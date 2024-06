Guerre Israël-Hamas : Benny Gantz quitte le cabinet de guerre en invoquant ses frustrations envers Netanyahu

JÉRUSALEM (AP) — Benny Gantzmembre centriste du cabinet de guerre israélien composé de trois hommes, a annoncé sa démission dimanche, accusant le Premier ministre Benjamin Netanyahu de mal gérer l’effort de guerre et de faire passer sa propre « survie politique » avant les besoins de sécurité du pays.

Cette décision ne constitue pas immédiatement une menace pour Netanyahu, qui contrôle toujours une coalition majoritaire au Parlement. Mais le dirigeant israélien devient de plus en plus dépendant de ses alliés d’extrême droite qui s’opposent à la dernière proposition de cessez-le-feu soutenue par les États-Unis et souhaitent poursuivre la guerre.

« Malheureusement, Netanyahu nous empêche de remporter une véritable victoire, ce qui justifie le prix douloureux et permanent », a déclaré Gantz. Il a ajouté que Netanyahu « faisait des promesses creuses » et que le pays devait prendre une direction différente car il s’attend à ce que les combats se poursuivent pendant des années.

L’ancien chef militaire populaire a rejoint le gouvernement de Netanyahu peu après l’attaque du Hamas, en signe d’unité. Sa présence a également renforcé la crédibilité d’Israël auprès de ses partenaires internationaux. Gantz entretient de bonnes relations de travail avec les responsables américains.

Gantz avait déjà dit il quitterait le gouvernement d’ici le 8 juin si Netanyahu ne formulait pas de nouveau plan pour Gaza d’après-guerre.

Il a annulé une conférence de presse prévue samedi soir après quatre Israéliensles otages ont été sauvés de façon spectaculaire de Gaza plus tôt dans la journée dans le cadre de la plus grande opération de ce type menée par Israël depuis le début de la guerre qui a duré huit mois. Au moins 274 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués dans cette attaque, ont indiqué les responsables de la santé à Gaza.

Gantz a appelé Israël à organiser des élections à l’automne et a encouragé le troisième membre du cabinet de guerre, le ministre de la Défense Yoav Gallant, à « faire ce qu’il faut » et à démissionner également du gouvernement. Gallant a déjà déclaré qu’il démissionnerait si Israël choisissait de réoccuper Gaza, et a encouragé le gouvernement faire des plans pour une administration palestinienne.

Samedi, Netanyahu avait exhorté Gantz à ne pas quitter le gouvernement d’urgence en temps de guerre.

« L’heure est à l’unité, pas à la division », a-t-il déclaré, s’adressant directement à Gantz.

La décision de Gantz de partir est en grande partie « une décision symbolique » en raison de sa frustration à l’égard de Netanyahu, a déclaré Gideon Rahat, président du département de sciences politiques de l’Université hébraïque de Jérusalem. Il a noté que cela pourrait encore accroître la dépendance de Netanyahu à l’égard des membres extrémistes de droite de son gouvernement, dirigé par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich.

« Je pense que le monde extérieur, en particulier les États-Unis, n’en est pas très content, car ils considèrent Gantz et son parti comme les personnes les plus responsables au sein de ce gouvernement », a déclaré Rahat.

Dimanche soir, Ben-Gvir a exigé une place dans le cabinet de guerre, affirmant que Gantz et le cabinet plus restreint avaient gâché l’effort de guerre en raison de décisions idéologiques « dangereuses ».

Le Hamas a pris quelque 250 otages lors de l’attaque du 7 octobre qui a tué environ 1 200 personnes. Environ la moitié ont été libérés lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre. Il reste environ 120 otages, dont 43 morts. Au moins 36 700 Palestiniens ont été tués dans les combats, selon La santé de GazaMinistèrequi ne fait pas de distinction entre combattants et civils.