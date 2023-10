Israël a lancé une opération terrestre prolongée dans le nord de Gaza, accompagnée de bombardements aériens sur tout le territoire et une panne de communication cela a duré presque deux jours.

Depuis que le Hamas, le groupe militant palestinien qui contrôle Gaza, a mené une opération brutale la terreur Après l’attaque contre Israël il y a trois semaines qui a tué plus de 1 400 personnes, on s’attend à ce qu’Israël lance une invasion terrestre destinée à éliminer le groupe. Cette incursion terrestre est désormais en cours – même si pour l’instant, elle ressemble moins à une invasion totale qu’à une invasion terrestre. comme un assaut progressif.

Même s’il faudra peut-être un certain temps avant que l’ampleur de l’assaut ne devienne claire, ce conflit s’est déjà considérablement exacerbé. une crise humanitaire à Gaza. Les Palestiniens de Gaza, soumis depuis des années par Israël à des conditions de vie assimilées à une « prison à ciel ouvert » et à la répression politique du Hamas, résistent à la campagne de bombardements dévastatrice d’Israël. Ce bombardement, Selon les groupes de défense des droits de l’homme, cela inclut probablement les crimes de guerre.

Israël a jusqu’à présent refusé de qualifier la nouvelle opération d’invasion (même si, bien sûr, il a des raisons à la fois politiques et tactiques de dissimuler la situation). Au lieu de cela, les dirigeants ont décrit cela comme un «nouvelle phase.» Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi dans un discours que la guerre était entrée dans une « deuxième phase » et que les Forces de défense israéliennes (FDI) « détruiraient l’ennemi au-dessus et au-dessous du sol », faisant référence au Hamas. Il a averti le pays de se préparer à une guerre « longue et difficile ».

L’armée israélienne décrit l’opération sur X (anciennement Twitter), affirmant que les forces de combat, y compris l’infanterie, étaient impliquées dans une opération terrestre dans le nord de Gaza depuis vendredi soir, heure locale. « C’est une guerre à plusieurs étapes », déclare Tsahal Lieutenant-général Herzi Halevi » a déclaré dans une adresse vidéo publiée sur X. « Aujourd’hui, nous passons au suivant.

Le Hamas a confirmé que des membres de sa branche armée combattaient les forces de Tsahal dans la ville de Beit Hanoun, au nord du pays, et à Al-Bureij, dans le centre de Gaza, selon Reuters, et destiné à combattre les forces israéliennes. “Les Brigades Al-Qassam et toutes les forces de résistance palestiniennes sont pleinement préparées à faire face à l’agression avec toute la force et à contrecarrer les incursions”, a déclaré la branche armée du Hamas.

Cette escalade fait suite aux efforts très critiqués d’Israël pour évacuer les civils du nord de Gaza et à une campagne de bombardements qui a duré des semaines ; puis, plus tôt cette semaine, une série de raids nocturnes ont indiqué qu’un assaut terrestre se rapprochait. L’assaut au sol semble être une attaque par étapesdans lequel Tsahal poussera un nombre croissant de soldats à Gaza au fil du temps pour atteindre différents objectifs militaires.

Dans le même temps, la crise humanitaire à Gaza s’aggrave ; Les frappes aériennes israéliennes ont jusqu’à présent tué plus de 7 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Et les fournitures comme le carburant et l’eau potable s’épuisent dangereusement parce que si peu de camions d’aide – 94 depuis le début de la guerrecontre des centaines chaque jour avant le conflit actuel – ont pu pénétrer dans le territoire qu’Israël bloquait depuis 16 ans.

Cette guerre aura des conséquences durables sur les relations entre Israël et la bande de Gaza, un Territoire de 140 milles carrés de plus de 2 millions de personnes qu’Israël a occupées de manière pure et simple ou de facto depuis qu’il a revendiqué le territoire après une guerre de 1967 avec l’Égypte et la Syrie.

Pourquoi les détails de l’opération sont si difficiles à obtenir

Les dirigeants militaires et politiques israéliens se sont montrés circonspects quant aux détails de la nouvelle opération, et cela pourrait ne pas changer de sitôt. « Israël a [an] “Nous avons intérêt à garder cela vague”, a déclaré à Vox Natan Sachs, directeur du programme Moyen-Orient à la Brookings Institution.

Après l’attaque du Hamas, qui comprenait de nombreux ciblage de civils, la mutilation de cadavres et la prise de plus de 200 otages, les responsables israéliens ont juré à plusieurs reprises : «détruire» Hamas. Netanyahu a déclaré qu’Israël transformerait Gaza en un «île déserte,” Par exemple; Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré ils effaceraient le Hamas « de la surface de la terre ». Ce discours et ces objectifs n’ont pas seulement alarmé les groupes de défense des droits de l’homme quant aux conséquences dévastatrices pour les civils, mais aussi il semblerait même que des responsables américains OMS inquiet qu’Israël ne planifie pas de manière adéquate un avenir stable à long terme.

Samedi, lors de sa première conférence de presse depuis l’attaque du 7 octobre, Netanyahu a continué à présenter la guerre en termes existentiels, qualifiant l’opération de « deuxième guerre d’indépendance » d’Israël. Même s’il a précisé que l’objectif était de détruire les « capacités militaires et politiques » du Hamas, il a parfois utilisé un langage radical, affirmant que « notre objectif est unique : vaincre l’ennemi meurtrier. Nous avons déclaré « plus jamais ça » et nous réitérons : « plus jamais, maintenant ». À terme, l’objectif du gouvernement israélien est de créer « un nouveau régime de sécurité dans la bande de Gaza, en éliminant la responsabilité d’Israël dans la vie quotidienne ». dans la bande de Gaza, et la création d’une nouvelle réalité en matière de sécurité pour les citoyens d’Israël et les résidents de la zone entourant Gaza, Galant » a déclaré lors d’une réunion de la commission des affaires étrangères de la Knesset le 20 octobre.

À court terme, cependant, « les dirigeants israéliens ont publiquement déclaré que leurs objectifs étaient de détruire la capacité du Hamas à gouverner Gaza et à attaquer Israël (ce qui n’est pas la même chose que détruire le Hamas, bien sûr), et de libérer les otages », a déclaré Sachs.

La manière dont l’armée envisage d’atteindre ces objectifs est étroitement tenue secrète, même si certains détails émergent et que les analystes sont mieux à même de déduire les activités militaires, ainsi que les objectifs à court terme.

Pour l’instant, on sait que l’effort au sol s’est accru depuis vendredi. « Nous élargissons progressivement l’activité terrestre et la portée de nos forces dans la bande de Gaza », a déclaré dimanche aux journalistes le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari. Les analystes ont déclaré au Washington Post que les forces dans le nord de Gaza se déplacent probablement lentement, démantelant les pièges, détruisant le réseau de tunnels du Hamas et créant des voies permettant aux chars et autres véhicules militaires d’accéder à la ville de Gaza. Il est également probable qu’ils collectent des renseignements sur les capacités et tactiques améliorées du Hamas.

Les services mobiles, fixes et Internet à Gaza ont été coupés à partir de vendredi soir, heure locale, peu de temps avant le début de l’invasion, bien que le service ait été sporadiquement rétabli dimanche. Mais la panne a rendu extrêmement difficile l’accès aux informations non filtrées par le réseau FDI ou le Hamas à sortir, et le gouvernement israélien a annoncé vendredi qu’il ne pouvait pas garantir la sécurité des journalistes à Gaza qui couvrent le conflit. Depuis le début de la guerre, 29 journalistes ont été tués, selon le Comité pour la protection des journalistes.

L’ambiguïté provoquée par la coupure des communications et la circonspection de Tsahal sert également Israël au niveau international – en termes de sécurité et de perception du public.

“Cela n’atteint pas (…) le seuil médiatique d’une ‘nouvelle invasion de la Normandie'”, James Jeffrey, ancien envoyé spécial américain auprès de la Coalition mondiale pour vaincre l’Etat islamique, a déclaré à Vox dans une interview. Cette stratégie « pose un problème à l’Iran », a-t-il déclaré, alors que l’Iran menace de prendre des mesures hostiles contre Israël en cas d’invasion terrestre. En ne qualifiant pas l’opération à Gaza d’invasion pure et simple, a déclaré Jeffrey, Israël pourrait apparemment laisser l’Iran se demander si quelque chose de plus grand – la « véritable » invasion – n’est pas encore à venir.

« Ils le font désormais furtivement », a déclaré Jeffrey à propos de l’invasion israélienne, « et il va être difficile pour l’Iran de mettre le doigt sur les choses ». La panne des communications complique encore davantage le calcul de l’Iran ; Sans images et vidéos non-IDF de l’opération au sol, il est difficile de donner une idée de l’ampleur de cette opération. “Il va être plus difficile pour l’Iran de dire : ‘C’est le moment'”.

Selon un Analyse du New York Times sur la base d’informations de source ouverte, les troupes israéliennes sont entrées dans Gaza dans deux zones situées à l’extrême nord-ouest du territoire, ainsi que dans le centre de Gaza, près du village de Juhor ad Dik, juste au nord de la frontière d’évacuation. Les troupes de Tsahal restent à Gaza dimancheselon le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Richard Hecht.

Selon Hecht, « Tsahal a frappé plus de 450 cibles terroristes au cours de la dernière journée, y compris des centres de commandement opérationnel, des postes d’observation et des postes de lancement de missiles antichar ». Hecht a également déclaré que les forces combinées – terrestres et aériennes – ont identifié et frappé les combattants du Hamas qui « tentaient d’attaquer les forces ». Ils ont également ciblé des cellules terroristes projetant d’exécuter des tirs de missiles antichar.

Les combats sont aussi intensifier quelque peu entre Israël et le Hezbollah au nord. Le L’IAF a également annoncé dimanche que “Des avions de combat ont attaqué les infrastructures militaires de l’organisation terroriste Hezbollah en réponse aux tirs effectués plus tôt dans la journée depuis le territoire libanais.” La FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, a annoncé via Telegram que des obus avaient touché ses installations dans le sud du Liban à deux reprises ces derniers jours, et a appelé à un cessez-le-feu immédiat.

Quoi qu’il en soit, les conséquences humanitaires seront massives

Israël voit cette guerre,…