Guerre Israël-Hamas : 1 500 corps de militants découverts en Israël alors qu’un grand nombre de chars se massent à la frontière avec Gaza | Nouvelles du monde

Les corps d’environ 1 500 militants ont été retrouvés sur le territoire israélien après l’attaque surprise de samedi, selon l’armée du pays.

Israël affirme que plus de 150 de ses civils et soldats ont été kidnappés et sont retenus en otages à Gaza.

Dernier rapport Israël-Gaza : Israël prévient que son offensive « ne sera pas propre »

Des histoires poignantes ont émergé de familles emmenéesavec des proches sans aucune idée de leur sort.

Le Hamas a prévenu qu’il tuerait un otage chaque fois qu’Israël lancerait une frappe aérienne de représailles sans avertissement préalable pour permettre aux civils de se mettre en sécurité.

Jusqu’à présent, quelque 770 Palestiniens sont morts dans la bande de Gaza et 4 000 ont été blessés lors de frappes, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Israël a annoncé un siège de Gaza, coupant la nourriture, l’électricité et l’eau, alors qu’il riposte aux cibles du Hamas dans la mince bande côtière.

Un grand nombre de chars israéliens sont également rassemblés à la frontière en prévision d’une attaque terrestre attendue, le Premier ministre israélien promettant une vengeance dévastatrice.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) affirment que 300 000 soldats israéliens ont été mobilisés au cours des dernières 48 heures, avec 35 bataillons organisés en quatre divisions.

L’armée israélienne a déclaré qu’Israël réagirait à Gaza de manière « très agressive. Cela changera la donne ».

Quelque 900 Israéliens ont été tués dans l’attaque du Hamas – que les responsables israéliens ont comparée au 11 septembre ou à Pearl Harbor.

Ce chiffre inclut environ 250 festivaliers massacrés par des hommes armés qui rôdaient sur le site, les tuant pendant des heures.

Un couple a raconté à Sky News comment ils réussi à échapper au massacre en traversant un champ.