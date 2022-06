Guerre en Ukraine : les dirigeants du G7 sous pression pour rester solidaires et ne pas céder face à l’agression de Poutine | Nouvelles du Royaume-Uni

Nous devons leur montrer nos pectoraux, a déclaré le Premier ministre à ses collègues dirigeants du G7 après leur avoir suggéré de se déshabiller.

“Nous devons tous montrer que nous sommes plus durs que Poutine”, a plaisanté Boris Johnson.

Le dirigeant canadien Justin Trudeau a convenu: “Nous devons faire de l’équitation torse nu.”

Ils se sont peut-être moqués du dirigeant russe connu pour son penchant à apparaître torse nu dans les cascades publicitaires.

Mais Vladimir Poutine avait envoyé son message plus tôt au G7, envoyant 14 missiles de croisière pour frapper des bâtiments résidentiels et d’autres cibles dans la capitale de l’Ukraine, Kyiv.

“De plus en plus de barbarie”, a déclaré le président américain Joe Biden interrogé sur les attentats.

Alors que la guerre approche du cinquième mois, les dirigeants du G7 savent qu’ils doivent projeter l’unité contre cette barbarie.

“Le message est que nous restons unis”, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz à M. Biden lors de leur rencontre.

Et M. Johnson et Emmanuel Macron ont eu du mal à montrer qu’ils s’entendaient malgré leurs différences.

Il y a deux mois, la guerre avait semblé évoluer en faveur de l’Ukraine, peut-être terminée d’ici la fin de l’année.

Désormais, la Russie a le dessus et est sur le point de prendre toute la région du Donbass.

La guerre semble devoir durer encore longtemps.

Cela signifie que l’Occident doit se préparer à un conflit prolongé et faire preuve d’une unité durable.

Le défi auquel il est confronté pour ce faire est un leadership politiquement faible et des divisions sur la meilleure voie à suivre.

Johnson et Biden sont impopulaires et Macron a perdu le contrôle du parlement français, ce qui signifie qu’il sera distrait par les batailles nationales à venir.

Ils ont enterré la hache de guerre, semble-t-il pour le moment, mais il y a eu des divergences claires sur l’opportunité de négocier ou non avec Poutine et de faire pression sur les Ukrainiens pour qu’ils cèdent des terres contre la paix.

Plus la guerre dure, plus les risques d’ouverture de divisions sont grands. Et plus grandes sont les conséquences de la guerre.

Il fait grimper les prix des denrées alimentaires et du carburant, augmente l’inflation et les risques de récession.

Une victime de la guerre pourrait déjà être les efforts du G7 pour lutter contre le changement climatique.

Lors des négociations au sommet, les hôtes allemands auraient tenté d’édulcorer les propositions visant à mettre fin au financement des projets de combustibles fossiles à l’étranger, alors qu’ils tentent de se sevrer de l’énergie russe.

Plus la guerre dure, plus la pression sur ces dirigeants est grande pour qu’ils se serrent les coudes et ne fléchissent pas face à l’agression de Poutine.