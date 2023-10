Sous les yeux du ministère israélien de la Défense, chargé de récupérer les otages en toute sécurité, une veillée permanente est organisée sur une place de Tel Aviv.

Des affiches des captifs sont collées sur les murs et les lampadaires. Les mêmes images souriantes sont imprimées sur les T-shirts portés par les amis et les proches des disparus.

Pour chaque visage sur chaque affiche, il y a une famille qui se demande et s’inquiète quand ou si elle se reverra.

Selon le chef militaire israélien, « les soldats opèrent désormais à Gaza »

Comment se sont passées ces trois dernières semaines pour vous ? J’ai demandé à Ayelet Samerano, la mère d’un des otages. “Pas de vie. Pas de sommeil, pas de boisson, pas de nourriture, rien. Il n’y a pas de vie.”

Il s’agit d’une crise nationale, tout autant que les attentats du 7 octobre ont été une tragédie nationale. 229 personnes sont détenues à Gaza depuis trois semaines et on ne sait pas si elles sont encore en vie.

Il s’agit de jeunes et de vieux, de soldats et de civils, d’Israéliens et d’étrangers et beaucoup, comme l’oncle d’Eden Zecharya, tiennent tout Gaza pour responsable de leur absence.

“Pourquoi s’occupent-ils encore des enfants ? C’est la seule question qu’il faut se poser à ce stade”, a-t-il déclaré.

“Pourquoi les retenez-vous ? Vous voulez de l’aide humanitaire, vous voulez de l’eau pour Gaza, vous voulez de l’électricité, alors libérez-les. C’est tout. C’est simple.

Image:

Une veillée permanente est en place à Tel Aviv





“Demain, vous récupérerez tout, l’électricité, tout. Ensuite, nous discuterons de ce que nous faisons, de la manière dont nous prenons soin du Hamas.”

Malgré les rumeurs de ces derniers jours faisant état d’une possible avancée dans les négociations visant à libérer certains otages, certains rapports indiquent désormais qu’Israël pense que le Hamas les enchaîne et qu’il a perdu patience.

Plutôt que de condamner la campagne de bombardement et de faire pression pour la diplomatie, nombreux sont ceux qui font confiance à l’armée israélienne pour retrouver et libérer leurs proches.

Cependant, le simple fait de sauver les otages serait un défi en soi.

Le faire, tout en essayant d’éliminer le Hamas, sera quelque chose de bien plus grand et de bien plus difficile que tout ce qu’Israël a jamais tenté de faire auparavant.

Leur avenir est loin d’être certain.