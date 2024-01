Guerre entre Israël et Gaza : accord conclu sur l’aide à Gaza, y compris aux otages

Israël et le Hamas ont conclu un accord pour autoriser davantage d’aide humanitaire à Gaza, ravagée par la guerre, affirment les médiateurs qataris.

Ils affirment qu’en vertu d’un accord négocié par le Qatar et la France, des médicaments seront donnés aux otages détenus par le Hamas.

En échange, Israël autorisera davantage de fournitures de base à entrer à Gaza. Les conditions sur le territoire sont désastreuses après plus de trois mois de bombardements israéliens.

Les discussions ont été “très sérieuses et intensives”, a-t-il ajouté. “Nous espérons que cela portera ses fruits et qu’il portera bientôt ses fruits.”

Plus tôt, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al Ansari, avait annoncé l’accord sur l’aide.

Plus de 132 otages seraient toujours détenus à Gaza.

Dans une lettre envoyée au cabinet de guerre israélien après la fin du cessez-le-feu l’année dernière, le groupe Hostages Families HQ a déclaré que de nombreuses personnes enlevées avaient besoin de soins médicaux réguliers et que certaines étaient en danger immédiat.

Les attaques du Hamas en octobre ont déclenché un intense bombardement israélien sur Gaza, qui a tué jusqu’à présent plus de 24 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

“Davantage de nourriture, plus d’eau, plus de médicaments et d’autres biens essentiels doivent parvenir à Gaza.”