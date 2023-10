Guerre Israël-Hamas : Comment fonctionne le Dôme de Fer et pourquoi a-t-il été créé ? | Nouvelles du monde

Le système Iron Dome a été utilisé lorsque des roquettes ont frappé le pays (Photo : Ilia Yefimovich/Getty Images) La violence s’est intensifiée entre Israël et la Palestine alors que les roquettes pleuvent sur Gaza. Plus de 187 500 personnes à Gaza ont été déplacées depuis l’escalade du conflit entre Israël et le Hamas, ont confirmé les Nations Unies, alors que les frappes aériennes se sont multipliées sur la bande de Gaza, le territoire étant bouclé de nourriture, de carburant, etc. Cela survient alors que plus de 700 personnes ont été tuées et au moins 3 000 blessées des deux côtés après que la Palestine a lancé une attaque contre Israël. Suivez notre blog en direct pour les dernières mises à jour sur la guerre Israël-Hamas. Alors que les roquettes pleuvent sur Israël, le pays a utilisé son système Iron Dome pour protéger les citoyens israéliens. Mais qu’est-ce que le Dôme de Fer, comment fonctionne-t-il et pourquoi a-t-il été créé ? Voici ce que vous devez savoir alors que le conflit entre Israël et la Palestine se poursuit. Qu’est-ce que le Dôme de Fer et comment fonctionne-t-il ? Le Dôme de Fer est un système de défense antimissile en Israël et s’est avéré vital pour la protection des civils depuis sa mise en œuvre. Le Dôme de Fer détecte les missiles venant en sens inverse et évalue leur menace (Photo : Jack Guez/AFP via Getty Images) Il est composé de 10 batteries emportant chacune trois ou quatre lanceurs de missiles mobiles. Ils fonctionnent en identifiant d’abord une fusée entrante dans un rayon de 2,5 à 43 milles. La batterie envoie ensuite des informations sur la fusée et sa trajectoire à un centre de commandement et de contrôle. Une fois ces informations reçues, le centre de contrôle calcule le lieu d’impact de la fusée et si elle va frapper des zones habitées par des personnes. Lorsqu’il traite plusieurs menaces, l’Iron Dome utilise des données pour déduire les bascules qui représentent la plus grande menace pour les zones peuplées et les infrastructures, en dépriorisant celles qui sont susceptibles de toucher la mer ou les zones non peuplées.



Le taux de réussite est de 90 % selon les responsables israéliens (Photo : Fatima Shbair/Getty Images) Enfin, une fois en possession de toutes ces informations, le système de contrôle ordonne à un lanceur connecté au Dôme de Fer de tirer un missile pour détruire la fusée si nécessaire. Plus: Tendance

L’implantation du Dôme de Fer en Israël constitue une barrière contre les attaques aériennes sur une superficie pouvant atteindre 60 milles carrés de zones peuplées. Selon CNNles Forces de défense israéliennes ont déclaré que le système affichait un taux de réussite de 95,6 %. Pourquoi a-t-il été créé ? Le Dôme de Fer a été créé pour aider le pays à faire face aux tirs de roquettes et de mortiers sur Israël par des militants à la fois à Gaza et au Liban. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Le développement du premier modèle a commencé en 2007, suivi de tests en 2008 et 2009. Les premières batteries ont été déployées dans le Dôme de Fer en 2011 et la première interception a eu lieu la même année lorsqu’une roquette tirée depuis Gaza vers la ville israélienne d’Ashkelon a été abattue. Après cette première utilisation en avril 2011, il a été utilisé en août et décembre de la même année. Le système est continuellement mis à niveau et affiné au fur et à mesure de son utilisation.



Le Dôme de Fer a été continuellement mis à jour depuis sa création (Photo : Uriel Sinai/Getty Images) On pensait que la technologie était envoyée en Ukraine dans le contexte de la guerre en cours entre le pays et la Russie, ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exclu. Dans une interview avec le le journal Wall Streetle Premier ministre a déclaré : « Je pense qu’il est important de comprendre que nous sommes également préoccupés par la possibilité que les systèmes que nous donnerions à l’Ukraine tombent entre les mains des Iraniens et fassent l’objet d’une ingénierie inverse et que nous nous retrouvions face à des systèmes israéliens utilisés contre Israël ». .’ PLUS : Chars « éclair », missiles Hellfire et bombes anti-bunker : dans l’arsenal d’armes de haute technologie d’Israël

Près de 200 000 personnes se retrouvent sans abri à Gaza à cause des bombardements israéliens

