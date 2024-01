Guerre incivile : comment le rêve de décence bipartite du président Mike Johnson est mort entre ses mains

Il a neigé dans un hôtel colonial de Williamsburg.

Non, ce n’est pas le début d’un film de vacances Hallmark.

Au lieu de cela, c’est l’histoire de la promotion de première année du Congrès 2017 qui, quelques jours après avoir prêté serment, s’est unie de la manière la plus bipartite autour d’une vision commune de la civilité au sein du gouvernement.

Mener la charge de la courtoisie et de la communauté : le nouveau représentant Mike Johnson (R-LA).

« Cela s’est transformé en une sorte d’expérience de camp d’été parce que nous étions littéralement enfermés dans l’hôtel. Cela s’est en fait avéré être une bonne chose parce que nous avons très bien tissé des liens en tant que classe », a déclaré Johnson – aujourd’hui président de la Chambre et partisan de l’ancien président Donald Trump – en évoquant la retraite lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion de DC, le Bipartisan. Centre de règles, dans images exclusivement obtenu par Raw Story.

Des « Républicains aux Démocrates, d’un océan à l’autre, tous les États », les 55 représentants étudiants de première année se sont réunis autour d’une table en forme de U le dernier jour de la retraite pour une discussion d’adieu autour du problème des divisions dans la politique américaine. Ils ont retardé leur trajet en train pour rentrer chez eux, même « alors que la neige commençait à fondre », a déclaré Johnson.

Capture d’écran du représentant Mike Johnson (R-LA) s’exprimant lors de l’événement Restoring Democracy du Bipartisan Policy Center en avril 2018. Vidéo gracieuseté du Bipartisan Policy Center.

« Chaque membre, quelle que soit sa conviction politique, où qu’il se situe sur l’échiquier politique, pratiquement tout le monde a dit presque la même chose. Ils ont dit : « J’en ai marre du ton politique dans notre pays et à Washington, et vous savez quoi, j’aimerais vraiment faire les choses différemment. Lorsque je me suis engagé à me présenter aux élections, je voulais faire les choses différemment », a déclaré Johnson lors de l’événement.

Inspiré par la retraite, Johnson a rédigé un «Engagement de civilité,» daté du 10 janvier 2017 – il y a sept ans ce mois-ci – et signé par 46 des nouveaux membres du 115e Congrès, dont les représentants Matt Gaetz (R-FL) et James Comer (R-KY). Plus tard, le nombre de signataires allait atteindre plus de 120 membres du Congrès.

Ensemble, ils ont dénoncé les défis de la nation liés à « une division croissante et un durcissement de notre culture, alimentés trop souvent par le vitriol de notre politique et de notre discours public ».

Ils ont déploré la « perte de confiance dans nos institutions et nos élus ».

Ils ont affirmé leur croyance en une « meilleure alternative » – celle qui impliquerait « de faire preuve du respect requis », « d’encourager un dialogue productif et de donner l’exemple de la courtoisie dans nos actions publiques et privées ».

Johnson ne s’est pas arrêté là.

Lui et ensuite-Rep. Charlie Crist (Démocrate-FL) s’est réuni pour créer le Honor and Civility Caucus – un organisme bipartisan dédié à l’amélioration « du ton de la politique et du discours public de la nation ».

Ils ont également proposé une législation pour une Journée nationale de la civilité le 12 juillet, inspirée du verset biblique Matthieu 7 : 12, selon un rapport de décembre 2017. communiqué de presse. Le projet de loi a gagné 78 co-parrains qui ont promu la législation dans le cadre d’un «L’été de la civilité” campagne.

“En tant que dirigeants de la nation, les membres du Congrès devraient aspirer aux normes les plus élevées et donner l’exemple d’intégrité personnelle, de décence et de respect mutuel aux générations d’Américains qui suivront”, ont déclaré Johnson et Crist dans une déclaration commune. « Nous pouvons rester fidèles à nos positions politiques respectives sans nous détruire les uns les autres. »

Ils ont poursuivi : « Bien que les membres de ce caucus représentent à la fois les partis politiques et un large éventail de points de vue individuels à travers le spectre politique, notre conviction est que nous pouvons être en désaccord de manière agréable et maintenir la collégialité et l’honneur de notre fonction. Notre objectif est d’aider à inverser les divisions croissantes et le durcissement de notre culture.

Mais à mesure que le président Trump de l’époque devenait une force de division toujours plus grande et que la courtoisie restante au Congrès s’érodait, les ambitions d’harmonie de Johnson ont également commencé à se dissiper.

Aujourd’hui, Johnson défend les « guerriers MAGA » – un terme qu’il a utilisé dans un courriel de collecte de fonds la semaine dernière – et a soutenu Trump, qui continue de blâmer les démocrates pour ses problèmes juridiques, y compris 91 accusations criminelles dans quatre affaires pénales et son procès. responsabilité civile pour abus sexuels et diffamation contre l’écrivain E. Jean Carroll.

En tant que président de la Chambre, Johnson semble s’être plié aux exigences des législateurs d’extrême droite tels que Gaetz et la représentante Nancy Mace (R-SC) qui ont dirigé l’éviction de son prédécesseur, le représentant Kevin McCarthy (R-CA) et qui sont autrefois menaçant à nouveau de fermer le gouvernement en raison de tout compromis budgétaire bipartisan.

Une analyse de Raw Story des archives du Congrès et des communications de Johnson explique comment un homme qui s’est façonné un « guerrier séduisant » prêchant l’unité pourrait se transformer en un allié de premier plan de Trump qui brise l’amitié bipartite.

Qu’est-il arrivé au Caucus sur l’honneur et la civilité ?

La conduite du Congrès actuel est loin du modèle de civilité dont Johnson et ses pairs de 2017 rêvaient autrefois.

Ce 118e Congrès regorge de scènes de chaos, voire de violence :

Pas plus tard que la semaine dernière, une audience du comité de surveillance de la Chambre s’est transformée en un mosh pit partisan lorsque le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, s’est présenté et a effectivement mis au défi Comer, Mace et la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) de le laisser publiquement témoigner dans le cadre d’une audience pour outrage au Congrès.

Les luttes politiques internes ont menacé de déclencher une fermeture partielle du gouvernement d’ici la fin de la semaine si le Congrès ne parvient pas à adopter une législation bipartite sur les dépenses nationales – un refrain qui s’est répété tout au long de 2023.

“C’est ma grande préoccupation… que les gens qui nous suivent observent tous les mauvais comportements, et cela est devenu leur modèle, et il y a une réelle inquiétude à ce sujet”, a déclaré Johnson lors de l’événement du Bipartisan Policy Center en 2018. ” Ils doivent voir les adultes agir comme des adultes, et nous le faisons en suscitant la conversation.

Alors, qu’est devenu le Caucus sur l’honneur et la civilité que Johnson a co-créé ?

Il semble qu’il soit mort, selon une analyse Raw Story des dossiers du Congrès et des informations fournies par des experts du Congrès.

Après que Johnson et Crist ont annoncé la création du Caucus sur l’honneur et la civilité en décembre 2017, le caucus aurait tenu sa première réunion peu de temps après, en janvier 2018, dans le but d’établir des relations par le biais de réunions informelles, dans l’espoir de futures « discussions politiques bipartites », selon Bureau d’information de Washington de Grey Television.

Le caucus a obtenu quelques premiers intérêt médiatique à propos de l’annonce de sa création. Mais dans les mois qui ont suivi, le caucus n’a guère montré qu’il accomplissait beaucoup.

En fait, elle a commencé à s’estomper presque aussi vite qu’elle s’était matérialisée.

Par exemple, alors que le Honor and Civility Caucus a été enregistré auprès du Comité de l’administration de la Chambre pour les 115e et 116e sessions du Congrès, du 3 janvier 2017 au 3 janvier 2021, il a disparu au cours des 117e et 118e sessions, selon le Site Web de l’Administration de la Chambre.

“D’après nos dossiers, aucun caucus sur l’honneur et la civilité n’a été enregistré pour le 118e Congrès”, a confirmé Mary Beth Burns, attachée de presse de la commission de l’administration de la Chambre, à Raw Story par e-mail.

Une revue Raw Story des Congressional Yellow Books – guides de référence avec coordonnées et informations biographiques pour les membres du Congrès – a montré que Johnson était répertorié comme coprésident du caucus à partir du volume du printemps 2017 jusqu’au volume de l’été 2022.

Le document de l’administration de la Chambre sur les organisations membres du Congrès pour le 116e Congrès, qui se déroulera du 3 janvier 2019 au 3 janvier 2021, répertorie Johnson et Crist comme coprésidents, aux côtés du représentant Emanuel Cleaver (D-MO).

Le bureau du Congrès de Cleaver a accusé réception des questions de Raw Story mais n’a pas fait de commentaire.

Le bureau du Congrès de Johnson n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de Raw Story.

Crist a refusé de commenter lorsque Raw Story l’a contacté par téléphone.

Autres efforts « civiques »

Bien que les caucus soient considérés comme des « groupes de membres informels », ils nécessitent un enregistrement formel auprès de l’administration de la Chambre et la désignation de leurs dirigeants, a déclaré Gideon Cohn-Postar, directeur législatif du groupe bipartisan de réforme politique Issue One.

« Ils sont toujours un résidu du pouvoir, de l’argent et de l’enthousiasme des membres », a déclaré Cohn-Postar. « Ce genre de caucus agit lorsque les membres qui les dirigent et le personnel qu’ils désignent pour entreprendre ce projet sont intéressés à les poursuivre. »

Il n’est pas rare qu’il existe des caucus entièrement distincts portant des noms similaires qui ne collaborent généralement pas – et ils n’accomplissent souvent pas grand-chose sur le plan législatif, a déclaré Cohn-Postar.

Le Congressional Civility and Respect Caucus et le Congressional Civility Caucus sont deux exemples de caucus similaires ces dernières années.

« La civilité n’est pas l’absence de conflit. Cela facilite en fait un véritable débat afin que les meilleures solutions et politiques puissent émerger », a déclaré John Hart, ancien directeur des communications du défunt sénateur. Tom Coburn (R-OK) et co-fondateur de la Coalition conservatrice pour les solutions climatiques. « Si le caucus aide les membres à s’organiser autour de cette idée, cela peut être très précieux et intéressant. »

L’accusation d’une Journée nationale de la civilité a pris un nouvel essor au milieu de la pandémie de COVID-19 lorsque la législation de Crist et Johnson a été réintroduite en juillet 2020.

“Maintenant plus que jamais, il est crucial que nous, en tant que nation, mettions la politique de côté pour traverser cette période de crise sans précédent”, a déclaré Crist dans un communiqué. Communiqué de presse du 16 juillet 2020.

Crist et Johnson ont été rejoints par d’autres partisans tels que Cleaver et le représentant Jamie Raskin (D-MD), selon le communiqué.

« Dans les moments difficiles, les Américains ont toujours trouvé le moyen de surmonter leurs désaccords et de s’unir pour le plus grand bien de notre nation. La pandémie de coronavirus ne fait pas exception », a déclaré Johnson dans le communiqué. « De nombreux Américains – depuis nos prestataires de soins de santé jusqu’aux travailleurs essentiels en passant par les héros du quotidien qui ont un impact positif dans nos communautés – ont montré ce que signifie soigner leurs semblables…