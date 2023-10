Guerre Israël-Hamas : dernières nouvelles, réaction du marché et impact sur les entreprises

9 octobre (Reuters) – L’armée israélienne a annoncé avoir mobilisé un nombre sans précédent de 300 000 réservistes et imposé un blocus total sur la bande de Gaza, signe qu’elle envisageait peut-être une attaque terrestre en réponse à l’attaque dévastatrice du week-end menée par des hommes armés du Hamas.

Les chaînes de télévision israéliennes ont déclaré que le bilan des victimes de l’attaque du Hamas s’élevait à 900. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 687 Palestiniens avaient été tués dans les frappes aériennes israéliennes sur l’enclave sous blocus depuis samedi.

ISRAËL CIBLE GAZA

* Après des heures de bombardements intenses par des avions israéliens, le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle Gaza, a déclaré qu’il exécuterait un prisonnier israélien pour chaque maison civile bombardée sans avertissement.

* Le porte-parole de la branche armée du Hamas a déclaré que le groupe ne négocierait pas sur les prisonniers israéliens « sous le feu ». Le porte-parole, Abu Ubaida, a déclaré dans un discours vidéo qu’Israël devrait être prêt à « payer le prix » en échange de la liberté des captifs.

* L’armée américaine envoie de nouvelles fournitures de défense aérienne, de munitions et d’autres aides à la sécurité à Israël pour l’aider à répondre à une attaque sans précédent du Hamas ce week-end, a déclaré un haut responsable américain de la défense.

* L’Union européenne a fait marche arrière lundi, dans le désarroi, après avoir annoncé que l’aide aux Palestiniens avait été suspendue en réponse à l’attaque contre Israël par le Hamas, après que les pays de l’UE se soient plaints que l’exécutif du bloc avait outrepassé ses limites.

* Autre signe du passage rapide d’Israël sur le pied de guerre, un membre du cabinet du parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il pourrait mettre en place un gouvernement d’unité nationale rejoint par les dirigeants de l’opposition en quelques heures.

* Les médiateurs qataris ont organisé des appels urgents pour tenter de négocier la liberté des femmes et des enfants israéliens capturés par le groupe militant et détenus à Gaza en échange de la libération de 36 femmes et enfants palestiniens des prisons israéliennes, a déclaré à Reuters une source informée des pourparlers. Un responsable israélien a déclaré qu’aucune négociation n’était en cours.

* Le groupe armé libanais Hezbollah a tiré lundi une salve de roquettes sur le nord d’Israël en réponse à la mort d’au moins quatre de ses membres dans des bombardements israéliens sur le Liban, ont déclaré à Reuters deux sources de sécurité.

AMÉRICAINS, BRITONS MORTS OU DISPARUS

* Le président américain Joe Biden a déclaré lundi qu’au moins 11 citoyens américains figuraient parmi les personnes tuées en Israël à la suite des attaques du week-end perpétrées par le groupe islamiste palestinien Hamas. Washington estime qu’il est probable que des citoyens américains figurent également parmi les personnes retenues en otages par le Hamas, a-t-il déclaré dans un communiqué.

* Plus de 10 Britanniques seraient morts ou portés disparus en Israël, a rapporté la BBC, citant une source officielle, bien que le ministre des Affaires étrangères James Cleverly ait déclaré qu’il ne spéculerait pas sur le nombre de Britanniques ou de binationaux dans la région.

APERÇU, ANALYSE

* Le Hamas a mené une campagne minutieuse de tromperie pour réussir son attaque stupéfiante, selon des récits du Hamas et de sources israéliennes.

* Le président américain Joe Biden et Netanyahu, alliés inconfortables dans le meilleur des cas, mettront leur relation difficile à un nouveau test avec Israël préparant une éventuelle attaque terrestre sur la bande palestinienne de Gaza.

Les marchés mondiaux perturbés, les vols suspendus

* Les craintes d’un conflit élargi menacent davantage de volatilité pour les investisseurs, ajoutant à l’incertitude à l’approche de la saison des résultats des entreprises et des données cruciales sur l’inflation américaine plus tard dans la semaine.

* Les prix du pétrole ont bondi de plus de 4%, l’or s’est apprécié et le dollar américain s’est apprécié face à l’euro alors que les affrontements militaires entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas ont alimenté les craintes d’une extension du conflit au-delà de Gaza.

* Les entreprises technologiques opérant en Israël devaient renforcer leur sécurité car elles pourraient faire face à des perturbations, ont déclaré les investisseurs et les analystes.

* Les principaux transporteurs aériens internationaux ont suspendu ou limité leurs services de vols à destination ou en provenance de Tel Aviv, affirmant qu’ils attendaient une amélioration des conditions de sécurité.

* Plusieurs banques américaines ont demandé à leurs employés en Israël de travailler à domicile dans un avenir proche alors que le pays passe sur le pied de guerre et mobilise ses troupes de réserve.

