Guerre Israël-Hamas : des Canadiens fuyant les combats arrivent en Jordanie

Le premier groupe de Canadiens de Cisjordanie a traversé la frontière jordanienne lundi, a déclaré le ministre canadien des Affaires étrangères.

Dans un article sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Mélanie Joly a confirmé que le groupe est arrivé sain et sauf mais n’a pas précisé combien de Canadiens ont fait la traversée.

Joly s’est dite « ravie » que le groupe de Canadiens soit arrivé après un travail « 24 heures sur 24 » de la part d’équipes en Israël, en Jordanie et au Canada.

Affaires mondiales Canada a tenu une séance d’information technique dimanche pour informer les Canadiens de la crise et des plans du gouvernement pour aider les Canadiens dans la région.

La sous-ministre adjointe chargée de la sécurité consulaire et de la gestion des urgences, Julie Sunday, a expliqué certains des plans du gouvernement pour l’évacuation, qui prévoyait le début du transport terrestre dès lundi.

Elle a déclaré que les Canadiens monteraient dans un bus depuis Ramallah et traverseraient la Cisjordanie par la porte Allenby. De là, ils changeraient de bus avant d’entrer en Jordanie, et de plus amples détails seraient disponibles « dans les prochains jours ».





Les tensions ont continué de s’intensifier entre Israël et le Hamas, que le gouvernement canadien a déclaré groupe terroriste, depuis l’attaque surprise contre Israël le 7 octobre.

À ce jour, cinq Canadiens ont été confirmés tués au cours de la guerre, alors que le Canada continue de planifier des voies pour les citoyens, les résidents permanents et leurs familles hors de la zone de guerre.

Lundi, les forces israéliennes se préparaient à une attaque terrestre sur Gaza et demandaient aux civils de trouver un moyen de quitter la région. Il y a environ 450 Canadiens enregistrés en Cisjordanie et à Gaza, et plus de 6 800 Canadiens enregistrés en Israël.

Une précédente voie de sortie de Gaza via l’Égypte a été interrompue ce week-end.

Dimanche soir, environ 1 000 Canadiens ont été rapatriés d’Israël vers Athènes via une opération des forces armées canadiennes. Depuis le début de la crise, Affaires mondiales Canada a reçu environ 4 200 demandes de renseignements.



