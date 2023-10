Alors que les informations faisant état d’attaques de combattants du Hamas dans le sud d’Israël samedi dernier inondaient les téléphones et les téléviseurs du monde entier, le président kenyan William Ruto s’est tourné vers X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

« Le Kenya se joint au reste du monde en solidarité avec l’État d’Israël et condamne sans équivoque le terrorisme et les attaques contre des civils innocents dans le pays », a-t-il écrit. « Rien ne justifie le terrorisme, qui constitue une menace sérieuse à la paix et à la sécurité internationales. »

« La communauté internationale doit se mobiliser pour traduire en justice les auteurs, les organisateurs, les financiers, les sponsors, les partisans et les facilitateurs de ces actes criminels répréhensibles de terrorisme et les traduire rapidement en justice. »

Il s’agissait d’une approbation explicite de la position d’Israël et – diraient certains – de la réponse que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a depuis déclenchée sur la bande de Gaza, avec une campagne de bombardements qui a tué plus de 1 900 personnes. Et c’est une publication sur les réseaux sociaux qui a souligné l’influence croissante d’Israël en Afrique.

Alors que le nombre de victimes de la guerre s’alourdit, les gouvernements africains se lancent dans des débats houleux autour du conflit – le continent étant divisé, les différentes nations prenant parti dans des camps opposés.

Les autorités sud-africaines ont imputé cette escalade à l’occupation illégale et à la profanation par Israël de la mosquée Al-Aqsa, ainsi que des sites sacrés chrétiens, dans un communiqué publié dimanche. Un haut responsable, Zane Dangor, a déclaré à la chaîne d’information locale eNCA que l’attaque sanglante du Hamas, bien que n’étant pas une solution, n’était pas surprenante et que le conflit ne s’arrêterait pas « jusqu’à la fin de l’occupation ».

L’Algérie a déclaré sa « pleine solidarité avec la Palestine » dès le début de la guerre. La Commission de l’Union africaine dirigée par Moussa Mahamat Faki, tout en exprimant son inquiétude face à la violence, a blâmé le « déni des droits fondamentaux des Palestiniens » et a appelé à une solution à deux États.

Mais le Kenya, la Zambie, le Ghana et la République démocratique du Congo font partie des autres pays africains qui se sont alignés sur la position israélienne.

Alors pourquoi un continent qui a subi les pires ravages du colonialisme et du racisme depuis des siècles et qui a historiquement, pour l’essentiel, soutenu la Palestine, se divise-t-il aujourd’hui ?

La réponse courte : Les divisions en Afrique mettent en évidence la tentative de chaque gouvernement de compartimenter ses intérêts, disent les experts, et soulignent le renforcement des liens de certains pays avec Israël. D’un côté, il existe des liens profonds avec le mouvement palestinien ; de l’autre, l’offre de technologies de pointe, d’assistance militaire et d’aide d’Israël. Le choix du vainqueur pourrait déterminer l’orientation de l’Afrique si ce conflit se prolonge – et à l’avenir.

Une relation « historique et émotionnelle »

Les pays africains qui se sont débarrassés des souffrances du régime colonial brutal dans les années 1960 se sont montrés froids envers un Israël nouvellement formé et ont sympathisé avec la lutte des Palestiniens déracinés de leurs terres et de leurs foyers en 1948.

Après la guerre d’octobre 1973, le bloc continental, puis l’Organisation de l’unité africaine (OUA), ont rompu leurs liens avec Israël.

L’Algérie est l’un des principaux critiques d’Israël sur le continent – ​​alors même que les relations de son rival marocain avec Israël se sont épanouies après qu’ils ont accepté de normaliser leurs relations en 2020.

Zine Labidine Ghebouli, chercheur au Conseil européen des relations étrangères (ECFR), fait remonter certains des sentiments de l’Algérie à la Déclaration d’indépendance palestinienne de 1988 à Alger et même plus loin à l’histoire de l’Algérie sous le colonialisme français.

« La relation algéro-palestinienne est très historique et émotionnelle », a déclaré Ghebouli à Al Jazeera, ajoutant que l’Islam en tant que religion commune solidifie ces liens. « Nous étions occupés par la France, et cette histoire de brutalité est similaire.

« En ce moment, sur mes réseaux sociaux, tout tourne autour de la solidarité avec la Palestine. »

Mais l’Afrique du Sud post-apartheid est peut-être le plus fervent partisan de la Palestine sur le continent, Nelson Mandela faisant un parallèle célèbre entre la lutte des Sud-Africains noirs contre la domination blanche et celle des Palestiniens contre l’occupation israélienne. De nombreux groupes de défense des droits de l’homme ont ensuite fait cette comparaison.

En juillet 2022, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor a appelé les Nations Unies à déclarer Israël « État d’apartheid ». Au milieu de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, alors que la pression occidentale augmentait sur l’Afrique du Sud et d’autres pays d’Afrique et d’Asie pour qu’ils condamnent les actions de Moscou, Pandor a réagi, se demandant pourquoi les capitales occidentales n’étaient pas disposées à appliquer les mêmes principes du droit international lorsqu’il s’agissait de la guerre d’Israël. occupation des terres palestiniennes.

Pourtant, ce soutien diplomatique affirmé à la Palestine masque une relation plus complexe entre les nations africaines et Israël – une relation qui s’est rapidement développée ces dernières années, remodelant l’approche du continent au Moyen-Orient.

Après la guerre de 1973, seule une poignée de pays africains ont conservé des relations avec Israël, tandis que la plupart ont rompu leurs relations. Pourtant, aujourd’hui, la tendance s’est radicalement inversée : 44 sur 54 africain Les pays reconnaissent le statut d’État d’Israël et près de 30 ont ouvert des ambassades ou des consulats à Tel Aviv.

Les prouesses largement reconnues d’Israël dans le domaine agricole ont aidé sa cause – à une époque où de nombreux pays africains sont confrontés à des sécheresses, des inondations et des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. Un cinquième de la population africaine souffre de sous-alimentation.

“Le rôle d’Israël comme l’un des leaders mondiaux en matière de technologies agricoles constitue une incitation très attractive pour les pays africains confrontés à l’insécurité et pour les économies possédant des terres arides et semi-arides”, a déclaré Tighisti Amare, directeur adjoint du programme Afrique à la Chatham House basée à Londres. » a déclaré le groupe de réflexion.

« C’est pourquoi de nombreux pays africains ont choisi d’exercer leur libre arbitre et de séparer les intérêts économiques des positions politiques dans les forums internationaux », a-t-elle ajouté.

Mais il ne s’agit pas uniquement d’agriculture. Les intérêts commerciaux et sécuritaires ont également incité de nombreux pays africains à se rapprocher d’Israël, a déclaré Alhadji Bouba Nouhou, maître de conférences à l’Université de Bordeaux.

Un tournant décisif s’est produit en 1978, avec les accords de Camp David entre l’Égypte et Israël.

« Les choses ont vraiment commencé à changer après les accords de Camp David », a déclaré Nouhou à Al Jazeera. Alors qu’un grand pays arabe signait un accord de paix avec Israël, de nombreux pays africains ont décidé que cela n’avait pas de sens pour eux de rester à l’écart.

Cette tendance s’est accentuée après les accords d’Oslo de 1993 – une période qui a également marqué la fin du régime d’apartheid en Afrique du Sud, la fin de la guerre froide et la promesse d’un rapprochement entre Israël et les nations africaines. Plus récemment, les accords de normalisation conclus avec le Tchad, le Maroc et le Soudan représentent pour Israël des victoires majeures sur le continent.

L’Afrique du Sud, l’un des plus fervents critiques d’Israël sur le continent, est également, et de loin, son plus grand partenaire commercial en Afrique.

En 2021, les échanges commerciaux entre Israël et les pays d’Afrique subsaharienne atteint plus de 750 millions de dollars. Israël exporte des machines, des produits électroniques et des produits chimiques vers le continent. De ce nombre, près des deux tiers étaient négociés avec l’Afrique du Sud, suivi du Nigeria, avec lequel Israël a échangé des marchandises d’une valeur de 129 millions de dollars en 2021. L’Afrique du Sud commerce également avec la Palestine, les exportations palestiniennes d’huiles d’olive et d’autres produits comestibles ayant bondi de 34 % entre 2009 et 2021.

Pourtant, Israël entretient également des liens étroits avec des nations au-delà du commerce.

Pendant des décennies, il a injecté des millions de dollars en aide humanitaire en Éthiopie. Des milliers de Juifs éthiopiens ont fui vers Israël.

Mashav, l’agence d’aide internationale israélienne, a également transporté par avion des étudiants kenyans pour les suivre une formation en agriculture et en médecine et a formé des entrepreneurs sénégalais à la gestion.

Pendant ce temps, au Cameroun, les forces israéliennes seraient en train de soutenir le dirigeant de longue date Paul Biya en formant le BIR, une unité militaire d’élite redoutable qui répond directement au président. Les médias israéliens ont suggéré que le pays forme également des soldats dans plusieurs pays africains.

Un sommet Afrique-Israël devait avoir lieu en 2017, mais une crise dans le pays hôte, le Togo, a conduit à son annulation. Mais plus tôt cette année-là, Netanyahu, s’adressant aux dirigeants ouest-africains lors d’une réunion au Libéria, a déclaré : « Israël revient en Afrique, et l’Afrique revient en Israël. »

Malgré tous ces progrès, Israël a également continué à faire face à des revers en Afrique.

Des avancées antérieures ont poussé Aleligne Admasu, l’ambassadeur d’Israël auprès de l’Union africaine, à demander le statut d’observateur pour Israël dans le bloc en 2021. Bien que la demande ait été accordée, le statut d’Israël a été suspendu en février, après que l’Algérie et l’Afrique du Sud ont protesté contre cette décision. La Palestine, quant à elle, conserve le statut d’observateur de l’UA depuis 2013.

Des gouvernements à deux visages ?

Les gouvernements africains ont-ils donc une double face dans le conflit israélo-palestinien : commercer avec Israël et renforcer les liens avec lui, tout en défendant, dans certains cas au moins, la Palestine ?

Les experts affirment que ni leur apparente contradiction ni les divisions au sein de l’Afrique sur cette question ne sont surprenantes – et soulignent la récente division des positions après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février…