Guerre en Ukraine : le président Volodymyr Zelensky appelle à la démilitarisation de la centrale nucléaire pour éviter une « catastrophe » | Nouvelles du monde

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a appelé l’organisme mondial de surveillance nucléaire à forcer la Russie à démilitariser la centrale nucléaire de Zaporizhzhya – et à rendre son contrôle à l’Ukraine.

Des responsables de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) se sont rendus à l’installation la semaine dernière et ont averti qu’il y avait un “besoin urgent” de mesures provisoires pour prévenir un accident nucléaire à la centrale.

Il a appelé à la création d’une zone de sûreté et de protection de la sécurité nucléaire autour de l’installation, après avoir exprimé des craintes quant aux dommages physiques à l’usine causés par les bombardements.

Et dans son adresse nocturne à sa nation mardi, président Zelensky a déclaré que puisque la Russie avait “mis le monde au bord de la catastrophe radioactive”, il appartenait “au monde” de mettre en place des “mesures appropriées” pour s’assurer que la Russie “serait forcée d’arrêter le terrorisme”.

Il a poursuivi: “Je crois que le monde non seulement mérite mais a besoin des représentants de l’AIEA pour forcer la Russie à démilitariser le territoire de la ZNPP (centrale nucléaire de Zaporizhzhya) et à rendre le contrôle complet à l’Ukraine.”

L’équipe de l’AIEA a déclaré avoir constaté de première main des dommages à la surface de la route, aux murs et aux fenêtres de divers bâtiments de la centrale, ainsi qu’au viaduc reliant les réacteurs.

Image:

Le directeur de l’AIEA, Rafael Grossi, explique ce que son équipe d’inspecteurs a vu



Le bombardement aurait pu causer “des impacts importants sur la sécurité, des pertes de vies humaines et des blessures au personnel”, selon son rapport dans leurs conclusions.

Il a averti que la situation présentait une “menace constante pour la sûreté et la sécurité nucléaires” car les fonctions de sûreté critiques pourraient être affectées.

Les bombardements autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ont provoqué l’indignation mondiale



Antonio Guterres, ONU Le secrétaire général, a déclaré sans ambages, qu’il était “gravement préoccupé” par la situation, affirmant qu’elle pourrait être une “catastrophe”.

“Disons les choses telles qu’elles sont : tout dommage, intentionnel ou non, à la plus grande centrale nucléaire d’Europe à Zaporizhzhia ou à toute autre installation nucléaire en Ukraine pourrait être catastrophique, non seulement pour le voisinage immédiat, mais pour la région et au-delà.

“Toutes les mesures doivent être prises pour éviter un tel scénario.”

Les niveaux de rayonnement dans la région restent actuellement normaux.

La Russie occupe l’usine depuis des mois et a été accusée de stocker du matériel militaire à l’intérieur de l’installation.

La Russie et l’Ukraine ont également échangé leur responsabilité pour les bombardements qui ont endommagé l’usine ces dernières semaines.

Image:

Volodymyr Zelensky



Le président Zelenskyy s’était auparavant entretenu avec le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss.

Lors de son premier appel avec un dirigeant étranger, elle a accepté une invitation à se rendre en Ukraine et a réitéré son soutien au pays dans sa guerre contre la Russie.

Le Royaume-Uni a été l’un des bailleurs de fonds internationaux les plus virulents de l’Ukraine, envoyant près de 7 000 armes antichars, des centaines de missiles et des véhicules de combat blindés. Il forme également des soldats ukrainiens.

Selon une lecture officielle de l’appel, Mme Truss avait déclaré qu’elle “avait hâte de travailler avec le président dans les semaines et les mois à venir”, et il a remercié le Royaume-Uni pour “la défense majeure et l’aide économique”, tout en réitérant “c’est important que la Grande-Bretagne est prête à le renforcer davantage ».

“L’Europe n’est pas le lieu des meurtriers”

Le président ukrainien a également profité de son allocution pour exhorter l’Europe à cesser de délivrer des visas aux citoyens russes.

En référence aux empoisonnements au Novichok de l’agent double russe Sergueï Skripal et sa fille à Salisbury en 2018, il a rappelé que « plus d’une fois, la Russie a envoyé des tueurs en Europe sous couvert de simples touristes.

“Ils en ont assez vu à la flèche de Salisbury, dans les rues allemandes et dans les entrepôts d’armes en République tchèque. Assez ! L’Europe n’est pas un endroit où les meurtriers peuvent se promener.”