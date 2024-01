Guerre Israël-Gaza : est-ce un génocide ?

La semaine dernière, des représentants du monde entier se sont réunis à La Haye pour entendre une affaire judiciaire singulière. Sur la scène mondiale des Nations Unies, l’Afrique du Sud a accusé Israël d’avoir commis un génocide dans le cadre de sa guerre en cours à Gaza. Les deux pays ont été appelés à faire valoir leurs arguments devant les juges de la Cour internationale de Justice.

“Le monde regarde Israël, Gaza et la Cour internationale de Justice », a déclaré Adil Haque. Haque est professeur de droit international à l’Université Rutgers. Il étudie les règles et réglementations entourant la guerre et les conflits armés. « C’est la première fois de ma vie que le rôle du droit international dans la résolution potentielle des différends en tant que méthode de dernier recours suscite autant d’attention du public. »

Cette semaine, la guerre à Gaza a atteint le cap des 100 jours. Des mois après les premiers gros titres, les cadavres continuent de s’entasser…plus de 24 000 selon la dernière estimation. Il appartient désormais à l’ONU de décider si ce niveau de mortalité massive équivaut à un génocide.

Haque qualifie ce procès de « méthode de dernier recours » car l’ONU a déjà jugé pour amener Israël à annuler sa campagne. Le Conseil de sécurité a voté à deux reprises en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire, mais les États-Unis ont opposé leur veto à la mesure chaque fois.

« La Cour internationale de Justice est la dernière institution du système juridique international qui pourrait potentiellement émettre un ordre juridiquement contraignant à Israël pour qu’il suspende ses opérations militaires ou accepte un cessez-le-feu avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré Haque. Même si la CIJ conclut qu’Israël commet un génocide à Gaza, cela ne garantit pas que la guerre prendra fin. Une telle décision appellerait la communauté internationale à intervenir. « Cela reviendrait à conclure que chaque État du monde a l’obligation légale de prendre des mesures pour tenter de mettre un terme à cette guerre. »

Dans l’épisode de What Next de mercredi, nous avons discuté de la question : qu’est-ce qui fait d’une guerre… un génocide ? Notre conversation a été condensée et modifiée pour plus de clarté.

Mary C. Curtis : Pour certains observateurs, il peut paraître curieux que l’Afrique du Sud, parmi tous les pays, soit celle qui porte plainte contre Israël. Pourriez-vous nous donner un peu de contexte ?

Adil Haqué : Le lien entre l’Afrique du Sud, Israël et les Palestiniens est complexe et remonte à plusieurs décennies. Israël a en fait soutenu le gouvernement de l’apartheid en Afrique du Sud. En conséquence, les Sud-Africains noirs et les Palestiniens ont depuis longtemps le sentiment que leurs luttes pour l’autodétermination, pour la liberté et pour la dignité sont étroitement liées.

Et Nelson Mandela recherchait également une certaine solidarité avec Yasser Arafat, le défunt leader palestinien.

Absolument. C’était une époque où il y avait des luttes contre le colonialisme, contre l’occupation, contre l’apartheid. Et ceux-ci étaient considérés, par ceux qui recherchaient la libération nationale, comme les différentes facettes d’une même lutte pour l’autodétermination et contre son refus par la force. C’est pour cette raison qu’il n’est pas surprenant que l’Afrique du Sud soit le seul État du monde à porter plainte.

L’Afrique du Sud prétend qu’Israël commet actuellement un génocide à Gaza. C’est une accusation vraiment lourde. Je veux être précis sur ce que cela signifie. Comment le droit international définit-il le génocide ? Et de quoi exactement l’Afrique du Sud accuse-t-elle Israël ?

Un génocide est défini en deux parties. Il existe les actes constitutifs du génocide, qui comprennent le meurtre de membres d’un groupe, le fait de causer de graves dommages physiques ou mentaux aux membres d’un groupe ou la création de conditions de vie propres à détruire le groupe. Le deuxième élément est ce qui distingue le génocide des crimes de guerre et même des crimes contre l’humanité : il s’agit de l’intention spécifique de détruire un groupe national, racial, religieux ou ethnique. C’est ce qu’on appelle l’intention spécifique du génocide. Et c’est extrêmement restreint et extrêmement difficile à prouver.

Ainsi, les audiences commencent. L’Afrique du Sud a la parole. Comment ont-ils utilisé leur temps ?

L’Afrique du Sud fait plusieurs choses. Il s’ouvre en contextualisant le différend, en lecadrant d’une manière favorable au récit qu’ils veulent raconter. Ce récit est celui d’une occupation prolongée, d’une oppression et d’une déshumanisation.

La deuxième chose qu’ils ont faite a été de montrer leur modèle de conduite. Ce modèle de conduite comporte trois ou quatre éléments fondamentaux. Le premier est le siège complet qu’Israël a imposé à Gaza le 9 octobre, deux jours après le début de la guerre. Le deuxième élément est l’ordre d’évacuation qui a forcé le déplacement d’environ un million de Gazaouis du nord vers le sud, car cela a réellement créé des conditions de surpopulation – mauvaises conditions sanitaires, pas d’abri – et c’est en partie la raison pour laquelle tant de Palestiniens sont aujourd’hui confrontés à la famine et maladie. Et le dernier élément est la campagne de bombardements, qui a non seulement tué plus de 20 000 civils, mais a laissé la majeure partie de Gaza inhabitable et a en particulier détruit l’infrastructure médicale et sanitaire de Gaza.

Et à la toute fin de la présentation de l’Afrique du Sud sur ce modèle de comportement, ils sous-entendent que si vous savez qu’une ligne d’action entraînera des dommages catastrophiques et que vous allez de l’avant et le faites quand même, il doit être plausible d’en déduire que c’est quelque chose vous aviez l’intention de faire.

L’équipe sud-africaine est également allée plus loin, soulignant que nous n’avons pas besoin de « déduire » l’intention génocidaire d’Israël – cela peut être entendu haut et fort dans les discours des dirigeants israéliens.

Ils soulignent que ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c’est cette série de déclarations de la part de responsables israéliens, de chefs militaires et de parlementaires qui témoignent d’une sorte de rhétorique déshumanisante et éliminationniste à l’égard des Gazaouis. Ces déclarations sont extraordinaires. Nous ne nous attendons pas à voir quelque chose de pareil en temps de guerre et certainement pas autant de déclarations allant dans ce sens.

Et il semblerait, d’après les actions des soldats israéliens, qu’ils disent avoir compris le message.

C’est exact. Et c’est un élément clé de la thèse de l’Afrique du Sud, car Israël a soutenu que ces déclarations, bien que troublantes, avaient été prises hors de leur contexte. Ils étaient ambigus. Mais l’Afrique du Sud a montré au tribunal des vidéos de soldats sur le terrain à Gaza, répétant, scandant, chantant ces déclarations de déshumanisation.

Les États ont à la fois le devoir de ne pas commettre de génocide, mais aussi le devoir de prévenir le génocide. Et si les soldats israéliens sur le terrain agissent avec une intention génocidaire, ces actions sont imputables à Israël, et Israël en est responsable.

Au cours de cette audience la semaine dernière, les représentants sud-africains ont également évoqué d’autres pays et conflits dans lesquels la CIJ a trouvé des preuves de génocide. Quelle était leur intention en faisant cela ?

L’Afrique du Sud veut convaincre le tribunal que, Écoutez, nous ne vous demandons pas de faire quelque chose d’extraordinaire ou de nouveau. Nous vous demandons simplement d’appliquer le cadre juridique que vous avez appliqué dans d’autres cas.

Et à cet argument juridique, ils ont également avancé un argument moral très puissant, car les représentants sud-africains ont soutenu que ne pas appliquer le même cadre juridique ici reviendrait en fait à dévaloriser la vie des Palestiniens par rapport à la vie des membres d’autres groupes. où le tribunal a pris des mesures dans le passé.

Quel genre de résultat l’Afrique du Sud recherche-t-elle ici ?

Ils demandent essentiellement trois types de mesures dites provisoires. Il s’agit essentiellement d’arrêtés d’urgence. Un groupe de ces mesures implique des choses comme la préservation des preuves et la coopération avec l’ONU et d’autres enquêteurs. Très simple.

Le deuxième groupe de demandes concerne l’aide humanitaire, ordonnant essentiellement à Israël d’autoriser davantage d’aide humanitaire à Gaza.

La grande demande de l’Afrique du Sud est que le tribunal ordonne à Israël de suspendre immédiatement ses opérations militaires à Gaza, et cette demande est basée sur une ordonnance identique à celle émise par le tribunal dans l’affaire Ukraine contre Russie, ordonnant à la Russie de suspendre immédiatement ses opérations militaires. opérations en Ukraine. Le monde entier attend avec impatience de voir ce que fera le tribunal.

Vendredi matin, deuxième jour des audiences, c’est au tour des Israéliens de faire valoir leur point de vue. Comment commencent-ils leurs arguments ?

Israël commence par faire allusion à l’histoire du peuple juif en ce qui concerne le crime de génocide. Le fait que de nombreux Israéliens soit sont des survivants de l’Holocauste, soit sont des enfants ou des petits-enfants de survivants de l’Holocauste.

La deuxième chose que le représentant israélien commence par dire est que le véritable génocide dans cette affaire a été commis par le Hamas le 7 octobre, que la brutalité de l’attaque du Hamas – le meurtre de civils israéliens, la prise d’otages, les viols et les agressions sexuelles – torture – que ceux-ci indiquent une intention génocidaire beaucoup plus forte. Essentiellement, ils ont tué autant d’Israéliens qu’ils le pouvaient. Et c’est là le véritable génocide.

Et ils jouent de la vidéo, de l’audio. Ils veulent vraiment donner au tribunal une idée viscérale de ce qui s’est passé.

Absolument. Et encore une fois, cela revient à présenter votre cas de manière à soutenir le récit que vous souhaitez présenter au tribunal. L’Afrique du Sud a déclaré que le contexte de cette affaire est celui de l’occupation. Israël veut dire : « Non, le contexte de cette affaire est celui du 7 octobre. Tout ce que nous avons fait depuis ce jour était une réponse à ce jour-là. » Et cela vise à étayer leur argument selon lequel leur intention est uniquement de vaincre le Hamas et non de détruire les Palestiniens de Gaza.

Israël invoque également la légitime défense. Quel est l’argument qu’ils essaient de faire valoir ici ?

Il y a essentiellement deux arguments. Le premier est simplement un argument factuel. Ils soutiennent que leur véritable intention est de vaincre le Hamas et non de détruire les Palestiniens de Gaza. Le deuxième argument est que même si le tribunal juge plausibles les affirmations de l’Afrique du Sud, il ne devrait pas ordonner à Israël de…