Guerre Israël-Hamas : 60 000 Palestiniens blessés accablent les médecins de Gaza

NATIONS UNIES (AP) — Des Palestiniens meurent chaque jour dans les hôpitaux submergés de Gaza, incapables de prendre en charge les dizaines de milliers de personnes blessées lors de l’offensive militaire israélienne, a déclaré mercredi un expert des urgences sanitaires de l’ONU, tandis qu’un médecin du Comité international de secours a appelé la situation dans les hôpitaux de Gaza est la plus extrême qu’elle ait jamais vue.

Les deux professionnels de la santé, qui ont récemment quitté Gaza après des semaines de travail dans des hôpitaux, ont décrit des médecins débordés essayant de sauver la vie de milliers de blessés au milieu d’hôpitaux effondrés transformés en camps de réfugiés improvisés.

Sean Casey, de l’Organisation mondiale de la santé, qui a récemment quitté Gaza après cinq semaines passées à essayer d’acheminer davantage de personnel et de fournitures vers les 16 hôpitaux partiellement fonctionnels du territoire, a déclaré lors d’une conférence de presse de l’ONU qu’il considérait « une situation vraiment horrible dans les hôpitaux » alors que les problèmes de santé le système s’effondrait de jour en jour.

L’hôpital Al-Shifa, autrefois le principal hôpital de Gaza avec 700 lits, a été réduit à soigner uniquement les victimes de traumatismes d’urgence et est rempli de milliers de personnes qui ont fui leurs maisons et vivent désormais dans des salles d’opération, des couloirs et des escaliers, a-t-il déclaré.

« Littéralement cinq ou six médecins ou infirmières » voient des centaines de patients par jour, a déclaré Casey, la plupart souffrant de blessures potentiellement mortelles, et il y avait « tellement de patients sur le sol qu’on pouvait à peine bouger sans marcher sur les mains ou les pieds de quelqu’un ».

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, estime que 60 000 personnes ont été blessées, et des centaines de blessés supplémentaires chaque jour.

Depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas suite à ses attaques surprises dans le sud du pays le 7 octobre, il a accusé à plusieurs reprises le groupe militant islamique d’utiliser les hôpitaux de Gaza comme couverture pour ses activités militaires. Il a pointé du doigt Al-Shifa dans la ville de Gaza, affirmant que le Hamas avait caché centres de commandement et bunkers sous les vastes terrains de l’hôpital. Fin novembre, l’armée israélienne a dévoilé ce qu’elle prétend être un Installation militaire du Hamas sous l’hôpital.

Casey a déclaré qu’il avait pu atteindre Al-Shifa à trois reprises avec des livraisons de fournitures médicales, de carburant et de nourriture, mais une fois, cela avait pris 12 jours en raison du refus israélien, principalement pour des raisons de sécurité ou opérationnelles.

Des Palestiniens blessés lors des bombardements israéliens sur la bande de Gaza sont transportés à l’hôpital Al Aqsa à Deir al Balah, dans la bande de Gaza, le dimanche 7 janvier 2024. (AP Photo/Adel Hana)

À l’hôpital Al-Ahli, également dans la ville de Gaza, la situation était également désastreuse, a-t-il expliqué.

« J’ai vu des patients allongés sur les bancs d’église, attendant de mourir dans un hôpital sans carburant, sans électricité, sans eau, avec très peu de fournitures médicales et avec seulement une poignée de personnel pour s’occuper d’eux. ” il a dit.

La semaine dernière, a déclaré Casey, il a visité le complexe médical Nasser, le principal hôpital du pays. Khan Younèsqui est à 200 % de sa capacité en lits avec seulement 30 % de son personnel, donc « les patients sont partout, dans les couloirs, à l’étage ».

« Je suis allé à l’unité des brûlés où se trouvait un médecin qui s’occupait de 100 patients brûlés », a-t-il déclaré.

Même dans Rafah au sud près de la frontière égyptienne, où Israël a exhorté les habitants de Gaza à s’installer, Casey a déclaré que la population est passée de 270 000 il y a quelques semaines à près d’un million, et que la ville ne dispose pas des installations sanitaires nécessaires pour faire face à l’afflux massif de personnes déplacées.

Des Palestiniens courent sur le terrain de l’hôpital Al-Aqsa quelques instants après qu’une frappe israélienne a touché un bâtiment voisin, à Deir al Balah, dans la bande de Gaza, le mercredi 10 janvier 2023. (AP Photo/Adel Hana)

Gaza disposait historiquement d’un système de santé solide avec 36 hôpitaux, 25 000 agents de santé et de nombreux spécialistes, a-t-il déclaré, mais 85 % des 2,3 millions d’habitants du territoire sont désormais déplacés, et cela comprend des agents de santé, des médecins, des infirmières, des chirurgiens et du personnel administratif.

Casey a déclaré que beaucoup de ces professionnels de la santé se trouvent dans des abris, sous des bâches en plastique dans les rues de Rafah, et non dans des hôpitaux. Un directeur d’hôpital lui a dit que son chirurgien plasticien ne pouvait pas opérer parce qu’il ramassait des bâtons à brûler comme bois de chauffage pour cuisiner de la nourriture pour sa famille.

Ce qu’il faut avant tout pour aider les dizaines de milliers de Gazaouis blessés et les personnes souffrant de problèmes de santé, c’est un cessez-le-feu et la sûreté et la sécurité qu’il apporterait, a déclaré Casey, mais cela ne suffit pas.

Des Palestiniens blessés lors des bombardements israéliens reçoivent des soins à l’hôpital du camp de réfugiés de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le jeudi 11 janvier 2024. (AP Photo/Mohammed Dahman)

« C’est vraiment l’ensemble du paquet », a-t-il déclaré, affirmant que les fournitures médicales doivent d’abord surmonter les obstacles et les inspections et entrer à Gaza, puis parvenir aux hôpitaux où elles sont nécessaires.

Mais sans agents de santé, sans fournitures médicales et sans carburant pour faire fonctionner les générateurs des hôpitaux et des établissements de santé, « vous ne pouvez pas effectuer d’opérations chirurgicales, vous ne pouvez pas fournir de soins postopératoires », a-t-il déclaré.

Casey a déclaré que l’Organisation mondiale de la santé tente de mobiliser des équipes médicales d’urgence internationales pour soutenir les hôpitaux de Gaza et fournir des soins. Il a également soutenu la création de plusieurs hôpitaux de campagne au cours des six dernières semaines, a-t-il indiqué.

« Le nombre d’évacuations médicales en dehors de la bande de Gaza est très limité », a-t-il déclaré. « Nous savons que des milliers de personnes pourraient bénéficier de soins de niveau supérieur qui ne peuvent plus être prodigués dans la bande de Gaza », notamment des patients atteints de cancer et des personnes souffrant de blessures complexes.

« Des gens meurent chaque jour », a déclaré Casey. “J’ai vu des enfants couverts d’éclats d’obus mourir sur le sol parce qu’il n’y avait pas de fournitures aux urgences et qu’il n’y avait pas de personnel soignant… pour s’occuper d’eux.”

S’exprimant lors d’une autre conférence de presse, le Dr Seema Jilani, pédiatre et conseillère technique principale pour les soins de santé d’urgence de l’International Rescue Committee, a déclaré qu’elle venait de passer deux semaines à Gaza en collaboration avec l’Aide médicale aux Palestiniens et que ce qu’elle avait vu était « déchirant, et des scènes de cauchemars.

Jilani, qui a déjà travaillé dans des zones sensibles comme l’Afghanistan, l’Irak et le Liban, a déclaré : « D’après mon expérience de travail dans des zones de conflit à travers le monde, il s’agit de la situation la plus extrême que j’ai vue en termes d’ampleur, de gravité des blessures, de nombre d’enfants touchés. J’ai souffert qui n’a rien à voir avec tout cela.

Jilani travaillait aux urgences de l’hôpital Al-Aksa à Deir al-Balah, le seul hôpital du centre de Gaza. Le premier jour, a-t-elle déclaré, elle a tenté de sauver un garçon d’environ un an dont le bras droit et la jambe droite avaient été arrachés, sans aucun médicament nécessaire. À côté de lui se trouvait un mourant avec « des mouches… qui se régalaient déjà de lui », a-t-elle déclaré.

Jilani a dit qu’elle soigné des enfants blessés des amputations traumatiques aux brûlures extrêmes, en voyant parfois la fumée des bombardements israéliens à proximité. “Et un jour, une balle a bel et bien traversé l’unité de soins intensifs.”

Après son départ, a expliqué Jilani, l’hôpital est tombé à court de carburant et les lumières se sont éteintes. Elle ne sait pas comment vont les bébés qu’elle a soignés, ni s’ils ont été évacués.