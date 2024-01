Guerre Israël-Hamas : 21 soldats tués à Gaza, selon l’armée israélienne

JERUSALEM (AP) — L’armée israélienne a déclaré mardi que 21 soldats avaient été tués dans la bande de Gaza lors de l’attaque la plus meurtrière contre ses forces de l’ordre. guerre vieille de 3 mois contre le groupe militant Hamas.

Les réservistes préparaient des explosifs pour démolir deux bâtiments dans le centre de Gaza lundi lorsqu’un militant a tiré une grenade propulsée par roquette sur un char à proximité, a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole militaire en chef. L’explosion a déclenché les explosifs, provoquant l’effondrement des deux bâtiments de deux étages sur les soldats à l’intérieur.

Le lourd bilan des victimes pourrait ajouter un nouvel élan aux appels lancés à Israël pour qu’il suspende son offensive, voire l’arrête complètement. Le grand nombre de victimes israéliennes a fait pression sur le gouvernement israélien pour qu’il mette fin aux opérations militaires passées.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est engagé à aller de l’avant jusqu’à ce qu’Israël écrase le groupe militant Hamas au pouvoir et obtienne la liberté de plus de 100 otages retenus captifs à Gaza. Les Israéliens sont de plus en plus divisés sur la question de s’il est possible de faire l’un ou l’autre.

Familles des otages et nombre de leurs partisans ont appelé Israël à parvenir à un accord de cessez-le-feu, affirmant que le temps presse pour ramener les otages vivants chez eux. Lundi, des dizaines de proches des otages ont pris d’assaut une réunion d’une commission parlementaire, exigeant un accord pour obtenir la libération de leurs proches.

Israël a lancé son offensive après l’attaque transfrontalière du Hamas du 7 octobre qui a tué plus de 1 200 personnes et en a enlevé quelque 250 autres. Plus de 100 personnes ont été libérées en novembre en échange d’un cessez-le-feu d’une semaine et la libération de 240 Palestiniens emprisonnés par Israël.

L’offensive a provoqué des destructions généralisées, déplacé environ 85 % de la population de Gaza et fait plus de 25 000 morts Palestiniens, selon les responsables de la santé du territoire contrôlé par le Hamas. Les Nations Unies et les agences d’aide internationale affirment que les combats ont déclenché un désastre humanitaire, avec un quart des 2,3 millions d’habitants de la région confrontés à la famine.

La guerre a exacerbé les tensions régionales, avec des groupes soutenus par l’Iran au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen attaquant des cibles américaines et israéliennes pour soutenir les Palestiniens. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé une autre vague de grèves Lundi contre les rebelles Houthis au Yémen, qui ont pris pour cible le transport maritime international dans la mer Rouge dans ce qu’ils présentent comme un blocus d’Israël.

L’attaque qui a coûté la vie aux soldats s’est produite à environ 600 mètres de la frontière à Maghazi, l’un des trois camps de réfugiés construits dans le centre de Gaza, remontant à la guerre de 1948 entourant la création d’Israël.

Les opérations terrestres se sont concentrées sur les camps, ainsi que sur la ville méridionale de Khan Younis, après qu’Israël a affirmé avoir largement vaincu le Hamas dans le nord de Gaza en 2017. opérations qui ont provoqué des destructions massives vers cette partie du territoire, y compris la ville de Gaza.

Des dizaines de Palestiniens ont été tués lundi dans de violents combats à Khan Younis, où les gens ont creusé des tombes dans la cour de l’hôpital Nasser de la ville tandis que le personnel luttait pour soigner le grand nombre de blessés, dont des enfants.

Les réseaux Internet et téléphoniques de Gaza se sont à nouveau effondrés lundi pour la dixième fois pendant la guerre, posant un autre défi aux premiers intervenants et rendant impossible pour les gens d’atteindre leurs proches dans différentes parties du territoire.

Israël pense que des commandants du Hamas pourraient s’y cacher vastes complexes de tunnels sous Khan Younis, la ville natale des membres du groupe le plus haut dirigeant de Gaza, Yehya Sinwar, dont l’emplacement est inconnu. Les dirigeants du Hamas utiliseraient également des otages comme boucliers humains, ce qui compliquerait encore davantage les efforts de sauvetage.

Le nombre croissant de morts et la situation humanitaire désastreuse ont conduit à une pression internationale croissante pour réduire l’offensive et accepter de négocier la création d’un État palestinien après la guerre. Netanyahu a rejeté ces deux demandes.

Jobain a rapporté de Rafah, dans la bande de Gaza.