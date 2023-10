Plus d’enfants tués à Gaza en 3 semaines que n’importe quelle année depuis 2019

Jusqu’à présent, plus d’enfants ont été tués à Gaza au cours des trois semaines de guerre que le total combiné des morts dans les conflits dans le monde au cours de n’importe quelle année depuis 2019, a déclaré Save the Children.

Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, plus de 3 257 enfants auraient été tués, dont au moins 3 195 à Gaza, 33 en Cisjordanie occupée et 29 en Israël, a indiqué Save the Children, citant diverses autorités sanitaires.

Les enfants représentaient plus de 40 pour cent des 8 000 personnes tuées à Gaza et plus d’un tiers de tous les décès dans les territoires palestiniens occupés et en Israël. 6 360 autres enfants à Gaza ont également été blessés, ainsi qu’au moins 180 enfants en Cisjordanie et au moins 74 enfants en Israël.

Avec 1 000 autres enfants portés disparus à Gaza et supposément enterrés sous les décombres, le bilan des morts est probablement beaucoup plus élevé, a déclaré l’organisation.

L’ONU a déclaré en 2019 que 4 019 enfants avaient été tués dans les conflits à travers le monde cette année-là.

« Les chiffres sont alarmants et, avec la violence qui non seulement continue mais s’étend à Gaza en ce moment, de nombreux autres enfants restent gravement menacés », a déclaré Jason Lee, directeur national de Save the Children dans le territoire palestinien occupé.