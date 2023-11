Guerre en Ukraine : Zelensky exclut les élections, Wagner entraîne les forces spéciales tchétchènes

Les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Zelensky exclut les élections en temps de guerre

PUBLICITÉ

« Ce n’est pas le moment des élections », a déclaré lundi le président ukrainien, essayant de mettre un terme à un débat croissant sur la question au milieu de l’invasion brutale de la Russie.

Dans son discours quotidien, Volodymyr Zelensky a déclaré : « L’heure est désormais à la défense, au combat, dont dépend le sort de l’État et du peuple, et non à la farce que seule la Russie attend de l’Ukraine. Je pense que ce n’est pas le moment. pour les élections. »

“Nous devons nous rassembler, ne pas nous diviser, ne pas nous disperser dans des querelles ou d’autres priorités”, a-t-il ajouté.

Vendredi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que le président ukrainien “pesait le pour et le contre” de la tenue d’élections.

Si la Russie n’avait pas envahi le pays en février 2022, des élections législatives auraient dû avoir lieu en octobre prochain, après les élections présidentielles de mars 2024.

L’instauration de la loi martiale a suspendu ces votes.

Cependant, Kiev se trouve désormais confrontée à un dilemme. Les alliés occidentaux, notamment les États-Unis, font pression sur l’Ukraine pour qu’elle organise des élections. Certains commentateurs estiment qu’il s’agit là d’une manière de prouver la crédibilité démocratique du pays par rapport à un État russe de plus en plus autoritaire.

Pourtant, les obstacles sont nombreux. Près de 20 % de l’Ukraine est occupée par la Russie, des millions d’Ukrainiens ont fui le pays, les soldats en première ligne auraient du mal à voter et une telle élection pourrait présenter des risques pour la sécurité.

“Il n’y a pas de place pour les conflits”, a déclaré lundi soir Zelenskyy, tout en appelant à “l’unité” de son peuple.

“Nous comprenons tous qu’aujourd’hui, en temps de guerre, où les défis sont nombreux, il est absolument irresponsable d’introduire le sujet des élections dans la société”, a-t-il ajouté.

Des combattants de Wagner entraînent les forces tchétchènes (Kadyrov)

Le célèbre dirigeant de la République tchétchène Ramzan Kadyrov a déclaré qu’un “grand groupe” d’anciens mercenaires de Wagner entraînait ses forces spéciales de l’AKHMAT.

Il a ajouté que l’AKHMAT, largement considérée comme l’armée privée de Kadyrov, “serait rejoint par des combattants qui ont une excellente expérience du combat et qui ont fait leurs preuves comme des guerriers courageux et efficaces”.

“Je suis convaincu que lors des batailles à venir, ils seront pleinement à la hauteur de leur réputation.”

Les mercenaires de Wagner ont joué un rôle clé dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en particulier lors de la sanglante bataille de Bakhmut qui a duré des mois.

Cependant, depuis que leur chef Eugène Prigojine est décédé dans un accident d’avion après avoir mené une brève mutinerie contre Moscou en juin, l’avenir du groupe de mercenaires est incertain.

Écrivant sur Telegram, Kadyrov a déclaré qu’avant que sa force AKHMAT n’effectue des missions, elle devait « se soumettre à une coordination » pour « augmenter de manière significative leur efficacité » sur la ligne de front.

Il a indiqué que “les cours de tir tactique, la médecine de campagne, la formation des tireurs d’élite, des mitrailleurs, des sapeurs et des artilleurs” faisaient partie d’un “programme de formation approfondi”.

Les Tchétchènes se battent des deux côtés en Ukraine. Les dirigeants de Kadyrov auraient été utilisés pour discipliner et même exécuter des soldats russes dissidents, ainsi que pour intimider des civils en Ukraine.

PUBLICITÉ

Cependant, l’analyste Harold Chambers avait précédemment déclaré à Euronews qu’ils étaient “meilleurs dans les médias sociaux que dans les combats”, remettant en question leur réelle efficacité au combat au-delà des images de TikTok et d’Instagram.

En savoir plus sur cette histoire ici.