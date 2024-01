Guerre Israël-Gaza : les agences humanitaires « indignées » par la décision « imprudente » de réduire le financement de l’UNRWA | Guerre Israël-Gaza

Les agences d’aide internationale se sont déclarées « profondément préoccupées et indignées » par la décision « imprudente » des principaux donateurs de couper le financement d’une agence d’aide palestinienne de l’ONU après qu’Israël a accusé certains de ses employés d’avoir participé à l’attaque du Hamas du 7 octobre.

“Nous sommes choqués par la décision imprudente de couper une bouée de sauvetage pour une population entière par certains des pays mêmes qui avaient demandé que l’aide à Gaza soit renforcée et que les humanitaires soient protégés dans l’exercice de leur travail”, a déclaré la coalition de 21 agences. , dont Oxfam, Save the Children et ActionAid, ont déclaré dans une déclaration le lundi.

Plus de 10 pays occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, ont annoncé qu’ils suspendraient leur financement à l’UNRWA, qui fournit une aide à plus de 5,6 millions de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient, après que l’agence a annoncé avoir lancé une enquête sur 12 membres du personnel qui auraient ont participé à des enlèvements et à des meurtres le 7 octobre.

L’agence a licencié neuf des accusés. Deux autres sont portés disparus et un est mort. L’ONU à New York a également ouvert une enquête de haut niveau sur les actes présumés, que son secrétaire général, António Guterres, a qualifié d’« odieux ».

Dans leur déclaration de lundi, les agences humanitaires ont noté que 2 millions de civils, dont plus de la moitié sont des enfants, dépendent de l’aide de l’UNRWA à Gaza. « La population est confrontée à la famine, à une famine imminente et à une épidémie en raison des bombardements aveugles continus d’Israël et de la privation délibérée d’aide à Gaza », ont-ils déclaré.

« Si les suspensions de financement ne sont pas annulées, nous pourrions assister à un effondrement complet de la réponse humanitaire déjà limitée à Gaza », a-t-il ajouté, soulignant que les réductions de l’aide sont survenues directement après que la Cour internationale de justice (CIJ) a ordonné à Israël de fournir une aide humanitaire immédiate. aide à Gaza.

L’UNRWA a déclaré lundi qu’il ne serait pas en mesure de poursuivre ses opérations à Gaza et dans la région au-delà de la fin février si le financement ne reprenait pas.

Guterres doit rencontrer mardi les principaux donateurs de l’UNRWA à New York, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Guterres s’est entretenu lundi avec les dirigeants jordaniens et égyptiens et a également rencontré le chef des enquêtes internes de l’ONU pour s’assurer qu’une enquête sur les accusations israéliennes « sera menée rapidement et aussi efficacement que possible », a déclaré Dujarric.

Washington examinerait très attentivement les mesures prises par l’UNRWA en réponse à ces allégations, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors d’une conférence de presse, qualifiant les allégations de « hautement crédibles » et de « profondément troublantes ».

Interrogé sur les circonstances et dans combien de temps les États-Unis pourraient envisager de reprendre leur soutien à l’UNRWA, Blinken a répondu : « Il est impératif que l’UNRWA enquête immédiatement, comme il l’a annoncé, qu’il demande des comptes aux personnes si nécessaire et qu’il revoie ses procédures. »

Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a également semblé laisser la porte ouverte à une reprise de l’aide. Il a déclaré qu’il serait erroné de « remettre en cause le bon travail de toute une agence en raison des mauvaises actions potentielles d’un petit nombre de personnes ». L’UNRWA emploie environ 13 000 personnes à Gaza.

Un dossier des renseignements israéliens consulté par Reuters affirme qu’environ 190 employés de l’UNRWA, dont des enseignants, seraient également des militants du Hamas ou du Jihad islamique. Il y a des noms et des photos d’eux. Un 12ème Palestinien dont le nom et la photo sont fournis n’appartiendrait à aucune faction et aurait infiltré Israël le 7 octobre. L’ONU n’a pas officiellement reçu de copie du dossier, a déclaré Dujarric.

Le dossier indique que l’un des 11 personnes est un conseiller scolaire qui a aidé son fils à enlever une femme lors de l’infiltration du Hamas au cours de laquelle, selon Israël, 1 200 personnes ont été tuées et 253 kidnappées.

Un autre, un travailleur social de l’UNRWA, est accusé d’une implication non précisée dans le transfert vers Gaza du cadavre d’un soldat israélien tué et d’avoir coordonné les mouvements des camionnettes utilisées par les assaillants et des fournitures d’armes.

Un troisième Palestinien dans le dossier est accusé d’avoir participé à un carnage dans le village frontalier israélien de Beeri, dont un dixième des habitants ont été tués. Un quatrième est accusé d’avoir participé à une attaque sur Reim, site d’une base militaire envahie et également d’une rave où plus de 360 ​​fêtards sont morts.

Dans la liste des 12 hommes figurent également un enseignant de l’UNRWA accusé de s’être armé d’une roquette antichar, un autre enseignant accusé d’avoir filmé un otage et le gérant d’un magasin dans une école de l’UNRWA accusé d’avoir ouvert une salle de guerre pour le Jihad islamique.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a déclaré qu’il avait annulé une réunion mercredi entre des responsables israéliens et le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, et a appelé le chef de l’UNRWA à démissionner.

Israël critique depuis longtemps l’agence des Nations Unies, l’accusant de perpétuer le conflit en décourageant la réinstallation des réfugiés et a déclaré à plusieurs reprises dans le passé que le personnel de l’agence avait pris part à des attaques armées.

L’UNRWA a nié ces accusations, qualifiant son rôle de simple secours.

Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh a accusé Israël d’une « attaque politique préméditée » contre l’UNRWA et a appelé au rétablissement des fonds d’aide.

Chris Gunness, qui a été directeur de la communication de l’UNRWA pendant 13 ans jusqu’en 2020, a accusé Israël de « gestion de l’information ».

« Il est probable que les Israéliens disposent de cette information depuis des mois et, dans l’intérêt de la justice et du bouclage pour les familles israéliennes en deuil, ils auraient pu la présenter à l’ONU bien plus tôt. Au lieu de cela, ils ont choisi de le publier le lendemain de la décision de la Cour internationale de justice », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le retrait du financement était « une punition collective – comme la suppression du financement du NHS en raison des actions de Lucy Letby », une infirmière britannique reconnue coupable du meurtre de sept nouveau-nés.

Plus de 26 000 personnes ont été tuées lors de la campagne militaire israélienne contre le Hamas à Gaza, a déclaré le ministère de la Santé de l’enclave. Alors que les flux d’aide, comme la nourriture et les médicaments, ne représentent qu’un filet des niveaux d’avant le conflit, les décès dus à des maladies évitables ainsi que le risque de famine augmentent, affirment les travailleurs humanitaires.

