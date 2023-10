Guerre entre Israël et Gaza : Tsahal affirme que le chef terroriste a été tué alors que des adolescents palestiniens ont été abattus – en direct

Des machines destinées à réparer les routes ont été envoyées depuis l’Égypte vers la bande de Gaza via le poste frontière de Rafah, en préparation à la livraison d’une partie de l’aide stockée dans la péninsule égyptienne du Sinaï, ont indiqué jeudi deux sources de sécurité.

Les États-Unis et l’Égypte ont fait pression pour conclure un accord avec Israël pour acheminer l’aide à Gaza, et la Maison Blanche a déclaré mercredi qu’il avait été convenu que jusqu’à 20 camions pourraient passer par là, avec l’espoir d’en recevoir davantage plus tard.