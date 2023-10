J’ai passé l’après-midi en Cisjordanie avec un père en deuil après la perte de son fils de 17 ans, abattu par les forces de sécurité israéliennes le 8 octobre.

Thaer Ali Kusbah a pleuré et a tremblé en me montrant le film de son fils Yaser recevant une balle dans le dos alors qu’il s’enfuyait après avoir jeté des pierres – il a été filmé en direct par une chaîne d’information sur place.

La semaine dernière, j’ai passé l’après-midi dans le centre d’Israël avec le père d’un garçon battu à l’arrière d’un camion par Hamas des hommes armés dans Gaza. Son fils avait été enlevé lors du festival Supernova le 7 octobre.

Lui aussi a pleuré et tremblé pendant que nous regardions la vidéo filmée et distribuée par le Hamas.

Les circonstances sont bien sûr totalement différentes, mais la douleur de ces deux pères apparaît identique, car le chagrin est bien le chagrin.

Les divisions au sein de la société sont ici profondément ancrées.

Yaser Ali Kusbah, tué par des soldats israéliens





Thaer Ali Kusbah rencontre Stuart Ramsay





Ils ne sont pas seulement en partie théoriques, mais aussi physiques. Et la séparation par des clôtures et des murs ne contribue en rien à la compréhension entre les deux parties.

Le banque de l’Ouest est séparé de Israël par un énorme mur et une série de postes de contrôle fortifiés. C’est comme un monde différent à l’intérieur – à bien des égards, c’est un monde différent.

Les cicatrices des combats de rue au mur et aux points de contrôle vous accueillent dès votre entrée.

La violence est monnaie courante ici, et le rythme des jets de pierres et la réponse des forces de sécurité israéliennes varient.

Thaer, dont le fils a été abattu, a également perdu trois frères depuis 2001, de la même manière.

Je l’ai rencontré dans le modeste appartement de sa famille, dans le camp de réfugiés de Qalandia, à la périphérie de Ramallah. Le quartier est orné d’affiches de son fils.

« Où est l’humanité dans le monde ?

Thaer, qui porte en pendentif une photo de son fils, dit qu’il estime que les morts palestiniennes ne sont pas aussi importantes que les morts israéliennes pour le reste du monde.

Un immense mur avec une série de points de contrôle fortifiés, séparant la Cisjordanie d’Israël





Ramallah en Cisjordanie





« Si une personne juive était abattue de la sorte, tous les médias internationaux, l’Europe, l’ONU et les tribunaux internationaux condamneraient cela. Pourquoi ? » m’a-t-il demandé en désignant la vidéo de la fusillade.

« Où est l’humanité dans le monde ? L’UE, la société occidentale, l’Amérique, les pays arabes et les pays musulmans. Où sont-ils ? »

Ces derniers jours, il y a eu des dizaines de décès de ce type.

Israël affirme utiliser des balles réelles en raison de la détérioration de la sécurité en Cisjordanie depuis l’attaque du Hamas dans le sud d’Israël. Mais ce cycle de violence dure depuis des décennies.

Dans un complexe de Ramallah, nous observons des groupes d’hommes palestiniens attendre pour enregistrer leur nom auprès d’une organisation humanitaire. Les hommes viennent de Gaza.

Des milliers de Gazaouis travaillaient en Israël, mais depuis l’attaque du Hamas, Israël a révoqué leurs papiers et les a envoyés en Cisjordanie. Se rendre à Gaza depuis la Cisjordanie est impossible.

Nous avons rencontré Mahmoud Abu Mariam alors qu’il tentait d’appeler sa famille à Gaza. Il essaie de les joindre depuis des jours ; il ne peut pas passer. Sa fille est née le 13 octobre, après le début des bombardements.

Il a perdu la trace de toute sa famille, soit 30 personnes, dont sa mère, sa femme et ses enfants. Tout ce qu’il sait, c’est que sa maison au nord de Gaza a été détruite.

Mahmoud Abu Mariam en Cisjordanie, essayant d’appeler des membres de sa famille à Gaza





Coincé dans les limbes

Mahmoud pense qu’il ne les reverra peut-être plus jamais et qu’il ne rencontrera peut-être jamais sa fille.

« Ma femme était enceinte, elle a maintenant accouché. Je suis ici et ils sont déplacés. Je n’ai jamais rencontré mon bébé, je ne l’ai pas touché. Je n’ai eu aucun contact avec ma femme pour vérifier son état de santé.

« Et maintenant, ils souffrent du manque d’eau, de carburant, d’électricité, de pain. Les choses vont vraiment très mal », m’a-t-il dit.

Des Gazaouis déplacés bloqués à Ramallah





Mahmoud n’est guère seul. Il y en a des milliers d’autres comme lui, coincés dans les limbes.

De hauts responsables du mouvement palestinien affirment que le traitement réservé à ces travailleurs est révélateur du mépris d’Israël pour leur bien-être.

Mustafa Barghouti, le président de l’Initiative nationale palestinienne, m’a dit : « Des milliers de travailleurs ont été jetés en Cisjordanie, certains d’entre eux ont été arrêtés et amenés, d’autres ont été simplement expulsés.

« Et maintenant, ils sont séparés de leurs familles à Gaza, et ils ne savent pas ce qui leur arrive là-bas. »

Il a ajouté : « C’est une situation très épouvantable et beaucoup d’entre eux sont désormais dispersés en Cisjordanie, vivant également dans des conditions horribles, et nous essayons de les aider de toutes les manières possibles, mais le plus gros problème est qu’ils sont séparés de leurs familles et ils ne savent pas quoi faire. »