Guerre en Ukraine: les dirigeants du G7 montrent un front uni contre la Russie alors que Boris Johnson plaisante sur le fait que le groupe est «plus dur» que Vladimir Poutine | Nouvelles du monde

Les dirigeants occidentaux semblaient détendus alors qu’ils entamaient leur sommet du G7 de trois jours en Allemagne, Boris Johnson plaisantant sur le fait que le groupe était “plus dur” que Vladimir Poutine, tout en montrant un front uni dans leur réponse à son invasion de l’Ukraine.

Ils se réunissaient pour discuter de la manière de sécuriser les approvisionnements énergétiques et de lutter contre l’inflation, et essayaient de s’assurer que la coalition mondiale travaillant à punir Moscou ne soit pas éclatée.

Au milieu des spéculations sur l’appétit de certains dirigeants de continuer à soutenir l’Ukraine pendant un conflit prolongé, M. Johnson a déclaré que M. Poutine ne devait pas être autorisé à “hacker” le voisin de la Russie en toute impunité.

Il a déclaré: “Les conséquences de ce qui se passe pour le monde sont dures, mais le prix à payer pour reculer, le prix à payer pour permettre à Poutine de réussir, de pirater d’énormes parties de l’Ukraine, de poursuivre son programme de conquête, ce prix sera bien, bien plus haut et tout le monde ici le comprend.”

Le Premier ministre, le président américain Joe Biden, et leurs homologues du Canada, de France, d’Allemagne, d’Italie et du Japon, ainsi que de l’UE, ont passé la première journée dans des cadres formels et informels, y compris des séances de travail sur les effets de la guerre sur l’économie mondiale. , et des plans d’infrastructure pour les pays en développement.

Lors du traditionnel photocall de groupe réunissant les dirigeants de sept des principales économies mondialesles politiciens en costume ont été photographiés sans cravate, car ils semblaient essayer de transmettre une atmosphère plus informelle dans les Alpes bavaroises.

Plus tôt, alors qu’ils se rencontraient pour une table ronde au château de Schloss Elmau, M. Johnson a plaisanté en disant que le groupe devait montrer qu’il était “plus dur” que M. Poutine.

Les dirigeants du G7 ont retiré leurs liens alors qu’ils participaient au traditionnel photocall. Photo : AP



Les dirigeants du château de Schloss Elmau en Bavière



Le Premier ministre et son homologue canadien, Justin Trudeau, ont discuté de l’histoire du dirigeant russe d’avoir été photographié sans chemise.

M. Johnson s’est demandé s’ils devaient garder leurs vestes.

Se réchauffant à son thème, il a ensuite ajouté « allons-nous nous déshabiller ? », suggérant « nous devons tous montrer que nous sommes plus durs que Poutine ».

M. Trudeau s’est joint à lui, faisant référence à une “promenade à cheval torse nu” – alors que M. Poutine était photographié torse nu à cheval en 2009.

Vladimir Poutine photographié torse nu et à cheval en 2009. Image : AP



M. Johnson a alors déclaré: “Nous devons montrer nos pectoraux.”

Lors d’une réunion séparée entre M. Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz, qui assure la présidence tournante du G7 et organise le rassemblement, le dirigeant américain a déclaré : “Nous devons nous assurer que nous restons tous ensemble”.

M. Scholz a répondu que le “bon message” est que “nous avons tous réussi à rester unis, ce à quoi Poutine ne s’attendait pas”.

“Nous devons rester ensemble, car Poutine comptait depuis le début sur la séparation de l’OTAN et du G7, mais nous ne l’avons pas fait et nous n’allons pas le faire”, a répondu M. Biden.

“Nous ne pouvons pas laisser cette agression prendre la forme qu’elle a et s’en tirer”, a ajouté le président.

Lors du sommet, les dirigeants devaient annoncer de nouvelles interdictions sur les importations d’or russe – la dernière d’une série de sanctions visant à isoler davantage la Russie économiquement pendant la guerre.