement condamnée. Hôpital Al-Ahli al-Arabioù des centaines de Palestiniens cherchaient refuge après un siège lancé en représailles à Attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:47

« La Grande-Bretagne enquête sur l’explosion de Gaza »



L’explosion a déclenché des manifestations dans tout le Moyen-Orient, notamment des scènes de colère à Beyrouth, la capitale libanaise, où des centaines de manifestants ont affronté les forces de sécurité près de l’ambassade américaine.

Le groupe Hezbollah, allié clé du Hamas, a organisé mercredi son propre rassemblement dans la ville.

Le ministère des Affaires étrangères a depuis mis à jour ses directives de voyage au Liban, qui partage une frontière avec Israël, déconseillant tout voyage dans le pays et encourageant les ressortissants britanniques actuellement là-bas à « partir maintenant tant que des options commerciales restent disponibles ».

« La situation pourrait se détériorer rapidement et sans avertissement », a indiqué le ministère.

PM : une « réponse calme et sereine » est nécessaire pour frapper

Plus tôt, M. Sunak a exhorté les députés à ne pas « se précipiter pour porter un jugement » alors qu’Israël et le Hamas ont publié des affirmations rivales sur ce qui s’est passé.

En visite à Tel Aviv au milieu de l’escalade du conflit, le président américain Joe Biden aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en lui disant que « il semble que cela ait été fait par l’autre équipe, pas par vous ».

Mais M. Sunak – qui s’est entretenu mercredi matin avec le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni et le président de la commission conjointe du renseignement – a déclaré qu’il ne « se précipiterait pas pour porter un jugement avant d’avoir tous les faits sur cette terrible situation ».

Dernier rapport Israël-Gaza : les manifestations se propagent au Moyen-Orient

Lors des questions du Premier ministre à la Chambre des Communes, il a déclaré : « Nos services de renseignement ont rapidement analysé les preuves pour établir les faits de manière indépendante. Nous ne sommes pas en mesure, à ce stade, d’en dire plus. »

Image:

La veillée a eu lieu devant Downing Street





Lors d’une visite dans l’Essex mercredi après-midi, le Premier ministre a ajouté que la « situation très aiguë et sensible » exigeait « des têtes calmes ».

« C’est évidemment une situation compliquée sur le terrain mais il est juste que nous l’abordions avec calme et sang-froid, ne nous précipitons pas vers des jugements prématurés, prenons le temps de comprendre ce qui s’est passé, c’est ce que nous faisons », a-t-il déclaré. dit.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:08

Que nous disent les images des explosions dans les hôpitaux ?



Concernant la différence de position avec l’Amérique, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que les ministres « prennent note » de ce que le président Biden a dit, « mais nous ferons notre propre jugement ».

En savoir plus:

Ce que nous savons de l’explosion d’un hôpital à Gaza

La mission diplomatique risquée de Biden en Israël doit prouver que les critiques ont tort

Il a déclaré qu’une évaluation britannique de ce qui s’est passé sera rendue publique « dès que nous serons sûrs des détails ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:26

Moment où l’hôpital de Gaza explose



La frappe contre l’hôpital a donné lieu à des appels accrus à un cessez-le-feu humanitaire – même si c’est quelque chose M. Sunak a refusé d’approuver lorsqu’il s’est adressé aux députés dans les logements familiaux.

Un porte-parole du leader travailliste Sir Keir Starmer a également rejeté ces appels, affirmant aux journalistes qu’Israël avait le « droit de se défendre » et de faire ce qui était nécessaire pour récupérer le pays. Selon ce rapport, 199 otages sont retenus captifs à Gaza.

Plus de 40 députés de tous bords ont signé une motion en faveur d’un cessez-le-feu afin que la libération des otages puisse être assurée, que le droit international puisse être respecté et que les fournitures médicales, la nourriture, le carburant, l’électricité et l’eau puissent entrer à Gaza.

Actualité politique : Sunak met en garde contre les « spéculations prématurées » sur le bombardement d’un hôpital à Gaza

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

La motion indique que le Parlement « condamne totalement le massacre de civils israéliens et la prise d’otages par le Hamas », mais qu’il est d’accord avec l’ONU sur le fait que « ces actes horribles ne justifient pas de répondre par une punition collective du peuple palestinien ».

M. Sunak a déclaré qu’Israël « a le droit de se défendre » et que le Royaume-Uni continue de faire pression pour que l’aide humanitaire arrive à Gaza et « travaille 24 heures sur 24 » pour libérer les otages britanniques pris par le Hamas.

Au moins sept ressortissants britanniques, dont Yahel Sharabi, 13 ansont été tués lors des raids du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Downing Street a déclaré que neuf ressortissants britanniques étaient toujours portés disparus, certains d’entre eux étant morts, tandis que d’autres pourraient figurer parmi les otages ramenés dans la bande de Gaza.