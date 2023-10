Guerre Israël-Hamas : Comment les militants palestiniens ont pris au dépourvu l’armée la plus puissante du Moyen-Orient | Nouvelles du monde

Israël a été pris au dépourvu par l’attaque prudente et dévastatrice du Hamas, qui a utilisé des bulldozers, des deltaplanes et des motos contre l’armée la plus puissante du Moyen-Orient.

L’assaut de samedi constitue la pire brèche dans les défenses israéliennes depuis la guerre des armées arabes en 1973.

Alors qu’Israël était amené à croire que le Hamas ne se souciait que de l’emploi de ses travailleurs, les combattants du groupe étaient entraînés et entraînés, souvent à la vue de tous, a déclaré à Reuters une source proche du Hamas.

Cela a culminé avec l’assaut des combattants sur les villes israéliennes, tuant 700 Israéliens et en enlevant des dizaines d’autres. Israël a tué plus de 400 Palestiniens en représailles.

Trois sources au sein de l’establishment de la sécurité israélienne se sont également entretenues avec l’agence de presse, décrivant certains détails derrière l’attaque.

« C’est notre 11 septembre »

Le groupe islamiste palestinien a donné l’impression qu’il n’était pas prêt au combat, a indiqué la source proche du Hamas.

« Le Hamas a utilisé une tactique de renseignement sans précédent pour tromper Israël au cours des derniers mois, en donnant l’impression au public qu’il n’était pas disposé à se lancer dans un combat ou une confrontation avec Israël alors qu’il préparait cette opération massive », a indiqué la source.

Israël a admis avoir été pris au dépourvu par l’attaque, qui a coïncidé avec le sabbat juif et une fête religieuse.

« C’est notre 11 septembre », a déclaré le major Nir Dinar, porte-parole des Forces de défense israéliennes. « Ils nous ont eu. »

La fumée s’élève à la suite des frappes israéliennes à Gaza, le 9 octobre 2023. REUTERS/Mohammed Salem





La simulation de colonie israélienne

Le Hamas a construit une simulation de colonie israélienne à Gaza et a procédé à des débarquements militaires.

Une source a déclaré que les Israéliens « les avaient sûrement vus » mais étaient convaincus que le groupe n’entrerait pas dans une confrontation. Le Hamas a convaincu Israël qu’il se souciait davantage de ce que les travailleurs de Gaza aient accès à des emplois de l’autre côté de la frontière et a donné l’impression qu’il n’avait aucun intérêt à déclencher une nouvelle guerre.

« Le Hamas a réussi à se forger une image selon laquelle il n’était pas prêt pour une aventure militaire contre Israël », a indiqué la source.

Depuis la guerre de 2021 avec le Hamas, Israël cherche à assurer un niveau de base de stabilité économique et offre des permis de travail aux Gazaouis pour qu’ils puissent travailler en Israël et en Cisjordanie, où les salaires peuvent être jusqu’à 10 fois plus élevés.

« Nous pensions que le fait qu’ils venaient travailler et apporter de l’argent à Gaza créerait un certain niveau de calme. Nous avions tort », a déclaré un autre porte-parole de l’armée israélienne.

Dans le cadre de son subterfuge des deux dernières années, le Hamas s’est abstenu de mener des opérations militaires contre Israël, alors même qu’un autre groupe armé islamiste basé à Gaza, connu sous le nom de Jihad islamique, lançait une série de ses propres assauts ou tirs de roquettes.

Les combattants « ne savaient pas pourquoi ils étaient entraînés »

Les combattants déployés ne savaient pas pourquoi ils étaient entraînés avant le week-end, a également affirmé une source.

Certains dirigeants du Hamas n’étaient pas non plus au courant de ces projets visant à contrôler les fuites, car Israël s’enorgueillit depuis longtemps de sa capacité à infiltrer et à surveiller les groupes islamistes.

En Cisjordanie, contrôlée par le président palestinien Mahmoud Abbas et son groupe Fatah, certains se sont moqués du Hamas parce qu’il était resté silencieux. Dans une déclaration du Fatah publiée en juin 2022, le groupe a accusé les dirigeants du Hamas d’avoir fui vers les capitales arabes pour vivre dans des « hôtels et villas de luxe », laissant leur peuple dans la pauvreté à Gaza.

Certaines des zones en dehors de Gaza où ont eu lieu des affrontements isolés entre les forces israéliennes et les militants du Hamas





Le jour de l’attaque

Le jour venu, l’opération était divisée en quatre parties, a indiqué la source du Hamas.

Il y a d’abord eu un barrage de 3 000 roquettes tirées depuis Gaza, tandis que des combattants ont survolé la frontière en deltaplane ou en parapentes motorisés.

Une fois les combattants au sol, ils ont sécurisé le terrain afin qu’une unité commando d’élite puisse prendre d’assaut le mur fortifié électronique et de ciment construit par Israël pour empêcher les infiltrations.

Des combattants du Hamas semblent traverser la frontière israélienne en parapente





Les combattants ont utilisé des explosifs pour franchir les barrières, puis ont foncé à moto. Les bulldozers ont creusé les écarts et davantage de combattants sont entrés en 4×4.

Une unité commando a ensuite attaqué le quartier général de l’armée israélienne dans le sud de Gaza et brouillé les communications pour empêcher le personnel de se parler.

La dernière partie impliquait le transfert des otages vers Gaza, réalisé pour l’essentiel au début de l’attaque, a indiqué la source proche du Hamas.

Des véhicules abandonnés devant un festival de musique en Israël suite à une attaque du Hamas





« Nous avons commis une erreur »

La source sécuritaire israélienne a déclaré que les troupes israéliennes n’étaient pas au complet dans le sud, près de Gaza, car certaines avaient été redéployées en Cisjordanie pour protéger les colons israéliens suite à une recrudescence de violence entre eux et des militants palestiniens.

« Ils (le Hamas) ont exploité cela », a indiqué la source.

Dennis Ross, un ancien négociateur pour le Moyen-Orient qui travaille aujourd’hui à l’Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient, a déclaré qu’Israël avait été distrait par la violence en Cisjordanie, conduisant à une « présence mince et sous-préparée dans le sud ».

« Le Hamas a probablement réussi au-delà de ses espérances. Il va maintenant devoir faire face à un Israël déterminé à le décimer », a-t-il déclaré.

Le général à la retraite Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré dimanche aux journalistes que l’attaque représentait « un énorme échec du système de renseignement et de l’appareil militaire dans le sud ».

M. Amidror, président du Conseil national de sécurité d’avril 2011 à novembre 2013 et aujourd’hui chercheur principal à l’Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité, a déclaré : « Nous avons commis une erreur. Nous n’allons pas commettre cette erreur à nouveau et nous détruirons le Hamas. lentement mais sûrement. »