Guerre Israël-Hamas : 6 Canadiens morts et 2 disparus, selon Joly

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les nouvelles en provenance de Gaza mardi étaient « horribles et absolument inacceptables » après que le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que des centaines de personnes avaient été tuées dans une explosion dans un hôpital de la ville de Gaza.

« Le droit humanitaire international et le droit international doivent être respectés dans ce cas et dans tous les cas », a déclaré Trudeau aux journalistes avant la période des questions, ajoutant en français qu’il n’était pas légal de bombarder un hôpital. « Il y a des règles autour des guerres, et ce n’est pas acceptable. »

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CTV News mardi, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que les renseignements provenant de « sources multiples » indiquent que « le Jihad islamique est responsable de l’échec du tir de roquette qui a touché l’hôpital de Gaza ». Reuters rapporte qu’un porte-parole du Jihad islamique nie les affirmations de Tsahal, les qualifiant de « mensonge et fabrication ».

Les commentaires de Trudeau sont intervenus quelques heures après que la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a confirmé qu’un sixième Canadien était mort dans la guerre entre Israël et le Hamas et que le ministre du Développement international Ahmed Hussen a dressé un sombre tableau de la crise humanitaire à Gaza.

Alors que les Nations Unies avaient averti plus tôt que l’ordre d’évacuation d’Israël vers Gaza pourrait violer le droit international, on a demandé à Joly si elle pensait que ce qui se passait à Gaza était une violation. Elle n’a pas été précise dans sa réponse.

« Bien sûr, un civil est un civil, et c’est pourquoi nous pensons que les civils israéliens et les civils palestiniens sont égaux », a déclaré Joly. « C’est pourquoi nous sommes très, très engagés dans la fourniture de cet accès humanitaire. Et nous devons nous assurer que nous sommes en contact avec les responsables israéliens pour garantir que les principes du droit international soient respectés dans cette situation. »

DERNIÈRES INFORMATIONS CONSULAIRES CANADIENNES

Faisant le point avant une réunion du cabinet fédéral et une séance d’information technique en après-midi, Joly a déclaré que seuls deux Canadiens étaient portés disparus.

Trudeau a suggéré lundi que les personnes disparues pourraient faire partie des 199 otages pris par le Hamas, ce que les responsables fédéraux ne feront pas de commentaires, invoquant le risque potentiel de mettre leur vie en danger.

Joly a également déclaré que les 11e et 12e vols d’évacuation depuis Tel Aviv transporteront davantage de Canadiens et leurs familles vers Athènes mardi. Environ 1 300 personnes ont quitté le pays via ces vols d’évacuation militaires quotidiens depuis leur début jeudi dernier.

31 passagers supplémentaires – dont des Canadiens et certains ressortissants étrangers – ont également été évacués de la Cisjordanie.

« Mon message aux Canadiens qui sont à Tel Aviv et aux Canadiens qui sont en Cisjordanie : si vous souhaitez partir, veuillez contacter Affaires mondiales Canada. Si on vous donne une place, veuillez la prendre, car nous ne savons pas combien de temps cela durera. L’opération pourra se poursuivre car la situation est très volatile », a déclaré Joly.

Des familles palestiniennes sortent précipitamment de leurs maisons après les frappes aériennes israéliennes visant leur quartier de la ville de Gaza, au centre de la bande de Gaza, le mardi 17 octobre 2023. (AP Photo/Abed Khaled)

Julie Sunday, sous-ministre adjointe aux services consulaires, à la sécurité et à la gestion des urgences à Affaires mondiales Canada (AMC), a déclaré mardi aux journalistes que son ministère travaillait toujours à l’évacuation des Canadiens de la bande de Gaza.

« Nous savons qu’ils sont confrontés à des conditions extrêmement difficiles », a déclaré Sunday. « Nous leur donnons les dernières informations et les informons que nous travaillons (avec l’Égypte) pour garantir l’ouverture du passage de Rafah aux Canadiens et qu’ils devraient être prêts à profiter de toute fenêtre pour une sortie en toute sécurité. »

Elle a ajouté que la situation au poste frontière de Rafah est « extrêmement fluide » et qu’il « reste fermé » depuis l’échec de l’opération d’évacuation des Canadiens par là samedi.

« Pas une seule personne n’a quitté Gaza, et c’est une situation qui nous préoccupe beaucoup », a déclaré Sunday.

Elle a déclaré que GAC avait identifié 370 personnes touchées à Gaza pour lesquelles le gouvernement canadien tentait d’assurer une évacuation en toute sécurité.

Dimanche, a déclaré que le gouvernement canadien avait également identifié 127 personnes en Cisjordanie qui remplissaient les conditions d’évacuation, et que GAC les contactait pour évaluer leurs besoins.

En Israël, la liste du GAC des personnes touchées ayant éventuellement besoin d’aide pour être évacuées est tombée à environ 1 800 personnes après la douzaine de vols vers la Grèce ces derniers jours, a indiqué dimanche.

Tard lundi, GAC a révélé que des membres de la famille et certains membres du personnel non essentiel des missions canadiennes à Tel Aviv et Ramallah avaient quitté la région.

Trouver un moyen d’atteindre les personnes bloquées à Gaza reste « une priorité », a déclaré Joly alors que la guerre entre Israël et le Hamas entame son 11e jour après que l’organisation terroriste désignée par le gouvernement canadien, le Hamas, a attaqué Israël, provoquant des représailles israéliennes.

« J’ai été en contact avec nombre de mes homologues du G7, notamment avec le Département d’État et la Maison Blanche. Nous travaillons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur ce sujet. Notre objectif est de nous assurer que nous pouvons contribuer à désamorcer la situation, et c’est ma priorité absolue », a déclaré Joly.

SIXIÈME CANADIEN TUÉ IDENTIFIÉ

Joly a commencé son discours en présentant ses condoléances à la famille de Tiferet Lapidot, que le Centre pour les affaires israéliennes et juives (CIJA) a décrite comme une Israélienne ayant une famille canadienne.

Bien qu’elle ne soit techniquement pas citoyenne canadienne, parce que ses parents sont canadiens et qu’elle aurait été admissible à la citoyenneté canadienne s’ils avaient rempli les documents requis, le bureau de Joly a déclaré que le gouvernement fédéral comptait le décès de Lapidot comme un décès canadien.

Le corps de Lapidot aurait été identifié mardi. On pense qu’elle a été prise en otage lors des attaques du Hamas contre le festival de musique Nova en Israël le 7 octobre.

« J’ai rencontré son père à Tel Aviv et son oncle. Ils m’ont dit à quel point elle était une jeune femme brillante et belle, et mon cœur et mes pensées vont à ses proches », a déclaré Joly.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly s’adresse aux médias alors qu’elle arrive pour une réunion du Cabinet sur la Colline du Parlement à Ottawa, le mardi 17 octobre 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick

S’exprimant au Vassy Kapelos Show, son oncle Harel Lapidot a déclaré qu’elle allait avoir 23 ans la semaine dernière et que les gens « ont célébré son anniversaire en préparant des gâteaux et en allumant des bougies pour son anniversaire, mais sans elle », a-t-il déclaré.

Les autres Canadiens confirmés morts sont Netta Epstein, 21 ans, Shir Georgy, 22 ans, Ben Mizrachi, 22 ans, Alexandre Look, 33 ans et Adi Vital-Kaploun, 33 ans.

« DÉSPARATION » À GAZA : HUSSEN

Lors d’une autre mêlée pré-cabinet, Hussen a parlé des derniers efforts visant à ouvrir un couloir humanitaire à Gaza pour permettre l’accès à l’aide essentielle, après qu’Israël a coupé l’accès aux fournitures et à l’électricité à la zone contrôlée par le Hamas.

Hussen a suggéré que le prochain voyage du président américain Joe Biden en Israël pourrait contribuer à sécuriser un couloir passant par l’Égypte, ce que les responsables canadiens attendaient pour faciliter l’évacuation en toute sécurité des centaines de citoyens canadiens cherchant une issue.

Le Canada a engagé un premier montant de 10 millions de dollars pour répondre aux « besoins urgents » dans la région, mais tant qu’il n’y aura pas un moyen d’acheminer ces fournitures de survie prépositionnées à Gaza, la situation restera désastreuse, a déclaré Hussen.

« Nous entendons des informations selon lesquelles des enfants boivent de l’eau sale par désespoir. Nous savons qu’il y a des dizaines de milliers de femmes enceintes à Gaza. Nous savons qu’il y a des civils qui ont besoin d’aide des deux côtés », a déclaré Hussen, citant du matériel médical et de la nourriture parmi les habitants. les matériaux étant rares.

« Le message que j’ai reçu des organisations humanitaires internationales est qu’elles ne peuvent opérer que dans un environnement de confiance, et qu’elles doivent s’assurer que pour pouvoir aller à Gaza… elles doivent être sûres à 100 pour cent que leurs travailleurs seront protégés du conflit. Ils essaient vraiment de régler ce problème avant de pouvoir entrer », a déclaré Hussen. « Nous devons entrer. »

Avec des fichiers de Rachel Swatek, productrice principale de Power Play de CTV, et Spencer Van Dyk de CTV News