Guerre Israël-Hamas : décès de Canadiens et détails du pont aérien révélés

Le gouvernement canadien commencera à évacuer par avion les citoyens et leurs familles d’Israël d’ici jeudi ou vendredi, tout en promettant que rien ne sera laissé au hasard alors que les responsables continuent de chercher confirmation du nombre de Canadiens qui ont été tués ou sont toujours portés disparus, tout en fournissant de nouveaux détails sur les plans d’envoi. négociateurs en otages.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a confirmé mercredi que deux Canadiens sont confirmés morts et qu’un troisième est présumé mort en Israël.

Joly a déclaré que le gouvernement suit les informations selon lesquelles trois autres Canadiens sont toujours portés disparus et que les responsables sont en contact avec les familles de ces personnes pour offrir leur soutien, ainsi qu’avec les autorités locales ainsi qu’avec les pays alliés pour recueillir des informations et des renseignements supplémentaires.

Elle n’a pas voulu confirmer s’il y avait des Canadiens parmi les centaines d’otages, affirmant qu’elle ne voulait pas « augmenter la valeur et mettre leur vie en danger ».

Cependant, le ministre a indiqué que le Canada était en contact avec le négociateur en chef des otages en Israël et qu’il enverrait « une équipe d’experts » pour soutenir les responsables sur le terrain en Israël qui sont engagés dans des négociations sur les otages, car les responsables ont souligné que non tous les cas de Canadiens disparus seraient nécessairement des otages.

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Haiat, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il ne croyait pas qu’Israël ait demandé au Canada des négociateurs, car ce n’est « pas le moment » pour cela, car ils sont encore en train de « compter nos corps » et de « combattre les terroristes ». Cependant, il a déclaré que les otages incluraient de nombreux binationaux, y compris des Canadiens.

Plus tard mercredi, le gouvernement canadien a publié une déclaration appelant à « la retenue dans la communication sur les incidents signalés de prises d’otages, notant que « les communications publiques relatives aux otages pourraient potentiellement prolonger l’épreuve et mettre davantage en danger des vies » et être « extrêmement pénibles pour la famille et les victimes ». amis des victimes. »

Les derniers chiffres fédéraux indiquent que 4 227 Canadiens sont enregistrés en Israël et 475 Canadiens supplémentaires sont enregistrés à Gaza et en Cisjordanie. Affaires mondiales Canada affirme avoir répondu à 1 990 demandes depuis le début du conflit.

Condamnant les attaques du Hamas et appelant à la fin des violences et à la libération des otages, le ministre a été rejoint par le chef d’état-major de la Défense, Wayne Eyre, pour faire le point sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Les combats déclenchés par l’incursion en Israël du groupe terroriste désigné par le Canada, le Hamas, et les frappes de représailles israéliennes, ont tué, blessé, déplacé et bloqué des milliers de personnes, y compris des citoyens canadiens.

TROISIÈME CANADIEN À MORT IDENTIFIÉ

Selon la mise à jour de Joly, les deux Canadiens confirmés tués étaient Ben Mizrachi, 22 ans, de Vancouver, et Alexandre Look, 33 ans, de Montréal.

Cependant, en milieu d’après-midi, la Fondation juive d’Ottawa a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a déclaré qu’Adi Vital-Kaploun, 33 ans, avait été tué par le Hamas en Israël.

Après avoir initialement indiqué que trois Canadiens avaient été confirmés tués, Joly et la sous-ministre adjointe à la sécurité consulaire et à la gestion des urgences d’Affaires mondiales Canada, Julie Sunday, ont précisé que le troisième décès était présumé, les autorités israéliennes n’ayant pas fourni de confirmation.

« Souvent, des familles ou des amis nous appellent lorsqu’ils soupçonnent qu’une personne a été blessée ou tuée », a déclaré Sunday, ajoutant que les responsables canadiens travaillaient ensuite avec les autorités pour confirmer, grâce à une identification.

« Cela peut être assez complexe compte tenu de l’ampleur de certaines attaques, c’est pourquoi nous travaillons avec les autorités israéliennes pour confirmer tous les décès que nous soupçonnons », a déclaré Sunday. « Dans ce cas-ci, ils ont été assez débordés, donc cela a pris du temps. »

Joly a déclaré qu’elle avait parlé avec la famille de Look mardi et que c’était l’un des appels les plus difficiles qu’elle ait jamais eu à passer.

« Alors que nous continuons à assister aux horreurs qui se déroulent… J’adresse mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers à la suite des attaques terroristes en Israël. La douleur et la souffrance dont nous continuons d’être témoins ne peuvent être mesurées », a déclaré Joly.

« Des jeunes vies ont été écourtées, des familles ont été déchirées, et c’est absolument déchirant. Cela se ressent dans les foyers et les communautés partout au Canada. »

TOUT CE QUE NOUS SAVONS SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

Joly a annoncé mercredi que des avions des Forces armées canadiennes assureront la navette entre l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv et Athènes à partir de la fin de la semaine pour ceux qui souhaitent quitter la région. Depuis la Grèce, un pays tiers sûr, un avion et son équipage d’Air Canada ramèneront les Canadiens à Toronto ou à Montréal.

Deux avions militaires CC-150 Airbus Polaris seront utilisés pour ces vols, a indiqué Eyre, l’un en provenance d’Europe et l’autre de la BFC Trenton, le premier avion devant atterrir à Athènes mercredi soir. Le plus haut général militaire a déclaré que les exercices de planification « sur table » qui se dérouleront dans les heures à venir permettront d’élaborer le plan « le plus efficace et le plus efficient » pour déterminer le nombre de vols par jour.

« Cela dépendra de la demande », selon le nombre de Canadiens qui demandent à quitter le pays, a déclaré Eyre. Mais l’offre sera limitée dans le temps, étant donné que les problèmes actuels d’accès aux vols vers l’Amérique du Nord ne devraient pas durer longtemps.

Le gouvernement canadien a annoncé pour la première fois mardi soir qu’il aiderait les Canadiens à partir « dans les prochains jours » et que les vols seraient ouverts aux citoyens canadiens, à leurs conjoints et à leurs enfants ; ainsi que les résidents permanents canadiens, leurs conjoints et leurs enfants.

« Soyez clair, cela inclut les doubles nationalités », a déclaré Joly.

Les voyageurs canadiens en Israël ont déclaré à CTV News que jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi à trouver le chemin du retour en raison des annulations de vols aériens et des difficultés à recevoir l’aide de l’ambassade malgré l’augmentation de la capacité consulaire. Cela a incité les partis d’opposition fédéraux à réclamer des ponts aériens d’urgence immédiats.

« Je n’ai réussi à joindre personne… Je ne sais pas vraiment quoi faire… Je prie pour que le Canada puisse me récupérer, moi et d’autres familles qui essayons désespérément de sortir d’ici, » a déclaré Alva Yaffe, une Canadienne et mère célibataire qui tente de rentrer chez elle au Canada, qui s’est entretenue mercredi avec Adrian Ghobrial de CTV News, au nord de Tel Aviv.

« C’est une véritable guerre… et nous ne nous sentons pas en sécurité ici, nous nous sentons en sécurité au Canada. »

Défendant le temps qu’il faut pour mobiliser les ponts aériens militaires, Eyre a déclaré qu’une fois le conflit déclenché, les troupes ont « immédiatement » commencé à planifier les options concernant le soutien que le Canada pourrait fournir, mais les considérations concernant la situation en matière de sécurité, les ressources, les autorisations de vol et d’atterrissage ont dû être prises en compte. travaillé en premier.

Dimanche, a déclaré que le basculement plutôt rare vers des vols d’évacuation s’est produit après un afflux d’appels aux responsables consulaires de citoyens incapables d’accéder aux options commerciales.

Tout en notant que d’autres alliés majeurs tels que les États-Unis ne se sont pas encore lancés dans des départs assistés, Joly a également déclaré qu’elle travaillait sur des options supplémentaires pour ceux qui ne peuvent pas atteindre l’aéroport de Tel Aviv.

Une réunion d’information technique organisée par des responsables fédéraux des affaires étrangères, de l’immigration et de la défense, s’exprimant sans attribution d’attribution, a fourni plus de détails mercredi après-midi, notamment que l’estimation actuelle est que les vols commenceront tard jeudi soir ou vendredi.

Le plan provisoire prévoit probablement trois vols par jour, avec 150 personnes par vol, ont indiqué des responsables.

Le Canada donnera la priorité aux passagers en situation régulière et prêts à voyager, aux touristes bloqués et aux plus vulnérables, et sera en mesure de faciliter le transport vers l’aéroport pour certains, ainsi que de fournir des services médicaux à bord, si nécessaire.

Les agents d’immigration travaillent avec le personnel de l’ambassade dans tous les cas où ceux qui souhaitent monter à bord d’un avion à destination du Canada n’ont pas avec eux leur passeport ou les documents d’autorisation de voyage nécessaires pour valider leur identification.

Et, même si les Canadiens n’auront pas à payer pour les vols à départ assisté d’Israël à destination d’Athènes, le voyage et l’hébergement seront à la charge des individus.

S’il restait de la place sur le ou les derniers vols, les responsables fédéraux ont indiqué que le Canada était disposé à permettre aux citoyens des pays alliés qui n’offrent pas de transport aérien d’embarquer.

Alors que la chef adjointe conservatrice Melissa Lantsman s’est dite heureuse de voir les ponts aériens confirmés, l’opposition officielle reste insatisfaite des informations fournies, affirmant que « trop de Canadiens se retrouvent sans réponse à des questions clés alors qu’ils envisagent de partir ».

« Au moment où les premiers vols du gouvernement partiront, près d’une semaine se sera écoulée depuis l’attaque », a déclaré Lantsman. « Le ministre aurait dû demander aux responsables samedi matin de commencer les préparatifs pour les vols d’évacuation des Canadiens. Il devrait déjà y avoir des vols au départ et pour ramener les Canadiens chez eux. »

AIDE CONSULAIRE OFFERTE 24h/24 et 7j/7 : FONCTIONNAIRES

Le gouvernement implore tous les Canadiens de la région qui ne se sont pas encore inscrits de le faire, afin que les responsables de l’ambassade puissent partager directement avec eux plus d’informations sur ces vols à venir et toute autre information clé en matière de sécurité et de sûreté.

Les autorités recontactent également tous ceux qui ont appelé jusqu’à présent pour s’enquérir de leur intérêt pour le départ assisté.

Notant qu’il s’agit d’une « période de grande incertitude et de grande anxiété », Joly a déclaré que les missions à Tel Aviv et Ramallah restent ouvertes et que les responsables à Ottawa, en Jordanie, en Égypte et au Liban offrent un soutien d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des délais minimes pour ceux qui appellent pour passer.

Du personnel consulaire supplémentaire est déployé à divers endroits de la région.

Au cours de la séance d’information technique, les responsables ont déclaré que le gouvernement avait activé le centre de surveillance et d’intervention d’urgence à Ottawa, où 20 personnes étaient en service téléphonique pendant la nuit, répondant à plus de 1 000 demandes depuis le 7 octobre. -des informations à jour pour visiter leur page Web de crise en ligne, qui comprendra des conseils aux voyageurs.

« Nous travaillerons pour fournir une assistance consulaire à tous les Canadiens, qu’ils soient à Gaza, en Cisjordanie ou en Israël », a déclaré un responsable lors du point de presse de mercredi.

QU’EN EST-IL DES ÉVACUATIONS À GAZA ?

Quant aux près de 500 Canadiens qui se sont enregistrés depuis Gaza ou la Cisjordanie, la meilleure estimation que les autorités puissent fournir est que sur les 250 personnes de ces régions qui ont demandé l’aide du gouvernement fédéral, 70 se trouvent à Gaza spécifiquement.

Jusqu’à présent, le Canada n’a pas de plans concrets d’évacuation étant donné qu’il n’y a pas de couloir humanitaire, mais Joly a déclaré qu’il étudiait la possibilité de faire passer les gens via la Jordanie pour accéder à des vols commerciaux.

« Ce que je peux vous dire également, c’est que si les Nations Unies procédaient à une évacuation, nous travaillerions avec elles. Nous l’avons fait dans le passé, mais à ce stade, aucune information n’a été reçue de l’ONU concernant l’évacuation. au moment où nous parlons, mais nous gardons nos options ouvertes », a déclaré Joly.

Le gouvernement a confirmé mardi qu’il continuerait à envoyer de l’aide humanitaire à Gaza et en Cisjordanie, où les responsables fédéraux affirment qu’environ 264 000 Palestiniens ont été déplacés à l’intérieur du pays, mais insiste sur le fait qu’il veillera à ce qu’aucun argent ne finisse entre les mains de terroristes désignés. organisation Hamas.

« La situation humanitaire à Gaza était désastreuse avant ce week-end, et cela ne fera que détériorer davantage la situation », a déclaré Joly, soulignant qu’elle s’inquiète de « ce qui va se passer ensuite ».

« Nous exhortons toutes les parties à respecter le droit humanitaire international et à fournir un accès humanitaire à Gaza », a déclaré Joly.