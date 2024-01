Guerre Israël-Hamas : de violents combats laissent des centaines de personnes bloquées à Khan Younis

RAFAH, bande de Gaza (AP) — Le Qatar s’est dit consterné mercredi par la fuite des propos tenus par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans lesquels il critiquait la politique du pays. efforts de médiation avec le Hamascompliquant les négociations déjà ardues visant à arrêter les hostilités en échange de la libération des otages.

Lors d’une réunion avec les familles des otages détenus par le Hamas, Netanyahu a déclaré que le rôle du Qatar dans la médiation était « problématique ». Le Qatar, un médiateur clé qui entretient également des liens profonds avec le groupe militant et accueille certains de ses dirigeants en exil, a déclaré que les remarques de Netanyahu étaient « irresponsables et destructrices ».

La querelle publique est survenue alors que des pourparlers sensibles étaient en cours dans le but de faire avancer un accord potentiel qui pourrait offrir un certain répit dans le monde. guerre dévastatrice de 3 mois. Les combats ont tué plus de 25 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé, dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas, déplacé quelque 85 % des 2,3 millions d’habitants du territoire et déclenché une catastrophe humanitaire qui s’est propagée. la faim, la malnutrition et la maladie à travers l’enclave côtière assiégée.

Alors que la diplomatie se poursuivait, de violents combats faisaient toujours rage, en particulier dans le sud de Gaza, où les Nations Unies ont déclaré qu’une frappe de char israélien sur une installation de l’ONU avait tué au moins neuf personnes et en avait blessé des dizaines.

Netanyahu s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à la « victoire complète » contre le Hamas, qui a déclenché la guerre avec son armée. Assaut du 7 octobre à la frontièretuant quelque 1 200 personnes en Israël et en enlevant 250 autres.

Israël affirme qu’il se bat en état de légitime défense, mais il fait face à des accusations de génocide devant le tribunal mondial des Nations Unies à La Haye, qui a annoncé qu’il le ferait. rendre une décision vendredi sur la demande de l’Afrique du Sud d’une ordonnance provisoire ordonnant à Israël de mettre fin aux hostilités.

UN MÉDIATEUR « PROBLÉMATIQUE »

Le Qatar a été un maillon essentiel dans les efforts de négociation entre Israël et le Hamas.

Dans les propos divulgués de Netanyahu, diffusés mardi sur la chaîne de télévision israélienne 12, il a également déclaré aux familles qu’il n’avait intentionnellement pas remercié le Qatar pour ses efforts de médiation, affirmant qu’il pourrait exercer davantage de pression sur le groupe militant islamiste.

“À mon avis, le Qatar n’est pas différent, par essence, de l’ONU. Il n’est pas différent, par essence, de la Croix-Rouge et, à certains égards, il est encore plus problématique”, a-t-il déclaré. Israël considère ces organisations avec méfiance, les considérant comme partiales et pas assez utiles pour garantir la liberté des otages.

Netanyahu a également déclaré dans l’audio divulgué qu’il avait exprimé sa colère contre les États-Unis pour avoir renouvelé une base militaire dans cet État du Golfe. Il a déclaré qu’il avait demandé aux Américains de faire pression sur le Qatar pour qu’il fasse pression sur le Hamas.

Le Qatar a contribué à sécuriser une trêve d’une semaine en novembre au cours de laquelle plus de 100 otages ont été libérés. Il participe également aux efforts visant à négocier un nouvel accord visant à ramener chez eux les quelque 130 otages toujours en captivité.

Dans un message sur X, anciennement Twitter, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, a déclaré que son gouvernement était « consterné » par les propos rapportés par Netanyahu, mais qu’ils n’étaient « pas surprenants ».

« Si les propos rapportés s’avèrent vrais, le Premier ministre israélien ne ferait qu’entraver et saper le processus de médiation, pour des raisons qui semblent servir sa carrière politique au lieu de donner la priorité à sauver des vies innocentes, y compris des otages israéliens », a déclaré al-Ansari.

Le Qatar et l’Égypte travaillent sur un nouvel accord qui pourrait permettre la libération d’un plus grand nombre d’otages. L’envoyé de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, était à Doha mercredi, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. Cette visite intervient un jour après que McGurk ait rencontré des responsables égyptiens dans l’espoir d’établir une trêve temporaire entre Israël et le Hamas.

Mais les responsables disent l’écart entre les deux côtés est encore vaste, et la dispute entre Netanyahu et le Qatar pourrait ébranler les négociations.

COMBATS RAGES DANS LE SUD DE GAZA

Depuis la fin de la dernière trêve fin novembre, les combats se sont intensifiés. La deuxième plus grande ville de Khan Younis est le dernier foyer de la guerre. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA, a déclaré qu’au moins neuf personnes avaient été tuées lorsque des obus de char ont frappé un centre de formation de l’ONU où s’abritaient 800 personnes, selon le directeur de l’agence à Gaza, Thomas White.

Le nombre de morts est susceptible d’augmenter, a écrit le chef de l’agence Philippe Lazzarini sur X. Il a déclaré que le complexe était clairement signalé et que ses coordonnées étaient partagées avec les autorités israéliennes.

« Une fois de plus, un mépris flagrant des règles fondamentales de la guerre », a-t-il écrit.

L’agence a indiqué que le même site avait également été touché plus tôt dans la semaine, tuant six personnes. L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat. Israël affirme que les militants du Hamas opèrent dans la zone des installations de l’ONU, ainsi qu’à partir d’autres structures civiles.

Plus tôt mercredi, Israël a combattu des militants palestiniens à l’extérieur du principal hôpital Nasser de la ville, où les médecins ont déclaré que 850 patients et des milliers de personnes déplacées étaient piégés par les combats parce que les routes environnantes étaient inaccessibles ou trop dangereuses.

Des milliers de personnes ont fui mardi vers le sud, depuis Khan Younis, vers la ville de Rafah. Selon l’ONU, environ 1,5 million de personnes, soit environ les deux tiers de la population de Gaza, sont touchées. entassés dans des abris et des camps de tentes dans et autour de Rafah, qui se trouve à la frontière avec l’Égypte.

Le correspondant de l’AP, Charles de Ledesma, a l’histoire.

Même là-bas, les Palestiniens n’ont trouvé que peu de sécurité, Israël menant régulièrement des frappes dans et autour de la ville. Au moins cinq personnes ont été tuées lors d’une frappe contre une mosquée mercredi à Rafah, selon les journalistes d’Associated Press qui ont vu les corps dans un hôpital voisin.

Au moins 210 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total des morts de la guerre à 25 700, selon le Ministère de la Santé. Le décompte de l’agence ne fait pas de différence entre civils et combattants, mais indique que la plupart des morts sont des femmes et des mineurs.

UNE ZONE TAMPON TEMPORAIRE

Le Hamas continue d’attaquer les forces israéliennes, même dans certaines des zones les plus dévastées, et de tirer des roquettes sur Israël. Une attaque lundi près de la frontière tué 21 soldats israéliens alors qu’ils préparaient des explosifs pour une démolition contrôlée. Il s’agit de la plus grande perte de vies militaires en une seule attaque depuis le 7 octobre.

Les médias israéliens ont déclaré que les troupes travaillaient à créer une zone tampon informelle d’environ un kilomètre de large le long de la frontière pour empêcher les militants d’attaquer les communautés israéliennes près de Gaza. Deux chaînes de télévision ont diffusé des images montrant ce qui semble être une démolition contrôlée de plusieurs structures près de la frontière, qui, selon les chaînes, a eu lieu dans la zone de l’attaque.

Un responsable du gouvernement israélien a déclaré que le pays envisageait l’idée d’une zone tampon temporaire.

« Dans le contexte de la démilitarisation de Gaza, une zone tampon de sécurité temporaire pourrait être établie », a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat en attendant une décision formelle.

Jeffery a rapporté du Caire et Goldenberg de Jérusalem. L’écrivain d’Associated Press, Josef Federman, a contribué depuis Jérusalem.

Découvrez plus de couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/israel-hamas-war