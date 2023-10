Guerre Israël-Gaza : rassemblements pro-palestiniens devant Downing Street – alors que le Premier ministre attaque les « actes barbares » du Hamas | Nouvelles du Royaume-Uni

Des rassemblements pro-palestiniens ont eu lieu devant l’ambassade israélienne et à Downing Street, Rishi Sunak s’en prenant au Hamas lors d’une visite dans une synagogue.

Environ 5 000 personnes s’étaient rassemblées à Kensington lundi soir – certaines criant « Palestine libre » et « Israël est un État terroriste ».

La police métropolitaine affirme être au courant des dommages criminels présumés et cherche à « localiser et arrêter les personnes soupçonnées d’être impliquées dans une activité criminelle ».

Au fur et à mesure que la soirée avançait, une manifestation pro-palestinienne plus petite et pacifique, rassemblant environ 250 personnes, a eu lieu devant Downing Street – avec une importante présence policière à proximité.

0:59

PM : « Je suis aux côtés d’Israël »



Cela s’est produit alors que le Premier ministre assistait à un service de prière pour Israël dans le nord de Londres – et a déclaré : « Je voulais venir ici et me tenir à vos côtés en cette heure de chagrin alors que nous pleurons les victimes d’un acte de terreur tout à fait odieux.

« Pour être à vos côtés en cette heure de prière, en pensant aux personnes retenues en otages, ainsi qu’à vos amis et proches qui se réfugient dans les abris anti-aérien ou risquent leur vie sur la ligne de front. »

M. Sunak a ajouté que le Hamas « n’est pas des militants, ni des combattants de la liberté, mais des terroristes ».

« Leurs actes barbares sont des actes maléfiques… des adolescents lors d’un festival de la paix abattus de sang-froid. Des hommes, des femmes et des enfants innocents violés, enlevés, massacrés. Même un survivant de l’Holocauste emmené en captivité. »

Le Premier ministre a ajouté qu’il n’y avait « aucune question d’équilibre » – et qu’il se tenait aux côtés d’Israël.

Plus tôt à Westminster, des centaines de personnes avaient également assisté à une veillée de la communauté juive – avec le ministre de la Sécurité Tom Tugendhat et le secrétaire fantôme aux Affaires étrangères David Lammy parmi les orateurs.

La foule a scandé « Laissons partir nos enfants » et les organisateurs ont affirmé que jusqu’à 2 000 personnes étaient présentes.

Beaucoup brandissaient des photos de Noa Argamani, une Israélienne kidnappée par des militants du Hamas. Elle faisait partie des dizaines d’otages détenus par le groupe.

Image:

Des veillées pour Israël et des rassemblements pro-palestiniens ont eu lieu à Londres





Dans l’ouest de Londres, environ 5 000 personnes se sont rassemblées près de l’ambassade israélienne.

Certaines parties du bâtiment ont été fermées et une importante présence policière était présente.

Un drapeau palestinien était déployé au sommet d’un lampadaire à proximité, avec un feu d’artifice tiré en direction de l’ambassade.

Palestine Solidarity Campaign, l’un des groupes à l’origine de la manifestation, a déclaré : « L’offensive lancée depuis Gaza ne peut être comprise que dans le contexte de l’occupation militaire et de la colonisation des terres palestiniennes par Israël, qui dure depuis des décennies, et de l’imposition d’un système d’oppression qui répond à la définition juridique de l’apartheid.

« C’est dans ce contexte que nous devons comprendre le cycle de la violence.

« Si l’on veut mettre fin à la violence, tant celle de l’oppresseur que celle des opprimés, alors nous devons tous agir pour mettre fin à la cause profonde : l’apartheid israélien et l’oppression des Palestiniens. »

Israël sous un « énorme » barrage de roquettes – mises à jour en direct

La police « intensifie ses patrouilles »

Pendant ce temps, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a rejoint les agents de la police métropolitaine lors d’une patrouille à Golders Green, un quartier du nord de Londres avec une importante population juive.

Cela s’est produit quelques heures après qu’un restaurant casher du quartier ait vu sa vitrine brisée et sa caisse enregistreuse volée, tandis que le mot « Palestine libre » avait été tagué sur un pont ferroviaire voisin.

Les graffitis font l’objet d’une enquête comme crime de haine potentiel par la police britannique des transports, les autorités locales les décrivant comme une « tentative délibérée d’intimider la communauté juive ».

Image:

La police a déclaré qu’elle enquêtait sur l’attaque





Dans un message sur X, anciennement Twitter, la ministre de l’Intérieur a confirmé qu’elle écrivait aux forces de police d’Angleterre et du Pays de Galles – « les exhortant à utiliser tous leurs pouvoirs pour prévenir le désordre et la détresse ».

« Le Royaume-Uni se tient aux côtés d’Israël dans sa lutte contre l’attaque barbare des terroristes du Hamas. Il n’y a pas de place dans les rues britanniques pour des manifestations glorifiant le terrorisme », a-t-elle écrit.

« Nous devons tous affronter le fléau de l’antisémitisme chaque fois que nous le rencontrons. »

Plus tôt, Mme Braverman avait déclaré : « L’attaque barbare contre Israël par les terroristes du Hamas qui ont massacré des civils et kidnappé les plus vulnérables, notamment des personnes âgées, des femmes et des enfants, est vraiment écoeurante. »

Le ministre des Communautés, Lee Rowley, a exhorté les manifestants à ne pas tenter de glorifier l’attaque du Hamas contre Israël.

Il a déclaré à Sky News que le Hamas avait été interdit en tant qu’organisation terroriste par le Royaume-Uni – et que même s’il existe un droit de protester, il n’existe pas de droit de glorifier le terrorisme.

Rishi Sunak a organisé une réunion d’urgence COBRA sur la situation actuelle dans Israël et Gaza.

En savoir plus:

Messages obsédants laissés par des Israéliens pris en otage

Comment l’attaque a pris Israël au dépourvu

Qu’est-ce que le Hamas et pourquoi est-il en conflit ?

Le numéro 10 a déclaré qu’il serait « totalement méprisable » que quiconque utilise les événements du Moyen-Orient comme « prétexte » pour menacer ou attaquer les communautés juives de Grande-Bretagne.

La police du Grand Manchester a également déployé des agents supplémentaires dans des endroits clés dans le but de renforcer la protection des communautés et de répondre à tout incident.

La surintendante Rachael Harrison a déclaré : « C’est une période extrêmement inquiétante pour certaines de nos communautés et nos pensées vont à ceux qui sont touchés.

« Nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité des gens et qu’ils se sentent rassurés par notre présence. »

Image:

Danny Darlington, Bernard Cowan et Nathanel Young sont décédés





Des familles en deuil ont rendu hommage aux ressortissants britanniques « assassinés » en Israël ce week-end.

Ils ont été nommés Bernard Cowan, Danny Darlington et Nathanel Young.

Plus de 10 Britanniques seraient morts ou portés disparus dans le pays, selon Sky News.