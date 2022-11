Guerre en Ukraine : le Canada surveille les rapports sur les missiles russes

OTTAWA –

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré mardi après-midi qu’elle était en contact avec les autorités polonaises au sujet d’informations selon lesquelles deux personnes auraient été tuées lorsque des missiles russes ont touché l’allié de l’OTAN.

Anand dirait seulement que le Canada surveille la situation alors qu’elle entre à la Chambre des communes pour la période des questions.

“Je reçois des mises à jour concernant ce rapport et je suis très étroitement en contact avec nos alliés polonais en ce moment. Il serait imprudent de ma part de commenter davantage”, a-t-elle déclaré.

L’alliance de l’OTAN a été formée après la Seconde Guerre mondiale et compte actuellement 30 membres répartis en Amérique du Nord et en Europe.

La clé de voûte de son traité fondateur, l’article 5, stipule que toute “attaque armée” contre un membre constitue une attaque contre tous, et peut déclencher une réponse d’autodéfense de la part des alliés en bloc.

Il n’est pas clair si les événements de mardi relèveraient de cette catégorie, ou s’ils pourraient relever de l’article 4, qui stipule que les États membres peuvent convoquer une consultation avec d’autres membres s’ils estiment que leur sécurité ou leur indépendance sont menacées.

L’Associated Press a rapporté que des missiles russes ont traversé le territoire polonais lors d’un barrage massif qui a frappé le réseau électrique ukrainien et coupé l’électricité d’une grande partie de la Moldavie.

Ce rapport a été attribué à un haut responsable du renseignement américain s’exprimant sous couvert d’anonymat, ainsi qu’à une deuxième source qui aurait confirmé l’information.

Les médias polonais ont rapporté que deux personnes sont mortes mardi après-midi après qu’un projectile a frappé une zone où le grain séchait à Przewodow, un village près de la frontière avec l’Ukraine.

Le gouvernement polonais n’a pas confirmé que des missiles russes avaient frappé le territoire de l’OTAN, mais un porte-parole a déclaré que les principaux dirigeants du pays tenaient une réunion d’urgence en raison d’une “situation de crise”.

Les rapports renforcent les craintes que la guerre en cours en Ukraine ne déborde sur l’Europe de l’Est et ne déclenche un conflit plus large entre la Russie et l’alliance militaire de l’OTAN.

Le ministère russe de la Défense a nié avoir lancé des frappes dans la zone proche de la frontière ukraino-polonaise et a accusé les médias et les responsables polonais d’avoir délibérément aggravé la situation.

Vedant Patel, le porte-parole adjoint du département d’État américain, a également déclaré que les États-Unis avaient vu les rapports et qu’ils étaient “incroyablement préoccupants”.

“Je veux à nouveau être très clair sur le fait que nous ne voulons pas devancer les hypothétiques. Nous ne savons pas encore ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré.

“Et nous travaillons avec nos partenaires du gouvernement polonais et nos partenaires de l’OTAN pour obtenir plus d’informations et pour évaluer ce qui s’est passé. Quand nous prendrons cette décision, nous déterminerons également les prochaines étapes appropriées.”

La vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré mardi en français qu’elle n’avait pas de commentaires précis à faire mais qu’elle, le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly étaient tous en contact avec des alliés.

Trudeau et Joly ont tous deux assisté à un sommet du G20 en Indonésie mardi et les informations ont été publiées bien après minuit, heure locale.

Le bureau de Joly a fait écho aux commentaires d’Anand dans une déclaration écrite.

“Nous sommes au courant de ces informations. Nous surveillons la situation et nous sommes en contact étroit avec la Pologne et d’autres partenaires à ce sujet”, a déclaré le porte-parole Adrien Blanchard.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 novembre 2022.



— Avec des fichiers de l’Associated Press.