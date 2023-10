Guerre Israël-Hamas : à l’intérieur de la base militaire où les troupes israéliennes s’entraînent en vue d’une attaque terrestre prévue sur Gaza | Nouvelles du monde

Un quadrillage de rues étroites, encadrées d’immeubles en béton et de graffitis pro-palestiniens, est l’endroit où les troupes israéliennes s’entraînent en vue d’une attaque terrestre attendue sur Gaza.

Sky News a eu un accès rare à ce qui est conçu pour ressembler à une partie d’une ville palestinienne – mais qui est en réalité une zone dépassant d’une base militaire tentaculaire dans le sud du pays. Israëlentouré de terres agricoles.

« Nous avons construit cela pour que les soldats puissent être entraînés au plus haut niveau possible afin que le jour où nous aurions besoin de faire quelque chose comme ça, nous soyons prêts », a déclaré le major Doron Spielman, porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI). .

« Il y a une semaine, nous ne savions pas que cela entrerait immédiatement en action et constituerait un véritable terrain d’entraînement avec peut-être un objectif très réel. »

« Nous les éliminerons tous »

Le combat de rue à rue est l’une des formes de guerre les plus difficiles, chaque bâtiment construisant un piège potentiel, chaque ruelle un point d’embuscade possible et des tireurs d’élite capables de se cacher à l’intérieur des maisons.

Cela rend crucial la pratique des opérations en environnement urbain pour les soldats de la brigade israélienne Givati, qui feront probablement partie de la première vague de troupes lors de toute invasion terrestre dans le territoire. Hamas bastion de la ville de Gaza.

Debout devant un mur de pierre blanche recouvert d’un drapeau palestinien, l’un des commandants de la brigade a déclaré que lui et ses soldats étaient prêts à tout.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message pour le Hamas, Olek a répondu : « Qu’ils soient prêts… Faites-leur savoir que nous allons atteindre tous les terroristes, à la fois ceux qui sont entrés sur le territoire israélien et ceux qui n’y sont pas entrés.

« Nous atteindrons tout le monde. Nous les éliminerons tous. Nous restaurerons la paix et la tranquillité dans l’État d’Israël. »

Des troupes prêtes à se déplacer « en un rien de temps »

Loin de la fausse ville, Sky News a été amenée à voir des éléments de la brigade Givati ​​se mobiliser en files de véhicules militaires à travers un champ poussiéreux, également dans le cadre de l’exercice d’entraînement.

L’unité, qui était auparavant déployée dans Gaza lors de la dernière incursion majeure en 2014, intègre une combinaison de chars, de troupes et d’ingénieurs, experts dans le désamorçage des bombes.

Ils sont prêts à agir « en un rien de temps », a déclaré le major Spielman.

« Ces soldats sont bien entraînés, capables de recevoir des ordres et de les exécuter immédiatement. »

Les civils sont passés en mode militaire

Il est peut-être surprenant que de nombreux soldats menaient jusqu’il y a une semaine une vie civile ordinaire en tant que médecins, étudiants et avocats.

Mais ils sont passés au mode militaire en réponse à un appel sans précédent de réservistes à la suite des Attaque terroriste du Hamas le 7 octobre militants contre Israël qui a fait plus de 1 300 morts parmi les citoyens israéliens, pour la plupart des civils, dont des femmes et des enfants.

Des dizaines d’autres ont été kidnappés et emmenés à Gaza. Leur sort dépendra sans aucun doute de la forme et du calendrier de toute incursion terrestre.

Debout à côté d’un Humvee, Neal et Noy, tous deux âgés de 23 ans et réservistes, font partie d’une équipe de soldats entièrement féminins qui aident à conduire des véhicules militaires lors des exercices d’entraînement.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils voulaient servir, Neal a répondu : « C’est le travail le plus important pour nous ».

Noy a ajouté : « Nous nous battons pour notre pays et nous devons tous en faire partie. Les hommes sont dans la guerre, ils vont y aller, et nous allons faire de notre mieux, les femmes, pour aider. [with] entraînement. »