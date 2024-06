Guerre Israël-Hamas : Blinken retourne au Moyen-Orient alors que le plan de cessez-le-feu est en suspens

LE CAIRE (AP) — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est retourné au Moyen-Orient lundi comme proposition Accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est en jeu après le sauvetage dramatique de quatre Des otages israéliens détenus à Gaza lors d’un raid militaire majeur et de troubles au sein du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Sans réponse ferme du Hamas à la proposition reçue il y a 10 jours, Blinken a entamé sa huitième visite dans la région depuis le le conflit a commencé en octobre en rencontrant le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, un médiateur clé avec le Hamas.

Blinken a une fois de plus appelé le Hamas à accepter le plan, qui, selon lui, bénéficie d’un large soutien international et a été accepté par Israël. « Si vous voulez un cessez-le-feu, faites pression sur le Hamas pour qu’il dise ‘oui’ », a-t-il déclaré aux journalistes avant de quitter le Caire pour un voyage qui le mènera en Israël, en Jordanie et au Qatar.

Il a déclaré que le plan présenté constitue le « meilleur moyen » de parvenir à un cessez-le-feu, de libérer les otages restants et d’améliorer la sécurité régionale.

Alors que le président Joe Biden, Blinken et d’autres responsables américains ont salué le sauvetage des otages, l’opération a entraîné la mort d’un grand nombre de civils palestiniens et pourrait compliquer la campagne de cessez-le-feu en enhardissant Israël et en renforçant la détermination du Hamas à poursuivre la guerre qu’il a initiée avec son attaque du 7 octobre contre Israël.

« Il est difficile de dire comment le Hamas traitera cette opération particulière et ce qu’il fera pour déterminer s’il dira oui ou non », a déclaré dimanche le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan. « Nous n’avons pas reçu de réponse formelle du Hamas pour le moment. »

Des Palestiniens regardent les conséquences du bombardement israélien dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans la bande de Gaza, le samedi 8 juin 2024.

Lors de ses entretiens avec Sissi et les dirigeants qatariens, dont les pays sont les principaux médiateurs avec le Hamas dans les négociations de cessez-le-feu, Blinken soulignera l’importance de persuader les militants d’accepter la proposition en trois phases sur la table. Le plan prévoit la libération d’un plus grand nombre d’otages et une pause temporaire dans les hostilités qui pourraient conduire au retrait complet des forces israéliennes de Gaza.

« Nous espérons qu’avec suffisamment de chœur, la communauté internationale parlant d’une seule voix, le Hamas parviendra à la bonne réponse », a déclaré Sullivan à l’émission « This Week » de la chaîne ABC.

Mais le Hamas n’est peut-être pas le seul obstacle.

Bien que l’accord ait été décrit comme une initiative israélienne et que des milliers d’Israéliens aient manifesté leur soutien, les Israéliens Premier ministre Benjamin Netanyahou a exprimé son scepticisme, affirmant que ce qui a été présenté publiquement n’est pas exact et qu’Israël est toujours déterminé à détruire le Hamas.

Des manifestants protestent contre le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et appellent à la libération des otages détenus dans la bande de Gaza par le groupe militant du Hamas, à Tel Aviv, Israël, le samedi 8 juin 2024. Les alliés d'extrême droite de Netanyahu ont menacé de faire tomber son gouvernement s'il mettait en œuvre le plan, et Benny Gantz, un centriste populaire, résigné dimanche du Cabinet de guerre composé de trois membres, après avoir déclaré qu'il le ferait si le Premier ministre ne formulait pas un nouveau plan pour Gaza d'après-guerre. Au lendemain du sauvetage des otages, Netanyahu l'avait exhorté à ne pas démissionner.

Les alliés d’extrême droite de Netanyahu ont menacé de faire tomber son gouvernement s’il mettait en œuvre le plan, et Benny Gantzun centriste populaire, résigné dimanche du Cabinet de guerre composé de trois membres, après avoir déclaré qu’il le ferait si le Premier ministre ne formulait pas un nouveau plan pour Gaza d’après-guerre. Au lendemain du sauvetage des otages, Netanyahu l’avait exhorté à ne pas démissionner.

Blinken a rencontré Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant, Gantz et le chef de l’opposition israélienne Yair Lapid lors de presque tous ses précédents voyages en Israël. Les responsables ont déclaré que Blinken devrait rencontrer à nouveau Gantz mardi.

Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré vendredi que Blinken profiterait de ce voyage pour « discuter de la manière dont la proposition de cessez-le-feu bénéficierait à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens ».

Miller a déclaré que l’accord atténuerait non seulement la crise humanitaire à Gaza, mais ouvrirait également la voie à une réduction des tensions le long de la frontière israélo-libanaise et créerait les conditions d’une intégration plus large d’Israël avec ses voisins arabes, renforçant ainsi la sécurité à long terme d’Israël.

Malgré les visites de Blinken dans la région environ une fois par mois depuis le début de la guerre, le conflit s’est poursuivi avec plus de 36 700 Palestiniens tués, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de différence entre civils et combattants dans ses décomptes. Le Hamas et d’autres militants ont tué quelque 1.200 personnes lors de l’attaque du 7 octobre, pour la plupart des civils, et ont pris environ 250 personnes en otages.

La guerre a gravement entravé la circulation des nourriture, médicaments et autres fournitures aux Palestiniens, qui sont confrontés faim généralisée. Les agences de l’ONU affirment que plus d’un million de personnes à Gaza pourraient subir le même sort niveau le plus élevé de famine à la mi-juillet.

En Jordanie, Blinken participera à une conférence internationale d’urgence sur l’amélioration du flux d’aide vers Gaza.

