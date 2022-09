Guerre en Ukraine : Trudeau condamne l’escalade de Poutine et la menace nucléaire

LES NATIONS UNIES –

L’escalade de la guerre en Ukraine par le président russe Vladimir Poutine montre qu’il perd le contrôle, a déclaré mercredi le Premier ministre Justin Trudeau en condamnant ses menaces nucléaires et sa décision de mobiliser certains réservistes dans l’invasion en cours.

“Poutine s’est trompé et il est en train d’échouer et d’hésiter dans sa réponse à la situation”, a déclaré Trudeau aux journalistes à New York, où il participait à l’Assemblée générale des Nations Unies.

La lutte de sept mois de l’Ukraine contre les agressions de la Russie a été un thème dominant du rassemblement mondial, où le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est adressé au rassemblement mondial par vidéo plus tôt mercredi.

Zelenskyy a insisté sur le fait que son pays l’emporterait en repoussant l’attaque de la Russie et en expulsant ses troupes.

C’était quelques heures seulement après que Poutine a annoncé qu’il mobiliserait des réservistes dans ce qui est le plus grand conflit militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Zelenskyy a déclaré aux Nations Unies que cette décision suggère que Poutine n’est pas sérieux au sujet de la négociation d’une fin au conflit.

Trudeau a déclaré que les récentes mesures suggèrent que Poutine sait que les choses ne vont pas dans son sens.

“Il doit d’abord aller vers une conscription au moins partielle en Russie, ce qui est un pas de plus vers l’aveu de ce qu’il n’a pas voulu admettre aux Russes – que c’est une guerre qu’il a lancée de manière injustifiée contre un voisin – c’est un exemple de choses qui ne vont pas selon son plan », a déclaré Trudeau.

Trudeau a déclaré que le Canada continuerait de renforcer ses sanctions liées à l’invasion russe et d’envoyer une aide militaire à l’Ukraine. Il a noté que le Canada participait à la formation des forces armées ukrainiennes depuis des années et que l’Ukraine avait demandé des munitions.

Il a également déclaré que le Canada continuerait de contribuer à l’aide humanitaire, y compris des mesures pour répondre à la crise alimentaire mondiale déclenchée par l’invasion.

« Nous allons continuer à défendre les principes qui comptent si profondément pour les Canadiens et les gens du monde entier avec une fermeté et une solidarité absolues avec les Ukrainiens et continuer à encourager et à être là pour les pays, en particulier pour les pays du Sud global qui traversent des moments difficiles car eux aussi s’opposent à la Russie”, a-t-il déclaré.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada se concentrait particulièrement sur le maintien de la santé et de l’intégrité de la coalition mondiale de pays unis contre la Russie.

“Évidemment, ce que l’Ukraine attend du Canada, c’est toujours plus de soutien sur le plan financier et plus d’artillerie lourde”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons déjà fait beaucoup. Mais nous devons faire plus. Et nous ferons plus.”

Pendant ce temps, le ministre canadien de l’Environnement a déclaré que la crise climatique retient l’attention de tous aux Nations Unies, alors même que l’inquiétude monte à propos de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Steven Guilbeault, qui a accompagné Trudeau lors de réunions au niveau des dirigeants à l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré mercredi que les problèmes climatiques sont devenus une préoccupation de premier plan pour les dirigeants mondiaux – et que le gouvernement fédéral contribue à faire avancer ce programme.

Guilbeault a déclaré que même en Europe, où les menaces posées par la Russie sont omniprésentes, les efforts pour arrêter le changement climatique battent leur plein.

“Ils veulent produire 25% de leur électricité par des panneaux solaires sur les toits d’ici 2030. C’est incroyable”, a-t-il déclaré.

“Ils investissent de plus en plus. Et le Canada a déclaré que nous aiderions l’Europe de toutes les manières possibles tout en poursuivant notre lutte contre le changement climatique.”

Il a également noté que le président américain Joe Biden, l’un des meilleurs au deuxième jour des débats au niveau des dirigeants dans la salle de réunion, a récemment approuvé le plus grand investissement dans le changement climatique de l’histoire des États-Unis.

“Je ne pense pas que le changement climatique soit mis en veilleuse”, a-t-il déclaré.

“Nous vivons à une époque où, indépendamment de ce qui se passe sur la scène internationale, les problèmes environnementaux comme le changement climatique et la perte de biodiversité sont devenus des priorités internationales.”

Plus tôt mercredi, Trudeau a annoncé que le Canada verserait 1,21 milliard de dollars à un effort international visant à stopper la propagation de maladies infectieuses mais traitables.

Trudeau a fait cette annonce à New York lors d’une conférence d’annonce de contributions pour le projet, connu sous le nom de Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Le Canada, un partisan fondateur du Fonds mondial, a déjà promis 4 milliards de dollars depuis sa création en 2002 par l’ancien dirigeant bancaire Peter Sands.

L’annonce comprend 100 millions de dollars supplémentaires pour le mécanisme de réponse COVID-19 du fonds, qui vise à aider les pays en développement à atténuer l’impact de la pandémie.

Le gouvernement affirme que la nouvelle somme représente une augmentation de 30 % par rapport à la dernière contribution du Canada et qu’il s’agit du plus important investissement multilatéral en santé du pays.

Trudeau rencontrait également des partenaires des Caraïbes pour discuter de la crise en cours en Haïti, où des vagues incessantes de violence de gangs ont persisté tout au long de l’été, tuant des centaines de personnes.

Bob Rae, l’ambassadeur du Canada auprès de l’ONU, a déclaré qu’il s’était récemment rendu dans le pays pour constater par lui-même le chaos. Les gangs ont même pris le contrôle du palais de justice de la capitale, Port-au-Prince, a-t-il déclaré.

“Nous n’allons pas déclarer … que nous avons une solution magique. Ce n’est pas comme ça que ça marche”, a déclaré Rae.

“Nous devons apprendre de certaines des erreurs du passé où des interventions se sont produites qui n’ont pas eu le plein soutien du peuple haïtien. Et nous devons nous assurer que nous travaillons avec le peuple haïtien.”

C’est plus facile à dire qu’à faire dans un pays dirigé par un gouvernement provisoire, a-t-il ajouté.

“Nous allons essayer de jouer un rôle aussi constructif que possible. Nous savons tous qu’il en faudra plus.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 septembre 2022.



Avec des fichiers de l’Associated Press