Guerre Israël-Gaza : le chef de l’ONU condamne Israël pour ses morts « déchirantes », avec plus de 25 000 morts à Gaza

Le bilan des Palestiniens tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre a dépassé les 25 000, ont annoncé dimanche les responsables de la santé de l’enclave, au milieu de lourdes frappes israéliennes et de combats de rue qui font rage dans la bande dirigée par le Hamas.

«C’est déchirant et totalement inacceptable. Le Moyen-Orient est une poudrière, nous devons faire tout notre possible pour empêcher qu’un conflit ne s’enflamme dans la région.

« Les opérations militaires israéliennes ont provoqué des destructions massives et tué des civils à une échelle sans précédent pendant mon mandat de secrétaire général », a déclaré António Guterres lors de l’ouverture du sommet du G77+Chine à Kampala, la capitale ougandaise.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a dénoncé dimanche Israël pour la mort « déchirante » de civils palestiniens à Gaza et a qualifié d’inacceptable la résistance du peuple palestinien à la création d’un État.

Les forces israéliennes et les combattants du Hamas se sont affrontés à plusieurs endroits, de Jabalia au nord à Khan Younis plus au sud.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 178 Palestiniens avaient été tués au cours des dernières 24 heures, l’une des journées les plus meurtrières de la guerre. L’armée israélienne a déclaré qu’un soldat avait été tué au cours des combats.

Au total, 25 105 Palestiniens ont été tués et 62 681 blessés lors des frappes israéliennes depuis le 7 octobre, a indiqué le ministère de Gaza. Il ne fait pas de différence entre les décès de civils et de militants, mais indique que la plupart des personnes tuées étaient des civils.

Israël a lancé sa campagne pour éliminer le Hamas après que le groupe islamiste a fait irruption en Israël le 7 octobre et a saccagé les villes et les bases du sud, tuant 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et ramenant 253 otages dans l’enclave.

Les forces israéliennes ont déclaré avoir débarrassé une grande partie du nord de Gaza du réseau militaire du Hamas et plus d’un million d’habitants de cette partie de l’enclave se sont déplacés vers le sud pour fuir les bombardements. Toutefois, les combats se poursuivent dans le camp de réfugiés de Jabalia et dans d’autres zones autour de la ville de Gaza.

Les Palestiniens toujours présents dans la région ont décrit des conditions désastreuses.

« Nous luttons pour survivre aux bombes, mais franchement, nous essayons de survivre davantage à la faim. Trouver de la nourriture pour la famille, pour les enfants, est devenu une aventure plus difficile que survivre à la guerre », a déclaré à Reuters Amer, 32 ans, père de trois enfants qui vit dans le nord de Gaza.

L’armée israélienne a déclaré que ses soldats avaient tué 15 hommes armés palestiniens lors de combats dans le nord de la bande de Gaza, tandis que des tireurs d’élite, appuyés par un soutien aérien, avaient « éliminé un certain nombre de terroristes » à Khan Younis.

Des Palestiniens déplacés font la queue pour reconstituer leur approvisionnement en eau à partir d’un camion fourni par Médecins Sans Frontières dans un camp de tentes de fortune à Rafah, près de la frontière avec l’Égypte, dans le sud de la bande de Gaza. Photo : AFP

Le responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a rejeté le récit israélien et le bilan des morts, affirmant qu’il visait à « décrire une victoire fausse et illusoire ».

Les Palestiniens ont déclaré que de violents combats faisaient rage à Jabalia depuis trois jours. Les bruits des bombardements aériens et terrestres étaient incessants, ont-ils déclaré. Certains bâtiments ont pris feu et de la fumée s’est élevée là où les bombes étaient tombées.

Dans la ville méridionale de Rafah, où sont concentrées plus d’un million de personnes déplacées, trois Palestiniens ont été tués dans une frappe aérienne israélienne contre une voiture. Une autre voiture a été heurtée dans la ville de Gaza, tuant trois autres personnes, ont indiqué les responsables de la santé.

La violence a également augmenté en Cisjordanie occupée par Israël, où l’Autorité palestinienne, rivale du Hamas, a limité son autonomie. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient tué 360 Palestiniens depuis le 7 octobre.