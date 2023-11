Guerre Israël-Hamas, bilan des morts palestiniens à Gaza et appels au cessez-le-feu

Lundi, lors d’une séance privée, le Conseil de sécurité des Nations Unies n’est pas parvenu à parvenir à un consensus sur un projet de résolution visant à mettre un terme au conflit en cours au Moyen-Orient.

“Il n’y a pas d’accord à ce stade”, a déclaré l’ambassadeur adjoint des États-Unis auprès des Nations Unies, Robert Wood.

La dite E-10composé de 10 États membres non permanents du Conseil de sécurité, a rédigé une résolution.

Cependant, les États-Unis et le Royaume-Uni, membres permanents disposant d’un droit de veto, s’y sont opposés. Les puissances occidentales, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, sont réticentes à inclure dans la résolution un texte appelant à un cessez-le-feu immédiat, une proposition soutenue par plusieurs autres membres du Conseil.

Il y a eu des discussions sur les pauses humanitaires, a déclaré Wood, “et nous souhaitons poursuivre le langage à ce sujet”. Mais il a ajouté qu’il y avait un désaccord au sein du Conseil de sécurité sur la question de savoir si cela serait acceptable.

L’ambassadeur de Chine à l’ONU, Jun Zhang, a fait écho aux sentiments exprimés par le secrétaire général António Guterres, soulignant que « Gaza est un cimetière pour les enfants ». Zhang a appelé à un cessez-le-feu urgent pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza.

« Au moment où nous parlons, des civils palestiniens continuent d’être tués. Ce sont les enfants qui en font les frais, comme plusieurs responsables américains l’ont déjà déclaré. Gaza est en train de devenir un cimetière pour les enfants. Personne n’est en sécurité », a déclaré Zhang.

Les Émirats arabes unis ont souligné l’importance du respect des règles de la guerre. L’ambassadrice des Émirats arabes unis, Lana Zaki Nusseibeh, qui a co-initié la réunion avec la Chine, a souligné que les discussions au sein du Conseil étaient en cours et que les nations s’efforçaient de combler leurs divergences.

« Nous condamnons les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. Nous avons également condamné les attaques aveugles d’Israël contre la bande de Gaza. Nous exprimons notre grave préoccupation quant au maintien de la détention des otages et exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, ainsi que leur sécurité, leur bien-être et leur traitement humain, conformément au droit international », a déclaré Nusseibeh.

Nusseibeh a ajouté que « le meurtre et la mutilation d’enfants, les attaques contre des écoles et des hôpitaux et dans la bande de Gaza et le refus aux enfants d’accéder à l’aide humanitaire sont autant de violations très graves. contre les enfants. »

Au cours de la réunion, les responsables humanitaires de l’ONU ont informé le Conseil de sécurité de la situation humanitaire désastreuse dans la région.

Les précédentes tentatives d’adoption de résolutions au Conseil de sécurité se sont heurtées à des difficultés, notamment deux vetos américains, soulignant encore davantage la complexité de parvenir à un consensus sur cette question cruciale.