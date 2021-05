Guerre Israël-Gaza: Comment Black Lives Matter a redynamisé la solidarité Noir-Palestinien

Marcher dans une récente manifestation à Ithaca, New York, en solidarité avec la Palestine a été l’un des moments vraiment gratifiants de ma vie d’internationaliste.

Organisée par des étudiants de premier cycle de l’Université Cornell, la manifestation contre le dernier bombardement massif israélien de la bande de Gaza et l’attaque contre les Palestiniens à l’intérieur et au-delà de Jérusalem a prouvé que même à Ithaca – une ville universitaire endormie dans le nord de l’État de New York – on trouve certaines des légions de civils autour. le monde qui s’est mobilisé contre les politiques brutales d’occupation et de punition collective d’Israël.

La manifestation d’Ithaca, qui comprenait un rassemblement sur le campus de Cornell suivi d’une marche vers les communes du centre-ville, était réconfortante pour une autre raison: la foule d’environ 300 personnes comprenait une généreuse poignée de visages noirs et bruns. En effet, près de la moitié des participants étaient des personnes de couleur, pour la plupart des étudiants.

Le fait qu’une masse critique de jeunes était disposée à soutenir ouvertement la liberté palestinienne – une cause que de nombreux militants progressistes considéraient autrefois comme une troisième voie – reflète à quel point le discours public sur cette question a changé. Même aux États-Unis, la citadelle du soutien à Israël pourrait, certains médias grand public complètent maintenant les affirmations conventionnelles du «droit d’Israël à se défendre» avec des thèmes directs de la libération palestinienne.

À certains égards, la présence visible des Afro-Américains dans de nombreuses mobilisations pro-Palestine de ces dernières semaines, y compris des rassemblements à New York, Chicago et Philadelphie, constitue une transition culturelle tout aussi remarquable. Bien qu’aucun pivot global vers la gauche anti-impérialiste ne soit en cours, il y a des signes d’une revitalisation de certaines des traditions les plus dynamiques de l’internationalisme noir.

Il peut être exagéré de suggérer que la recrudescence de la résistance de masse à la suprématie blanche qui a propulsé le mouvement Black Lives Matter (BLM) a également redynamisé les idéaux de solidarité mondiale entre les Afro-Américains. Mais il ne fait aucun doute que le BLM, que certains ont surnommé «l’Intifada américaine», a poussé au centre de la conscience politique noire les questions des droits de l’homme et de la violence étatique – et des principes de la révolte populaire – qui sont en rapport avec la lutte palestinienne.

Pourtant, les transformations de la conscience ne sont jamais absolues. Si la souffrance palestinienne est de plus en plus lisible pour certains Afro-Américains, en particulier les jeunes progressistes qui ont radicalisé la pratique de l’antiracisme domestique, de nombreux obstacles restants doivent être surmontés avant que la solidarité noire avec la Palestine ne devienne un phénomène véritablement populaire aux États-Unis.

Les militants afro-américains font depuis longtemps partie des alliés les plus fidèles des Palestiniens. À l’apogée de l’ère des droits civiques aux États-Unis, Malcolm X, les Black Panthers et le Comité de coordination des étudiants non violents ont tous embrassé la demande de libération palestinienne.

Après les années 60 et 70, les éléments de la solidarité afro-américano-palestinienne ont augmenté et diminué. Mais ces liens se sont renforcés ces dernières années lorsque de nouveaux accès de violence étatique ont conduit les deux populations à cultiver un soutien à l’étranger.

Certains des échanges les plus puissants ont eu lieu après l’avènement du BLM en tant que mouvement de masse en 2014. Les Palestiniens ont joué un rôle crucial dans le soulèvement de Ferguson, dans le Missouri, qui a éclaté cette année-là à la suite du meurtre par la police de l’adolescent noir Michael Brown.

Les militants palestiniens ont utilisé les médias sociaux pour partager avec les manifestants afro-américains les tactiques de lutte contre les attaques au gaz lacrymogène par les forces de police militarisées – une expérience que de nombreux sujets de l’occupation israélienne ne connaissent que trop bien.

En 2015, plus de 1000 organisateurs et intellectuels noirs ont signé une déclaration de solidarité condamnant la guerre déséquilibrée d’Israël contre Gaza et la mainmise sur la Cisjordanie. Cette année-là a également vu la sortie d’une vidéo élégante intitulée «Quand je les vois, je nous vois» mettant en vedette des personnalités afro-américaines, de l’activiste Angela Davis à la chanteuse Lauryn Hill, mettant en évidence les «similitudes, mais pas la similitude», de l’assujettissement des Noirs et des Palestiniens. et la résilience.

Le BLM, qui a rajeuni la protestation de masse afro-américaine au milieu de la politique raciale bourgeoise des années Obama, a également fourni un nouveau cadre pour façonner les affinités noires et palestiniennes.

Des organisations progressistes et jeunes noires, des Dream Defenders au Black Youth Project 100 (BYP100) en passant par le Malcolm X Grassroots Movement, ont fait de la libération palestinienne un élément central de leur programme mondial.

Certains membres de ces groupes et d’autres groupes afro-américains ont visité les territoires palestiniens dans le cadre de délégations internationales, puis sont retournés aux États-Unis pour faire circuler des récits – très largement absents des reportages occidentaux – des conditions barbares de la vie sous l’occupation israélienne. Souvent, ces voyageurs étaient frappés par la chaleureuse hospitalité des Palestiniens, qui semblaient désireux de tisser des liens culturels et sociaux avec l’Amérique noire.

Pendant ce temps, des penseurs afro-américains tels que le journaliste Marc Lamont Hill et l’auteure Michelle Alexander ont bravé la diffamation pour dénoncer les pratiques israéliennes d ‘«apartheid» et de «nettoyage ethnique».

Des actes de solidarité similaires se sont produits lors du récent siège sanglant de populations civiles palestiniennes par l’armée israélienne. Des groupes tels que Black Lives Matter of Paterson, New Jersey, ont dénoncé la violence extrêmement inégale déchaînée contre les Palestiniens à Jérusalem-Est, à Gaza et en Israël, et ont appelé les États-Unis, qui acheminent annuellement 3,8 milliards de dollars vers Israël en aide militaire, à cesser. parrainer le carnage.

De telles expressions de parenté n’éclatent pas spontanément. Bon nombre des dernières manifestations de la mutualité afro-américaine-palestinienne reflètent le travail d’organisations américaines telles que Existence Is Resistance qui ont conçu des campagnes d’éducation politique pour contrer les effacements et les distorsions occidentaux des réalités socio-historiques palestiniennes.

Mais pour avoir une image plus complète des perspectives afro-américaines, il faut mettre en balance ces efforts de camaraderie et les dimensions profondes de l’ambivalence. En vérité, la question de Palestine ne génère pas plus de consensus parmi les Noirs américains que parmi les Américains plus largement.

Les Noirs ne sont pas à l’abri de l’ignorance américaine des conflits étrangers

Il y aura toujours des Afro-Américains qui s’opposeront, pour des raisons idéologiques, au droit des Palestiniens à l’autodétermination et à la restauration territoriale. Beaucoup de ces personnes appartiennent à des églises qui propagent les théories essentialistes des valeurs «judéo-chrétiennes» ou promeuvent d’une autre manière les croyances sionistes chrétiennes.

Certains Afro-Américains sont simplement des accommodateurs qui refusent de contester les diktats de politique étrangère des élites américaines. D’autres nourrissent une réelle admiration pour Israël, considérant dans certains cas l’État comme un modèle de souveraineté et d’ethnocentrisme sans compromis que les nationalistes noirs devraient essayer d’imiter.

Mais le contraire de la solidarité n’est pas l’antagonisme; c’est l’indifférence. Les Noirs ne sont guère immunisés contre l’ignorance avec laquelle tant d’Américains considèrent les populations étrangères et non blanches. Victimes de la suprématie blanche, les Afro-Américains sont néanmoins pleinement capables d’intérioriser et de reproduire les tropes racistes et orientalistes qui ont étayé les entreprises impériales à l’intérieur et au-delà du monde arabe.

En tant que membres d’une population marginalisée, certains Noirs américains répugnent à supporter les coûts sociaux d’une identification ouverte avec les Palestiniens, un groupe stigmatisé situé à des milliers de kilomètres de là. En fin de compte, de nombreux Noirs peuvent manquer de désir ou de connaissances pour contester les cadrages d’Israël-Palestine en tant que conflit désespérément insoluble enraciné dans d’anciennes hostilités.

La boussole de la conscience politique afro-américaine n’a pas non plus toujours pointé vers la Palestine. Avant le milieu des années 1950 et 1960, lorsque des événements tels que la crise de Suez de 1956 et la guerre israélo-arabe de 1967 soulignaient la nature impérialiste du projet sioniste, de nombreux Afro-Américains soutenaient la création d’un État pour les réfugiés juifs. Comme les autres Occidentaux, ils avaient tendance à négliger les déplacements violents des Palestiniens qui accompagna la création d’Israël en 1948.

Pourtant, il est sûr de dire que les perspectives afro-américaines sur la Palestine restent bien à la gauche de celles de la majorité américaine.

La solidarité n’est jamais prédéterminée – elle doit être reconstruite par chaque génération

Alors que les demandes de libération palestinienne prennent de l’ampleur internationale, soutenues par le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), l’indépendance relative des médias sociaux et le travail acharné d’innombrables militants, les expressions de la parenté noire avec les Palestiniens peuvent continuer à se développer.

Mais s’ils le font, ce ne sera pas le résultat de simples similitudes entre l’oppression afro-américaine et palestinienne. Les connexions, bien sûr, existent; les deux populations sont confrontées à des conditions de «colonialisme interne», y compris la racialisation, la dépossession, le sous-développement et la violence d’État. Cependant, aucune analogie parfaite n’existe entre la souffrance des Noirs et des Palestiniens. Le parallélisme à lui seul ne peut pas favoriser un sentiment de destin partagé.

Pour que la camaraderie afro-américaine avec la Palestine devienne un idéal vraiment populaire, de larges segments de la base noire doivent reconnaître la portée mondiale de la suprématie blanche. Ils doivent voir la nécessité de former des alliances internationales insurgées à travers les couleurs et la culture. Ces principes doivent transcender les rangs des organisateurs chevronnés, galvanisant ceux qui manquent d’expérience directe des campagnes antiracistes et anti-impérialistes.

La complexité des aspirations politiques afro-américaines suggère qu’un tel réveil est tout à fait possible. Les classes ouvrières noires n’ont jamais assimilé leur propre liberté à la disparition de la ségrégation formelle ou à la perspective d’une plus grande inclusion sociale au sein de l’appareil de l’empire américain. Ils ont rarement laissé l’esprit de clocher contraindre leurs visions d’un monde plus juste et égalitaire.

Je soupçonne qu’en dernière analyse, de nombreux Noirs peuvent pleinement apprécier la cause palestinienne, une lutte prolongée pour la terre, l’autonomie et la rédemption culturelle qui pose le démantèlement total de la domination comme l’horizon de la dignité humaine.

La solidarité n’est jamais prédéterminée. Il doit être reconstruit à chaque génération. Je tire donc espoir des preuves éparses que, pratiquement partout, un esprit insurgé se répand.

Lors de la récente marche d’Ithaque, j’ai repéré en marge un groupe de jeunes hommes afro-américains. Ils semblaient être des non-étudiants – peut-être membres de la petite communauté noire ouvrière de la ville. Ils ont regardé attentivement mais ne se sont pas joints à la foule des protestataires qui scandaient. «Libération des Noirs et des Palestiniens», ai-je crié dans leur direction et levé le poing. Ils n’ont rien dit. Pourtant, l’un d’eux a signalé son approbation en m’embrassant spontanément.

Russell Rickford est professeur agrégé d’histoire à l’Université Cornell.