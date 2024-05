Guerre en Ukraine : un groupe de réflexion russe influent propose une explosion nucléaire « démonstrative »

Un membre éminent d’un groupe de réflexion russe dont les idées deviennent parfois des politiques gouvernementales a suggéré à Moscou d’envisager une explosion nucléaire « démonstrative » pour inciter l’Occident à refuser de permettre à l’Ukraine d’utiliser ses armes contre des cibles en Russie.

La proposition, de Dmitry Suslov, membre du Conseil pour la politique étrangère et de défense basé à Moscou, a été publiée un jour après que le président Vladimir Poutine a averti l’Occident que les membres de l’OTAN en Europe jouaient avec le feu en proposant de laisser Kiev utiliser les armes occidentales pour frapper profondément en Russie, ce qui, selon lui, pourrait déclencher un conflit mondial.

Les dirigeants ukrainiens affirment qu’ils doivent être capables de frapper les forces russes et les cibles militaires en Russie avec des missiles occidentaux à longue portée pour pouvoir se défendre et empêcher les attaques aériennes, de missiles et de drones, un point de vue qui a trouvé un certain soutien parmi certains pays occidentaux, mais pas encore avec Washington.