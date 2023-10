Quelle est la solution à deux États pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas ? Expliqué Plusieurs dirigeants arabes et européens ont souligné qu’une issue stable et sûre au conflit israélo-palestinien devait reposer sur une solution à deux États. Cela s’est produit lors de la première session de ce qui a été présenté par l’Égypte comme le Sommet de la paix du Caire, dont l’objectif est de trouver des moyens d’empêcher la guerre entre Israël et le Hamas. Des présidents arabes, des membres de familles royales et de hauts responsables du Moyen-Orient, d’Europe, d’Asie, du Canada et du Brésil étaient présents. Les États-Unis et Israël n’étaient pas présents, selon les rapports de Bloomberg. Initialement, le président égyptien Abdel-Fattah El-Sisi avait rejeté l’option consistant à déplacer les Palestiniens de Gaza. Le roi Abdallah de Jordanie a également estimé que le message que les Arabes ont compris est que la vie des Palestiniens compte moins que celle des Israéliens. Le ministère des Affaires étrangères a réitéré son appel à une solution à deux États et a condamné l’horrible attaque terroriste contre Israël. “La communauté internationale doit s’unir pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations… Il y avait aussi la question de la Palestine et sur ce point, nous avons réitéré notre position en faveur de négociations directes pour établir une solution à deux Etats”, a déclaré porte-parole Arindam Bagchi. Lisez l’histoire complète.



“Arrêtez de blâmer l’Iran pour les attaques du Hamas contre Israël”, dit l’Iran aux États-Unis Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Kanaani, a déclaré aux États-Unis : « Arrêtez de blâmer l’Iran pour les attaques du Hamas contre Israël. » (Reuters)



L’armée israélienne affirme que plus de 600 cibles à Gaza ont été touchées en 24 heures L’armée israélienne a déclaré lundi avoir frappé plus de 600 cibles à Gaza au cours des dernières 24 heures, l’un des bombardements les plus violents jamais menés dans sa guerre contre le Hamas. “Nous avons touché plus de 600 cibles au cours des dernières 24 heures”, a déclaré à l’AFP un porte-parole militaire, soit une augmentation de 450 cibles signalée dimanche. (AFP)



Israël affirme avoir touché des infrastructures militaires en Syrie L’armée israélienne a annoncé lundi avoir mené des frappes aériennes contre des infrastructures militaires en Syrie alors que les craintes grandissent que sa guerre contre le Hamas puisse déclencher un conflit régional plus large. “Il y a peu de temps, un avion de combat de Tsahal a attaqué les lanceurs” d’où partaient les attaques nocturnes vers le territoire israélien, a indiqué l’armée, indiquant qu’il avait touché “des infrastructures militaires en territoire syrien”. (AFP)



Le Royaume-Uni tiendra une réunion d’urgence sur la menace terroriste La Grande-Bretagne convoquera lundi une réunion du comité gouvernemental de réponse d’urgence COBRA pour discuter du risque pour la sécurité intérieure lié au conflit Israël-Hamas. Les incidents antisémites et islamophobes se sont multipliés en Grande-Bretagne depuis qu’un carnage meurtrier perpétré par des hommes armés du Hamas en Israël le 7 octobre a déclenché des attaques de représailles contre Gaza. Des manifestations pro-palestiniennes massives ont eu lieu à Londres et dans d’autres grandes villes du Royaume-Uni, tandis que des groupes juifs ont organisé des veillées pour les otages capturés par les militants. “Nous devons nous assurer que les systèmes britanniques sont sûrs et protégés de la menace terroriste, comme le gouvernement le fait toujours”, a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur, Robert Halfon, à Times Radio. (Reuters)



Musk s’entretient avec le chef de la sécurité israélienne sur la fourniture d’Internet à Gaza Le PDG de Tesla et propriétaire de « X », Elon Musk, s’est entretenu avec le chef de l’agence de sécurité israélienne Shin Bet, Ronen Bar, au sujet de la fourniture d’Internet dans la bande de Gaza déchirée par la guerre via le réseau satellite Starlink, a rapporté le site d’information technologique basé en Israël, mobile.mako. Cette évolution est intervenue un jour après que l’annonce par Musk de fournir un accès à Internet ait suscité un tollé. “Starlink soutiendra la connectivité avec les organisations humanitaires internationalement reconnues à Gaza”, a publié Musk sur X samedi. (ANI)



Guerre Israël-Gaza : « La partie américaine devrait décider si elle veut vraiment intensifier la guerre ? » prévient l’Iran Le ministre iranien des Affaires étrangères a prévenu que de nouveaux fronts s’ouvriraient contre les États-Unis s’ils maintenaient un soutien sans équivoque à Israël, intensifiant ainsi les échanges rhétoriques qui ont alimenté les craintes que le conflit israélien avec le Hamas ne se transforme en une guerre régionale plus large. Le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a refusé de détailler les conséquences que l’Iran pourrait avoir en réserve. Il a nié que l’Iran ait donné l’ordre à des groupes en Syrie et en Irak de cibler les forces américaines ces derniers jours, et a déclaré que c’était Washington – et non Téhéran – qui attisait la violence depuis que les militants du Hamas ont tué quelque 1 400 personnes lors d’une attaque contre Israël et Israël. les forces ont répondu par des frappes aériennes punitives. Lisez l’histoire complète ici.



Israël étend ses attaques terrestres sur Gaza alors que les craintes grandissent concernant les frappes aériennes près des hôpitaux bondés Les troupes et blindés israéliens se sont enfoncés plus profondément dans le nord de la bande de Gaza lundi, atteignant les zones bâties alors que l’ONU et le personnel médical ont averti que les frappes aériennes frappaient plus près des hôpitaux, où des dizaines de milliers de Palestiniens ont cherché refuge aux côtés de milliers de blessés. L’augmentation des opérations terrestres intervient un jour après que 33 camions transportant de la nourriture, des médicaments et d’autres fournitures sont entrés à Gaza en provenance d’Egypte, le plus grand convoi d’aide humanitaire depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Les secouristes ont déclaré lundi que l’aide était encore loin de répondre aux besoins à Gaza, assiégée depuis des semaines. (PTI)



Jour 24 de la guerre Israël-Gaza : Gaza reçoit la plus grande livraison d’aide alors qu’Israël intensifie ses frappes aériennes. Top 10 des mises à jour Au 24e jour de la guerre entre Israël et Gaza, Gaza a reçu sa plus grande livraison d’aide depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Voici les dix principaux développements. Lisez l’histoire complète ici.



Israël affirme que des « dizaines » de militants ont été tués lors de raids à Gaza L’armée israélienne a déclaré lundi que ses forces avaient tué “des dizaines” de militants lors d’affrontements nocturnes à Gaza, alors qu’elle insistait sur sa réponse militaire aux attaques du Hamas du 7 octobre. L’armée a déclaré que “les troupes ont tué des dizaines de terroristes qui se barricadaient dans des bâtiments et des tunnels et tentaient d’attaquer les troupes”, et qu’un avion de combat avait visé un bâtiment “avec plus de 20 terroristes du Hamas à l’intérieur”. (AFP)



La police prend le contrôle de l’aéroport russe du Daghestan après des manifestations anti-israéliennes La police russe a investi un aéroport dans la région du Daghestan à majorité musulmane et a arrêté 60 personnes après que des centaines de manifestants anti-israéliens ont pris d’assaut l’aéroport dimanche à l’arrivée d’un avion en provenance d’Israël, a annoncé lundi le ministère de l’Intérieur. Des vidéos obtenues par Reuters depuis l’aéroport de Makhachkala, la capitale régionale, montraient des manifestants, pour la plupart des jeunes hommes, agitant des drapeaux palestiniens, brisant des portes vitrées et traversant l’aéroport en courant dimanche soir en criant “Allahu Akbar” ou “Dieu est le plus grand”. (Reuters)



Des avions israéliens ont frappé des infrastructures militaires en territoire syrien | MONTRE



Israël poursuit ses opérations terrestres à Gaza



Guerre Israël-Gaza : Antony Blinken et James Cleverly discutent de l’accès humanitaire à Gaza Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et son homologue britannique James Cleverly ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle ils ont discuté du conflit Israël-Hamas, de la nécessité d’un accès humanitaire à Gaza pour les civils palestiniens et de la libération immédiate des otages. Selon un communiqué officiel, les deux dirigeants ont réitéré le droit d’Israël à l’autodéfense et ont évoqué les moyens de collaborer avec les partenaires régionaux pour mettre un terme à l’escalade du conflit et obtenir la libération des otages. Lisez l’histoire complète ici.



Un fonds turc nie soutenir le Hamas après les sanctions américaines Le fonds d’investissement immobilier turc Trend GYO a réagi aux sanctions américaines imposées à trois de ses actionnaires au motif de leur aide au Hamas, affirmant dimanche qu’il ne fournissait aucun soutien financier à aucune organisation. Les États-Unis ont imposé vendredi une deuxième série de sanctions visant le groupe militant palestinien Hamas suite à son attaque ce mois-ci contre Israël, notamment contre un responsable du Hamas en Iran et des membres du Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens. (Reuters)