Rut Hodaya Perez n’est pas en état d’être retenu en otage dans la bande de Gaza.

Rut, une Israélienne de 17 ans atteinte de dystrophie myotonique, ne peut pas marcher et utilise un fauteuil roulant. Mais cela n’a pas empêché des hommes armés du Hamas de l’enlever le 7 octobre lors d’un festival de musique de transe près de la frontière avec Gaza, au cours de leur série d’enlèvements et de massacres.

Rut fait désormais partie du groupe important et varié de captifs que le Hamas aurait ramenés dans son labyrinthe souterrain de tunnels à Gaza.

« Elle n’est pas faite pour vivre dans un endroit comme celui-là », a déclaré sa sœur Yamit.

Cela fait deux semaines que le groupe militant du Hamas a attaqué Israël, massacrant plus de 1 400 personnes et en kidnappant plus de 200. Alors que les craintes grandissent quant à la sécurité de tous les otages, détenus dans des conditions qui mettraient à l’épreuve même les plus forts, les inquiétudes grandissent. particulièrement intense pour les plus vulnérables physiquement comme Rut.

De gauche à droite : Eric Perez, Rut Hodaya Perez et Yamit Perez. Crédit… Famille Pérez

Vendredi matin, les responsables militaires israéliens ont déclaré que « la plupart » des otages étaient en vie, et vendredi soir, tous ceux dont les proches étaient détenus à Gaza ont reçu une dose d’espoir supplémentaire lorsqu’Israël et le Hamas ont annoncé que deux otages, une mère et sa fille qui ont la double nationalité américano-israélienne, ont été libérés.

Des responsables américains ont déclaré que des représentants du Qatar, un allié américain qui entretient de bonnes relations avec le Hamas, avaient contribué à persuader le groupe, qui contrôle Gaza, de libérer Judith Raanan, 59 ans, et Natalie Raanan, 17 ans. La raison pour laquelle les Raanan ont été libérées n’est pas claire. avant les autres.

Mais pour tous ceux qui restent, il est presque inconcevable ce que vivent certains d’entre eux, en particulier les plus nécessiteux.

Ils sont détenus sous la menace d’une arme par le même groupe qui a massacré leurs amis et leurs proches. Ils sont piégés dans l’enclave densément peuplée de Gaza, que les avions militaires israéliens bombardent sans relâche. Tout autour d’eux, la nourriture, l’eau et les médicaments s’épuisent, et la peur, la rage et la haine s’intensifient. Tout le monde à Gaza, une population de deux millions d’habitants, est confronté à une crise humanitaire, et les gouvernements du monde entier ont exhorté les Israéliens à autoriser l’aide dont ils ont désespérément besoin, ce qui a finalement commencé à se produire samedi matin.

Natalie Raanan et sa mère, Judith Raanan, s’entretenant avec le président Biden vendredi, après avoir été libérées par le Hamas, sur une photographie publiée par l’ambassade américaine à Jérusalem. Crédit… Ambassade américaine à Jérusalem, via l’Agence France-Presse — Getty Images

Les responsables israéliens ont déclaré que le Hamas avait emmené au moins 20 enfants, dont des jeunes enfants ; plus d’une douzaine de personnes dans la soixantaine, la soixantaine et l’octogénaire ; et les personnes souffrant de la maladie de Parkinson, de problèmes cardiaques, de diabète et de cancer. De plus, plusieurs otages ont été grièvement blessés par balles et grenades lors de l’attaque terroriste.

Les membres des familles et les organisations internationales implorent le Hamas de faire preuve de miséricorde et de libérer en priorité les personnes âgées, les jeunes, les malades et les blessés.

Le Comité international de la Croix-Rouge est l’un des groupes qui tentent d’apporter leur aide. Deux jours après l’attaque, les responsables de la Croix-Rouge ont déclaré avoir contacté les dirigeants du Hamas à Doha, au Qatar.

« Le point de départ – et j’ai du mal à m’en sortir – est qu’il y a des gens qui ne devraient jamais être là », a déclaré Fabrizio Carboni, directeur régional de l’organisation pour le Proche et le Moyen-Orient, dans une interview la semaine dernière.

Au cours des dix derniers jours, a-t-il déclaré, la Croix-Rouge s’est rencontrée face à face et a eu de nombreux appels téléphoniques avec des responsables du Hamas, mais « compte tenu du niveau de violence à Gaza, je considère qu’il est extrêmement compliqué pour nous de faire notre travail. »

Les responsables de la Croix-Rouge ont déclaré qu’ils demandaient aux dirigeants du Hamas de fournir une « preuve de vie », comme un message, un appel téléphonique ou une vidéo qui prouverait que chaque personne soupçonnée d’être retenue captive est en vie. La Croix-Rouge demande également au Hamas d’autoriser l’arrivée de médicaments et de libérer immédiatement les otages ayant des besoins sanitaires urgents, comme Rut.

« Ils devraient tous être libérés, mais ceux qui souffrent de problèmes de santé spécifiques devraient l’être encore plus que les autres », a déclaré M. Carboni. « Il n’est pas possible aujourd’hui de fournir facilement l’aide médicale dont ils ont besoin à Gaza », a-t-il ajouté. « Nous l’avons demandé. Mais aujourd’hui, nous en sommes loin, très loin.

Dans le cadre d’une manifestation à Tel Aviv, une longue table avec 203 chaises et couverts vides, une pour chaque otage présumé détenu à Gaza, a été dressée avant Shabbat. Crédit… Tamir Kalifa pour le New York Times

Pour les familles des otages, la semaine a été angoissante, pleine de hauts et de bas.

L’explosion catastrophique de mardi dans un hôpital bondé de Gaza a enflammé les passions – et les sentiments anti-israéliens – dans le monde entier. Israël a imputé l’explosion à une roquette tirée par le Jihad islamique palestinien, un autre groupe militant à Gaza, tandis que les responsables du Hamas ont imputé la responsabilité à une frappe aérienne israélienne. Les récits des deux parties n’ont pu être vérifiés de manière indépendante, mais le résultat final était d’immenses souffrances à Gaza et des risques accrus pour la sécurité des otages.

Au cours des jours suivants, Israël a continué à renforcer ses forces le long de la frontière avec Gaza, se préparant à l’envahir. De nombreuses familles de prisonniers prient pour que les Israéliens retardent l’offensive terrestre jusqu’à ce que tous les otages soient libérés.

Il existe peu de bonnes options. Les experts en tactique estiment qu’une tentative de sauvetage serait trop dangereuse. Le Hamas possède des kilomètres de tunnels souterrains à Gaza, et les experts estiment que les otages ont été divisés et sont gardés sous haute surveillance tout au long de ce labyrinthe.

La nouvelle, tombée à la fin de la semaine dernière, selon laquelle des soldats israéliens avaient découvert des corps d’Israéliens le long de la barrière frontalière avec Gaza, vient s’ajouter à ce tableau sombre. On ne sait pas exactement quand ils ont été tués – pendant leur captivité ou dans les premiers instants de l’attaque du 7 octobre. Quoi qu’il en soit, les familles des otages sont désormais soumises à un stress énorme, répondant à chaque appel téléphonique avec des doigts tremblants, ne sachant pas si elles sont sur le point de savoir si les personnes qu’elles aiment le plus sont mortes ou vivantes.

Et pour les otages malades ou blessés, le temps ne joue pas en leur faveur.

Hersh Goldberg-Polin, 23 ans, originaire de Californie qui a déménagé en Israël avec sa famille il y a 15 ans, est captif à Gaza dont le bras a été arraché par une grenade lors de l’attaque.

Hersh Goldberg-Polin, 23 ans, originaire de Californie, sur une image prise avant l’attaque. Il a été filmé en train d’être chargé dans un camion du Hamas avec du sang coulant d’un garrot auto-attaché autour de son coude gauche. Crédit… Avec l’aimable autorisation de Rachel Goldberg, via Associated Press

Il a été filmé dans une vidéo en train d’être chargé dans un camion du Hamas, du sang coulant d’un moignon au-dessus de son coude gauche.

Rotem Revivi, un ami proche, a déclaré qu’il était « évident » que si le bras de M. Goldberg-Polin n’était pas correctement soigné, « il se pourrait qu’il ne soit plus avec nous ».

Hagai Levine, responsable du Forum des otages et des familles disparues, une organisation née à Tel Aviv pour aider les familles des otages, estime que le Comité international de la Croix-Rouge doit « faire plus », comme publier une liste de tous les otages. personnes disparues et otages. Les responsables de la Croix-Rouge affirment qu’ils tentent d’obtenir ces informations et qu’ils s’appuient sur leurs expériences acquises dans d’autres conflits au Moyen-Orient.

L’organisation a contribué au rapatriement de milliers de prisonniers pendant les guerres entre Israël et ses voisins, il y a plusieurs décennies. Il dispose d’un bureau à Gaza, où, a déclaré M. Carboni, ses hommes séjournaient dans des « conditions horribles » pour faciliter la libération des otages, comme ils l’ont fait vendredi soir lorsque le Hamas a livré les Raanans et qu’ils sont entrés dans un ronronnement de la Croix-Rouge. camion, selon une courte vidéo publiée par le Hamas.

Avichai Broduch, dont la femme et les trois enfants ont été enlevés par des militants du Hamas, lors d’une manifestation appelant à leur libération à Tel Aviv. Crédit… Tamir Kalifa pour le New York Times

Le Hamas a initialement menacé d’exécuter un otage civil chaque fois qu’une frappe aérienne israélienne frappait les Gazaouis « dans leurs maisons sans avertissement », mais n’a fait aucune autre annonce de ce type. Bien que le Hamas ait peu parlé des personnes détenues, il est clair que les otages ont une grande valeur à leurs yeux.

Les responsables israéliens ont déclaré que le Jihad islamique palestinien détenait également certains prisonniers. Musab Al-Breim, porte-parole de ce groupe, connu pour travailler en étroite collaboration avec le Hamas, a déclaré cette semaine : « Il n’y a qu’une seule façon pour les prisonniers de revenir, c’est si nos prisonniers sont libérés », faisant référence aux milliers de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.

Les experts en otages affirment qu’il s’agit de l’une des confrontations d’otages les plus compliquées jamais vues. Il s’agit d’un énorme groupe de captifs, détenus dans une zone de guerre qui fait rage, avec des otages venant de nombreux pays différents, âgés de moins d’un an à plus de 85 ans, y compris des civils kidnappés chez eux ou lors d’une fête dans le désert ainsi que des soldats israéliens en service actif. capturés dans des chars en feu.

Même la communication la plus simple, comme un appel téléphonique à une personne en captivité, est difficile. « Les groupes armés non étatiques, avec lesquels nous sommes en contact, font très, très attention à la manière dont ils établissent des contacts avec nous, car ils savent que grâce à la technologie, ils pourraient être retrouvés », a déclaré M. Carboni.

Mais tout cela mis à part, a déclaré M. Carboni, « il est impensable » qu’autant d’enfants aient été kidnappés.

Il a ajouté que « cette indignation ne se fait pas au détriment de notre indignation envers les enfants de Gaza », qui, a-t-il dit, ont grandi face à « une brutalité et une violence incroyables ».

« Nous ne pouvons pas ajouter de la violence à la violence », a-t-il déclaré. « Nous devons arrêter cela. »