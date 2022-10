Guerre en Ukraine: le G7 soulève la possibilité de crimes de guerre après des frappes massives de missiles russes

Les dirigeants du G7 ont condamné mardi les dizaines de frappes de missiles russes qui se sont abattues sur l’Ukraine cette semaine et ont déclaré que ces attaques constituaient des “crimes de guerre”.

La Russie a lancé lundi quelque 84 missiles et frappes de drones à travers l’Ukraine, frappant des populations civiles dans tout le pays, y compris dans le centre-ville de Kyiv.

ZELENSKYY D’UKRAINE POUSSE LA “FORMULE DE PAIX” LORS DE LA RÉUNION DU G7, MAIS DIT “PAS DE DIALOGUE” AVEC POUTINE

“Nous condamnons ces attaques dans les termes les plus forts et rappelons que les attaques aveugles contre des populations civiles innocentes constituent un crime de guerre. Nous demanderons des comptes au président Poutine et aux responsables”, ont déclaré des dirigeants des États-Unis, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon. et le Royaume-Uni ont déclaré dans un communiqué conjoint.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rejoint les nations du G7 lors d’une réunion mardi au cours de laquelle Zelenskyy a proposé une “formule de paix” pour aider à contenir les attaques brutales de la Russie.

Zelenskyy a demandé à plusieurs reprises à des pays comme les États-Unis de fournir de meilleurs systèmes de défense aérienne et a appelé mardi les sept pays à aider Kyiv à trouver des fonds pour un “bouclier aérien”.

La déclaration conjointe du G7 n’a pas commenté les demandes de Zelenskyy, mais a plutôt promis de continuer à soutenir l’Ukraine alors que l’assaut de la Russie se poursuit.

“Nous avons rassuré le président Zelenskyy sur le fait que nous sommes déterminés et résolus dans notre engagement à fournir le soutien dont l’Ukraine a besoin pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale”, indique le communiqué. “Nous continuerons à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire, diplomatique et juridique et nous nous tiendrons fermement aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra.”

La Russie a ciblé lundi non seulement les populations civiles, mais aussi l’industrie électrique ukrainienne en frappant plusieurs centrales et en provoquant des pannes de courant dans tout le pays.

LA RUSSIE ENVOIE DES DRONES IRANIENS EN BÉLARUS ALORS QUE MINSK MENACE DE DÉPLOIEMENT

Dans une allocution du jour au lendemain, Zelenskyy a déclaré que les responsables s’efforçaient de remettre les systèmes en marche, mais Kyiv a été contraint d’arrêter les exportations d’électricité vers l’Union européenne à la suite des grèves.

On ne sait pas si les exportations ont déjà repris, bien qu’elles aient constitué la dernière perturbation de l’approvisionnement énergétique de l’Europe depuis le début de la guerre en Ukraine il y a sept mois.

“Nous nous engageons à aider l’Ukraine à répondre à ses besoins de préparation à l’hiver”, ont promis les dirigeants.

“Nous déplorons les mesures d’escalade délibérées de la Russie, y compris la mobilisation partielle des réservistes et la rhétorique nucléaire irresponsable, qui mettent en danger la paix et la sécurité mondiales”, ajoute le communiqué.

La coalition internationale a également appelé la Biélorussie à rester en dehors de la guerre de Poutine et à “cesser de permettre” l’agression de la Russie en lui permettant d’utiliser le territoire biélorusse pour cibler et frapper l’Ukraine.

“Aucun pays ne veut plus la paix que l’Ukraine, dont le peuple a subi la mort, le déplacement et d’innombrables atrocités à la suite de l’agression russe”, ont déclaré les dirigeants. “En solidarité avec l’Ukraine, les dirigeants du G7 saluent la volonté du président Zelenskyy pour une paix juste.”