Guerre Israël-Hamas : comment parler aux enfants et aux adolescents

TORONTO-

Des experts en santé mentale et des conseils scolaires offrent un soutien aux enfants et aux jeunes du Canada préoccupés par l’escalade de la guerre entre Israël et le Hamas, ainsi que des conseils aux parents sur la façon d’en parler.

Le Conseil scolaire du district de Toronto a envoyé une déclaration aux parents et aux tuteurs affirmant que de nombreuses personnes, notamment des étudiants juifs, palestiniens et israéliens, sont étroitement touchées.

Il note que les images horribles de la guerre affecteront différemment les différents élèves et que certains pourraient avoir besoin d’un soutien supplémentaire.

Le tableau suggère de commencer la conversation en posant à l’enfant ou à l’adolescent une question ouverte sur ce qu’il ressent, au lieu de supposer qu’il a peur.

Jeunesse, J’écoute ajoute qu’il est important de donner du temps aux enfants pour parler des nouvelles effrayantes ou graphiques et des publications sur les réseaux sociaux qu’ils ont pu voir.

La ligne nationale d’assistance aux enfants et à la jeunesse indique que les parents peuvent également suggérer à leurs enfants des moyens d’éviter une trop grande exposition et de prendre soin d’eux-mêmes lorsqu’ils voient des images horribles.

Jeunesse, J’écoute indique également que les enfants ne parlent peut-être pas directement du conflit, mais que les pensées et les émotions liées à la guerre peuvent susciter d’autres inquiétudes et peurs dans leur vie.

Il dit que ce n’est pas grave non plus si les enfants ne veulent pas parler tout de suite à leurs parents. C’est le moment de leur rappeler d’autres adultes vers lesquels ils peuvent se tourner, notamment des proches, des enseignants, des coachs et des services de soutien comme la ligne d’assistance.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 10 octobre 2023.