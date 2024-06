Guerre Israël-Gaza : dernières nouvelles – The New York Times

Dans un discours prononcé vendredi, le président Biden a déclaré : « Il est temps que cette guerre prenne fin. » Crédit… Evelyn Hockstein/Reuters

Les Palestiniens de Gaza ont salué l’approbation par le président Biden d’une proposition visant à mettre fin à la guerre à Gaza, mais certains étaient sceptiques quant à sa mise en œuvre dans un avenir proche, et au moins un homme – un professeur à l’Université palestinienne de Gaza – a exprimé ses inquiétudes sur de nombreuses questions. dans l’esprit des gens : qui gouvernera Gaza à l’avenir ?

Le Hamas, qui a mené une attaque contre Israël le 7 octobre et qui gouvernait Gaza avant la guerre, a réagi positivement au discours de M. Biden dans une déclaration sur les réseaux sociaux. Il s’est dit prêt à traiter de manière « constructive » toute proposition de cessez-le-feu basée sur une trêve permanente, le retrait complet des forces israéliennes de Gaza, le retour des Palestiniens déplacés dans leurs foyers et un « échange sérieux de prisonniers ».

La proposition décrite par le président Biden serait divisée en trois phases. La première phase comprendrait un cessez-le-feu de six semaines, le retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza et la libération des otages âgés et féminins détenus par le Hamas. En échange, des centaines de détenus palestiniens seraient libérés.

Au cours de la première phase, Israël et le Hamas continueraient de négocier pour parvenir à un cessez-le-feu permanent et lanceraient une deuxième phase visant à mettre fin à la guerre. Si les négociations durent plus de six semaines, la première phase de la trêve se poursuivra jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé, a déclaré M. Biden. La troisième phase commencerait à s’attaquer à l’énorme travail de reconstruction de Gaza.

Rami Shrafee, professeur à l’Université de Palestine, a déclaré qu’il n’était pas clair qui représenterait les Gazaouis dans les deuxième et troisième phases de l’accord. Dans le passé, les États-Unis ont déclaré que l’Autorité palestinienne, qui gère la Cisjordanie, devrait être amenée à diriger Gaza, mais il n’était pas clair si telle était toujours la position américaine.

« Qui va signer cet accord, le Hamas, l’Autorité palestinienne ou le peuple palestinien ? » a demandé M. Shrafee.

Il a ajouté qu’Israël a clairement indiqué qu’il ne voulait ni le Hamas ni l’Autorité palestinienne gouverner Gaza après la fin du conflit.

M. Shrafee considère la proposition comme faisant partie des efforts continus visant à maintenir la séparation des territoires palestiniens et à saper toute perspective d’un futur État palestinien.

« S’il n’y a pas d’unité palestinienne ni de plan national palestinien, alors les efforts destructeurs contre l’existence palestinienne continueront », a-t-il déclaré. « Et Gaza restera séparée de la Cisjordanie, et il y aura toujours une division entre l’Autorité palestinienne et celui qui administre Gaza. »

Al-Qasem Saed, avocat et chercheur au Centre palestinien pour les droits de l’homme, a déclaré que la position de M. Biden était une victoire car elle reflétait la « résistance du peuple palestinien dans la bande de Gaza » et la capitulation du « leader d’un pays de la taille des États-Unis, considéré comme le gendarme du monde ». »

D’autres, comme Rania Al Khodary, qui a contribué à promouvoir les entreprises locales sur les réseaux sociaux, étaient simplement heureux de voir les États-Unis parler de mettre fin à la guerre israélienne à Gaza. Sur les réseaux sociauxelle a capturé l’épuisement et la frustration que beaucoup ressentaient, en disant : « En supposant que le Hamas soit d’accord avec la proposition de Biden et qu’Israël l’accepte, la guerre se terminera par des tirs au but… ou un but hors-jeu… laissez-la se terminer. »