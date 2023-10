Guerre Israël-Hamas : ce que les vidéos nous disent sur l’explosion d’un hôpital à Gaza – Analyse de Sky News | Nouvelles du monde

L’explosion meurtrière à l’hôpital Ahli Arab de Gaza reste entourée d’incertitude, alors que les responsables israéliens et du Hamas continuent de se rejeter la responsabilité de l’explosion.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que 500 personnes ont perdu la vie dans l’incident de mardi soir, ce qui en ferait l’incident le plus meurtrier survenu dans le territoire depuis 2008.

Le Hamas affirme que cela a été causé par une frappe aérienne israéliennemais le Forces de défense israéliennes et renseignements américains disent que c’est une roquette ratée par le Jihad islamique palestinien, allié du Hamas, qui a frappé l’hôpital. Le groupe militant a nié cela.

Une grande partie de ce qui s’est passé à l’hôpital reste floue, avec des récits, des photos et des vidéos contradictoires circulant de part et d’autre prétendant soutenir les positions opposées d’Israël et du Hamas.

Cependant, des analystes ont déclaré à Sky News que les évaluations initiales des dégâts « ne reflètent pas ce que nous attendrions d’une frappe aérienne israélienne ».

Sky News a analysé des vidéos, des photos et des preuves sur les réseaux sociaux pour clarifier ce que nous savons de l’incident.

L’hôpital Al Ahli al Arabi dans la ville de Gaza





Projectiles dans le ciel

L’hôpital Al Alhi al Arabi est situé dans la ville de Gaza, la capitale densément peuplée de Gaza, où les Palestiniens ont été avertis par les Forces de défense israéliennes d’évacuer vers le sud.

Certaines des premières preuves visuelles que nous avons trouvées de l’explosion proviennent d’une diffusion en direct diffusée par la chaîne d’information Al Jazeera dans le centre-ville.

À 18h59, heure locale, le flux montre ce qui semble être un seul projectile volant dans le ciel.

La nuit est tombée, ce qui rend difficile d’identifier exactement d’où l’objet a été tiré.

La caméra suit la trajectoire du missile pendant environ 13 secondes avant qu’il n’explose dans le ciel, même si les images ne montrent pas immédiatement pourquoi cela pourrait se produire.

L’objet cesse alors d’être visible sur le flux, et quelques secondes plus tard, un grand flash peut être vu sous le champ de vision de la caméra.

La caméra d’Al Jazeera est tournée vers l’est dans sa dernière image, capturant l’explosion à l’hôpital.





Lorsque la caméra effectue un panoramique, elle montre une grande explosion distincte sur le terrain de l’hôpital – qui se trouve à un peu moins d’un mile de la position de la caméra, selon la géolocalisation de Sky News.

Mais le fil d’Al Jazeera n’est pas la seule preuve visuelle que nous avons trouvée illustrant l’explosion. Deux caméras placées de l’autre côté de la frontière israélienne ont également filmé l’incident – ​​l’une au nord et l’autre à l’est de la bande de Gaza.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:08

Une émission en direct de la Douzième chaîne et des images d’une caméra de vidéosurveillance près de la frontière d’Erez, au nord de Gaza, semblent montrer des preuves visuelles de l’explosion.



Le clip de gauche est tiré d’une émission en direct de la chaîne de télévision israélienne Channel 12, tandis que les images de droite sont tirées d’une caméra de vidéosurveillance dans un village non loin du principal poste frontière de Gaza, à Erez.

L’horodatage sur les images de Channel 12 indique 18h59 – ce qui correspond à l’heure capturée sur l’émission d’Al Jazeera.

Sky News a trouvé des images de trois caméras – placées au nord, à l’ouest et à l’est de l’hôpital – montrant le même incident.





Des projectiles ont été tirés dans le ciel à l’ouest de l’hôpital quelques instants avant l’explosion.

Malgré l’absence d’horodatage sur la séquence de droite, les deux clips montrent un schéma, un angle de tir et une position d’arrêt similaires juste avant l’explosion au sol sur le site de l’hôpital.

Les dégâts de l’explosion révélés

Des photos et des vidéos des conséquences de l’explosion donnent également un aperçu du déroulement de l’incident.

Une vidéo partagée en ligne immédiatement après l’explosion montre l’impact d’un immeuble résidentiel voisin.

Justin Bronk, analyste militaire au Royal United Services Institute (RUSI), a noté que l’explosion présentée dans la vidéo ne correspond pas à ce que l’on pourrait attendre d’une frappe aérienne.

Écrivant sur X, anciennement Twitter, il a noté que les flammes semblent être générées par un tir de propulseur plutôt que par la détonation d’un explosif.

Cependant, il a précisé que la qualité de la vidéo et le fait qu’elle ait été prise de nuit rendent difficile d’être définitif.

Une image représentant un incendie à l’intérieur de l’enceinte de l’hôpital a été l’une des premières preuves visuelles que Sky News a vue circuler en ligne après l’incident, publiée vers 19h27.

Une explosion est observée à l’hôpital de la ville de Gaza. Photo : X





L’analyse par Sky News des images concordantes confirme que la photo se trouve dans la partie nord du complexe hospitalier.

La première image a été géolocalisée à l’hôpital. Photo : Google Maps





Nous avons analysé deux autres vidéos sous deux angles différents montrant la même zone que celle que nous voyons dans la première image. Dans les vidéos, vous pouvez voir des véhicules en feu tandis qu’une vidéo présentée ci-dessous montre la même zone en feu.

Capture d’écran d’une des vidéos sur les lieux de l’explosion





Une femme crie : « Ils nous ont frappé avec des frappes aériennes… nous ne pouvons rien voir… oh mon Dieu, comment suis-je censée sortir ? Que se passe-t-il ?! » alors qu’elle quitte le bâtiment.

Ci-dessous, vous pouvez voir la zone de l’hôpital où se trouvaient les images et vidéos, mise en évidence par le cadre jaune.

La vidéo a été géolocalisée dans cette zone de l’enceinte de l’hôpital Al Ahli al Arabi. Photo : Google Maps





Les conséquences

Les images prises le lendemain montrent une image plus claire de la scène de l’explosion.

Ils montrent un certain nombre de véhicules incendiés et un qui a été renversé sur le parking de l’hôpital. Le toit de l’un des bâtiments situés à côté du parking semble également être endommagé, même si les bâtiments ne semblent pas complètement détruits.

Source : Reuters/Ahmed Zakot





Une autre photo montre ce qui semble être un cratère laissé par l’impact.

Nous avons analysé la taille du cratère et avons constaté qu’il mesurait environ un mètre de large et 33 cm de profondeur, ce qui est relativement petit.

Les experts affirment que le cratère est beaucoup plus petit que ce à quoi on pourrait s’attendre habituellement d’une frappe aérienne israélienne. Source : Reuters/Mohammed Al-Masri





Rebecca Shrimpton, directrice de la défense à l’Australian Strategic Policy Institute, affirme que cela, associé à d’autres aspects des dégâts causés par l’explosion, rend peu probable qu’ils aient été causés par une frappe israélienne.

« Il existe des preuves significatives d’incendies et de dommages structurels aux voitures – mais cela ne correspond pas vraiment aux mêmes types de schémas que ceux que l’on verrait après une frappe aérienne israélienne. »

« On s’attendrait à voir des cratères importants, des dégâts structurels bien plus importants, des nuages ​​et de la poudre après ces frappes », a-t-elle déclaré à Sky News.

« Il semble qu’une grande partie des dégâts soit due à un incendie, et que cet incendie est le résultat d’une quantité importante de carburant et non de l’explosion de l’ogive. »

Cependant, elle a souligné qu’il était trop tôt pour déterminer avec certitude qui était responsable de l’attaque.

Ce sentiment est partagé par Joe Truzman, analyste de recherche à la Fondation pour la défense des démocraties.

« Il est difficile de discerner ce qui s’est passé sur la base des preuves disponibles jusqu’à présent », a-t-il déclaré à Sky News.

« Mais ce que nous savons, c’est qu’il existe un historique de roquettes tirées par des groupes armés palestiniens qui échouent et atterrissent sur des bâtiments et des infrastructures civiles. »

Malgré le manque de preuves rendant impossible à ce stade de savoir avec certitude qui était derrière l’attaque, les deux analystes ont souligné combien l’incident démontre que le conflit entre Israël et le Hamas est combattu autant avec l’information qu’avec les armes.

« Il faut des heures, même pour des capacités de renseignement militaire sophistiquées, pour examiner toutes les preuves disponibles et parvenir à des preuves concluantes sur ce qui s’est exactement passé », a déclaré Mme Shrimpton.

« La rapidité avec laquelle certains titres ont été publiés était remarquable.

« Cela nous rappelle que la nature de cette guerre est cinétique, mais également hautement informative. »

