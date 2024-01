Guerre Israël-Hamas, crise à Gaza, allégations de l’UNRWA

Cette image fixe tirée d’une vidéo de CNN montre des hommes palestiniens arrêtés par les forces israéliennes à Gaza, assis et agenouillés dans le sud d’Israël, près de la frontière de Gaza, le 27 janvier.

Plus de deux douzaines d’hommes sont assis et agenouillés sur le sol humide et froid près de la frontière entre Israël et Gaza – les yeux bandés et les pieds nus, les mains liées derrière le dos. Des soldats israéliens, le visage masqué par des cagoules, montent la garde.

C’est la scène que CNN a découverte samedi matin dans le sud d’Israël, près de la frontière avec Gaza, en filmant des images rares d’hommes palestiniens détenus par les forces israéliennes à Gaza et amenés de l’autre côté de la frontière vers Israël.

Certains hommes semblent physiquement épuisés, la tête tombant et se balançant alors qu’ils tentent de rester agenouillés. Un détenu est allongé sur le sol avant qu’un soldat israélien n’arrive pour le réveiller et le soutenir. Les hommes sont pieds nus et ne semblent porter rien d’autre qu’une combinaison blanche jetable, malgré la température de 10 degrés Celsius (50 degrés Fahrenheit).

L’armée israélienne a déclaré que les hommes étaient « soupçonnés d’activités terroristes et avaient été arrêtés à Gaza et transférés en Israël pour un interrogatoire plus approfondi ».

« Dans le cadre des activités de Tsahal dans la zone de combat à Gaza, des individus soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes sont arrêtés et interrogés. Il est souvent nécessaire pour les suspects de terrorisme de remettre leurs vêtements afin que ceux-ci puissent être fouillés et de s’assurer qu’ils ne cachent pas de gilets explosifs ou d’autres armes. Les suspects reçoivent des combinaisons et des vêtements à leur arrivée au centre de détention », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué. « Les suspects concernés sont emmenés pour un interrogatoire plus approfondi en Israël. Les individus qui ne participent pas à des activités terroristes sont relâchés à Gaza dès que possible.

L’armée israélienne a déclaré que les hommes filmés samedi avaient été amenés en Israël depuis Gaza et étaient sur le point d’être transférés dans un « bus chauffé » lorsque CNN a filmé la scène, et a soutenu que les détenus étaient traités conformément au droit international.

Un bus attendait à proximité, mais CNN n’a pas pu confirmer quand les hommes ont été montés dans le bus, car un soldat israélien présent sur les lieux a ordonné à CNN de quitter les lieux quelques minutes plus tard.

Palestiniens détenus : L’armée israélienne a arrêté des centaines – voire des milliers – de garçons et d’hommes palestiniens (et dans certains cas, des femmes) à Gaza alors que ses forces terrestres balayaient l’enclave, les transférant souvent vers des sites de détention en Israël et les détenant pendant des jours sans inculpation. . Bon nombre des personnes arrêtées ont été identifiées comme des civils par des amis et des proches après que des images de leur détention ont fait surface en ligne.

De nombreux détenus ont allégué des abus de la part des forces israéliennes, notamment plusieurs garçons et hommes palestiniens. qui a dit à CNN en décembre ils ont été détenus pendant cinq jours avant d’être finalement libérés sans inculpation, avec les poignets meurtris et enflés. À l’époque, l’armée israélienne avait déclaré : « Les personnes détenues sont traitées conformément au droit international » et que « Tsahal s’efforce de traiter tout détenu avec dignité. Tout incident au cours duquel les directives n’ont pas été suivies sera examiné. »

Regardez le rapport de Jeremy Diamond ci-dessous :