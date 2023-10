Guerre Israël-Hamas : alors que les manifestants jetant des pierres sont abattus par des tireurs d’élite israéliens, cela fait partie de la vie « normale » en Cisjordanie | Nouvelles du monde

Nous avons filmé un petit groupe d’adolescents faisant tournoyer des frondes au-dessus de leurs têtes et lançant des pierres sur un véhicule militaire israélien à environ 100 mètres de la route, à la périphérie de la ville de Ramallah, en Cisjordanie.

Ils narguent les membres des Forces de défense israéliennes (FDI) stationnés dans leur principal centre de communications militaires.

Au-dessus d’eux, des tireurs d’élite attendent et observent.

Il suffit de jeter un rapide coup d’œil au tarmac noirci des routes et aux traces de brûlures des incendies sur le mur frontalier voisin avec Israël comprendre que c’est une scène considérée comme « normale » dans cette partie du monde – cela arrive tout le temps.

Ce qui mérite cependant d’être pris en compte, c’est que pendant la période relativement courte que nous avons filmée, quatre des lanceurs de pierres ont été abattus par des tireurs d’élite israéliens perchés sur une colline voisine.

Pas avec des gaz lacrymogènes ou des matraques, mais avec des balles.

Ils jetaient des pierres.

Un garçon lance une pierre au milieu des manifestations





En Cisjordanie, au cours de la seule semaine et demie écoulée, plus de 60 personnes ont été abattues par des tireurs israéliens, et plus de 1 300 ont été blessées ; c’est à peine signalé.

D’une certaine manière, c’est le point le plus choquant à retenir, et je pense que cela montre à quel point l’acceptation si désinvolte de ce qui est un incident qui ferait la une des bulletins d’information et des premières pages des journaux du monde entier, est devenue une partie de la vie. ici.

La violence domine tout.

La Cisjordanie bouillonne la catastrophe de l’hôpital de Gazaet il y a maintenant trois jours de deuil et de grève générale ici après une semaine et demie terrible dans cette région troublée.

Les manifestants s’unissent pour condamner

Les rues sont relativement calmes depuis le Hamas attaque dans le sud d’Israël, mais aujourd’hui le Hamas voulait que les gens sortent.

Le centre de Ramallah a été paralysé par des foules relativement modestes manifestant contre les événements à Gaza.

Hommes, femmes, enfants, ils sont tous venus manifester leur soutien.

Des foules comprenant des femmes et des enfants se sont rassemblées pour la manifestation pacifique





« Nous voyons les enfants se faire bombarder, nous voyons les personnes âgées se faire bombarder, nous voyons les civils en ce moment, ils ne font rien d’autre que chercher à nourrir leurs enfants, ils cherchent à assurer la sécurité de leurs enfants en ce moment, ils se font bombarder dans leurs maisons. pendant qu’ils dorment », a répondu un manifestant, Loai, lorsque j’ai demandé pourquoi il était là.

La foule a scandé puis s’est arrêtée pour prier pour la population de Gaza, dirigée par Hassan Yousef.

Hassan Yousef est un haut dirigeant du Hamas. N’ayez aucun doute, sa présence sera remarquée par Israël.

Hassan Yousef est l’un des hauts dirigeants du Hamas





« Nous voyons les enfants se faire bombarder », dit Loai





Les gens qui se sont rassemblés ont peut-être des points de vue variés et différents sur l’avenir des Palestiniens, mais pour l’instant ils sont unis dans la condamnation.

Deema, une jeune Palestinienne qui a rejoint la manifestation, estime qu’il est temps qu’ils se battent pour eux-mêmes.

« Je pense que le moment est venu, en Cisjordanie, de nous opposer à cet apartheid et de faire quelque chose. Ce qui se passe aujourd’hui fait partie d’une lutte qui dure depuis 75 ans », m’a-t-elle dit.

Elle a poursuivi : « Et cela devrait être un mouvement continu. Je pense que c’est au peuple palestinien de résoudre ce problème. Je ne pense pas que nous devrions chercher des solutions internationales parce que cela n’a pas fonctionné dans le passé. C’est donc à nous de décider. » Les Palestiniens se lèvent et disent que ce n’est pas bien. »

« Tous les gens meurent »

Une autre femme, une Arabe américaine, m’a dit qu’elle ne pouvait pas rentrer chez elle à cause de l’escalade ici et qu’elle en avait assez de tous ces meurtres.

« Chaque minute, chaque personne qui meurt, c’est suffisant », a-t-elle déclaré.

Je lui ai demandé si elle voulait dire des deux côtés.

« Oui, les Arabes, les Gazaouis, les Juifs, ça suffit, c’est pareil – tuez ici et tuez [there] – c’est assez! »

Je me demandais si elle pensait un jour que ça finirait.

« Peut-être, inshallah, j’aimerais qu’ils arrêtent la guerre, j’aimerais… »

Des médecins étaient présents à la manifestation





Les diplomates de la communauté internationale travaillent sans relâche pour tenter d’empêcher cette situation instable de dégénérer en guerre régionale.

Dans la rue, ils attendent de voir ce qui se passe.