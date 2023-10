Guerre Israël-Gaza Mises à jour EN DIRECT : Le Hamas tire des roquettes vers le plus grand aéroport d’Israël, les responsables affirment que les passagers sont en sécurité

Près de 3 600 personnes ont été tuées en Israël et à Gaza, quatre jours après que les frappes soudaines du Hamas ont déclenché une guerre catastrophique dans la région. Israël affirme avoir repris le contrôle des zones frontalières de Gaza au groupe. Israël a également signalé des bombardements depuis le Liban et la Syrie auxquels il a répondu par ses propres frappes aériennes. Le groupe militant libanais Hezbollah a affirmé que ces frappes visaient à venger la mort de ses membres par les forces de défense israéliennes.

Plus de 1 200 personnes ont été tuées en Israël lors de la pire attaque des 75 ans d’histoire du pays, tandis qu’à Gaza, on a fait état de 900 victimes. Mardi, l’armée israélienne a affirmé avoir récupéré les corps d’environ 1 500 militants près des zones frontalières de Gaza. En promettant de réduire en ruines les sites du Hamas à Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a comparé les attaques du Hamas aux meurtres de l’Etat islamique. « Les terroristes du Hamas ont ligoté, brûlé et exécuté des enfants. Ce sont des sauvages. Le Hamas est l’EI », a-t-il déclaré. Le bombardement des forces israéliennes a touché mardi le principal point de sortie de la région palestinienne.

Voici les mises à jour en direct sur la guerre Israël-Hamas :