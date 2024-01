Guerre en Ukraine : un dépôt pétrolier russe touché par une attaque de drone ukrainien

Les médias russes affirment que quatre réservoirs de pétrole ont pris feu et que l’incendie s’est ensuite propagé sur une superficie de 1 000 mètres carrés (10 763 pieds carrés).

Le gouverneur de Briansk a déclaré que le drone avait été intercepté près de la ville de Klintsy et que ses explosifs étaient ensuite tombés sur le dépôt pétrolier.

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que ses systèmes de défense aérienne avaient abattu un drone ukrainien au-dessus de Briansk à 06h40 heure locale (03h40 GMT) et le régional Alexander Bogomaz a déclaré plus tard que deux autres drones avaient été détruits sans dommage.

Alors que l’incendie faisait rage pendant plusieurs heures au dépôt pétrolier de Klintsy, à environ 70 km au nord de la frontière ukrainienne, de la fumée noire s’échappait des voies ferrées voisines. Plus de 30 personnes ont été évacuées, a ajouté le gouverneur.

Une source au sein de la principale direction du renseignement ukrainien a déclaré aux médias à Kiev que de nouvelles attaques contre des cibles militaires en Russie seraient menées, car la plupart de ses systèmes de défense aérienne et de guerre électronique étaient concentrés dans les régions occupées de l’Ukraine.

“Nous entendons des menaces de la part du Kremlin presque tous les jours, et plus récemment encore contre nos amis des pays baltes”, a-t-il déclaré au journal Tagesspiegel.

“Nos experts estiment que cela pourrait être possible d’ici cinq à huit ans”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il souhaitait bouleverser la société allemande afin que la Bundeswehr, l’armée allemande, soit “prête à la guerre”.

Les commandants de l’OTAN ont annoncé jeudi que quelque 90 000 soldats participeraient au plus grand exercice de l’alliance depuis la guerre froide. Steadfast Defender débute la semaine prochaine et se poursuivra jusqu’en mai, impliquant les 31 États membres et la Suède, qui devrait rejoindre l’alliance dans les mois à venir.