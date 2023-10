Guerre Israël-Hamas : comment les négociateurs des otages vont travailler pour libérer les personnes capturées par le Hamas | Nouvelles du monde

Cachés à Gaza, ou dans le réseau de tunnels qui passent en dessous, se trouvent plus de 100 otages.

Soldats, femmes, enfants, personnes âgées, arrachés à leurs foyers, arraché à un festival de musique.

Avec autant de personnes détenues dans un zone de guerre assiégéeles experts ont déclaré à Sky News qu’il s’agissait de l’une des situations d’otages les plus complexes qu’ils aient vues.

Les gouvernements et les négociateurs doivent désormais tenter de faire sortir les otages vivants.

Israël « frappe les aéroports syriens » ; 447 enfants parmi les morts à Gaza – dernières mises à jour

L’ancien négociateur des otages, Scott Walker, a déclaré à Sky News que la première tâche d’un négociateur était de se mettre aux côtés de la famille de la victime.

Ils sont normalement le point de contact des ravisseurs, il est donc crucial de déterminer qui parlera et ce qui sera dit.

Les premiers appels visent à « rassurer les preneurs d’otages sur le fait que nous les prenons au sérieux » et à renforcer l’importance de bien traiter les otages.

Le premier grand défi sera désormais de découvrir où se trouvent les otages à Gaza et de déterminer exactement qui les détient, a-t-il déclaré.

« Est-ce qu’il s’agit d’un grand effort coordonné de la part du Hamas, ou y a-t-il de petits sous-groupes qui opèrent tous seuls avec leurs propres lignes de communication potentielles avec les familles ou avec des intermédiaires tiers ? »

Alors que les tensions entre le Hamas et Israël « atteignent un point d’ébullition », ceux qui tentent de faire sortir les otages en toute sécurité ont « un défi à relever », a déclaré à Sky News l’ancienne directrice du programme américain de prise d’otages, Rachel Briggs.

« Pour résoudre une affaire comme celle-ci, il faut d’abord la volonté des deux parties de se mettre à la table », a-t-elle déclaré – et cette volonté est infime.

Qu’arrive-t-il aux otages

Pour les otages, il s’agit « psychologiquement et physiquement de l’une des situations les plus difficiles que l’on puisse imaginer », a déclaré Mme Briggs.

« Psychologiquement, c’est absolument terrifiant. Non seulement ils sont retenus en otages… mais ils sont également retenus en otages au milieu d’une zone de guerre.

« Physiquement, beaucoup d’entre eux sont peut-être arrivés en captivité en mauvaise forme physique, potentiellement blessés et peut-être certains grièvement blessés. »

Des images de l’attaque surprise du Hamas samedi matin montraient des otages en sang alors qu’ils étaient évacués.

Ce qui arrive aux otages « dépend des raisons pour lesquelles le Hamas les a pris », a déclaré M. Walker.

« De toute évidence, ils sont actuellement utilisés comme élément de bouclier humain. Et en fin de compte, l’une des principales raisons potentielles est l’échange de prisonniers. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:19

Une petite-fille demande la libération de sa grand-mère



Chances de sauvetage

Les personnes retenues en captivité souhaiteront un sauvetage rapide, mais le sauvetage sera « l’option de dernier recours », a déclaré Mme Briggs à Sky News.

« C’est tellement dangereux et tellement incertain », a-t-elle déclaré.

Les gouvernements élaboreront des plans de sauvetage pour s’assurer que toutes les options sont disponibles – mais ils comptent sur un niveau élevé de certitude quant à l’endroit où se trouvent les otages et s’ils peuvent les faire sortir en toute sécurité sans perdre de personnel.

Les sauvetages d’otages se produisent « relativement rarement » car ils présentent un risque très élevé, a déclaré Mme Briggs.

« Ça peut aussi souvent mal finir que bien. »

Combien de temps les gens pourraient-ils rester captifs ?

Dans une situation aussi rapide et hautement imprévisible, les deux experts ont convenu qu’il était impossible de prédire combien de temps pourrait durer la prise d’otages.

M. Walker a déclaré que le Hamas pourrait accepter la libération de certaines femmes, enfants et personnes âgées afin de « conserver le soutien dont il dispose dans certains milieux ».

« Il est peu probable qu’ils libèrent des otages militaires israéliens car leur valeur marchande sera plus élevée », a-t-il déclaré.

Mais le Hamas a également l’habitude de détenir des otages pendant de longues périodes – notamment Gilad Shalit, le soldat israélien détenu pendant cinq ans et finalement libéré en échange de plus de 1 000 prisonniers palestiniens.

Un petit réconfort est que « les Israéliens ont réellement pour politique de ne jamais laisser personne derrière eux », a déclaré Mme Briggs.

« Le fait qu’ils rassemblent autour d’eux des expertises comme celles des Américains et d’autres alliés, je ne doute pas que ce sera une priorité pour eux, même si ce que nous voyons en ce moment est dominé par un ensemble d’activités différent. «

En savoir plus:

L’ami d’une femme emmenée par le Hamas craint d’être kidnappée

Les familles des otages pris par le Hamas lancent un plaidoyer

Pourquoi Israël se prépare à une attaque du Hezbollah depuis le Liban

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:03

Les otages devraient essayer de rester « positifs », déclare un ancien négociateur



Aide de l’étranger

Les États-Unis ont envoyé des experts techniques pour aider à la récupération des otages et M. Walker a déclaré qu’il comprenait que les Israéliens avaient mis en place une cellule de coordination de la situation des otages pour gérer la réponse.

Les otages sont pour la plupart israéliens, mais on pense que d’autres nationalités, notamment des Britanniques, des Américains, des Allemands, des Thaïlandais, des Mexicains, des Brésiliens et des Népalais, figurent parmi eux.

Le Qatar a déclaré qu’il était en pourparlers avec le Hamas pour échanger des femmes et des enfants israéliens contre des prisonniers palestiniens. Alors qu’Israël a nié que de telles négociations aient eu lieu, Mme Briggs a déclaré que les nouvelles en provenance du Qatar constituaient une évolution positive.

« Le Qatar a un très long historique de cas d’otages, jouant un rôle discret et utile en coulisses pour aider les gens à sortir de situations très difficiles », a-t-elle déclaré.

« Il n’est pas nécessairement impossible que les choses évoluent dans cette direction à l’heure actuelle. »

Les familles des personnes capturées ont demandé leur libération.

Même si la situation est « périlleuse », Mme Briggs a déclaré qu’il était vital de « garder espoir ».

« Ce n’est pas un vœu pieux », a-t-elle déclaré.

« J’ai vu des dizaines et des dizaines de cas au cours des 20 dernières années, et j’ai vu des otages sortir de toutes sortes de situations dont on n’aurait jamais pensé qu’ils parviendraient à sortir vivants. Cela arrive. »