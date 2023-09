Guerre en Ukraine : la pression monte en faveur de Zelensky | Nouvelles du monde

La semaine a été éprouvante pour Volodymyr Zelenskyy.

Lors de la réunion des Nations Unies à New York, il est apparu comme un dirigeant las, frustré et parfois en colère.

Dans son première apparition à l’ONU en personne depuis le début de la guerre, le président ukrainien aurait pu espérer que ses principes de financement entraîneraient une vague de condamnation de l’invasion illégale de la Russie.

Au lieu de cela, non seulement un certain nombre de pays ont manifestement placé leurs intérêts personnels avant la paix et la sécurité collectives – nombre d’entre eux ont établi des liens économiques plus étroits avec la Russie au cours de l’année écoulée – mais l’Iran a profité de l’occasion pour critiquer les États-Unis pour leur intervention et la prolongation du conflit.

Le Conseil de sécurité de l’ONU – avec cinq membres permanents – a été conçu pour être le mandant de l’ONU, capable d’émettre des résolutions contraignantes pour les États membres, mais cela s’est également révélé impuissant.

Sur une note plus positive, à Washington, M. Zelenskyy a pu pour obtenir un nouveau programme d’aide spécifiquement axé sur la prochaine phase de la guerre, mais avec en toile de fond un accueil tiède de la part du Congrès, reflétant le déclin du soutien public américain à la guerre.

Et les frictions sur les droits de douane sur les céréales entre l’Ukraine, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont également contribué à accroître les tensions et à mettre à l’épreuve l’unité occidentale.

Après plus de 18 mois de guerre, les pressions continuent de monter sur M. Zelenskyy.

Le manque de sommeil, associé au stress et aux tensions de la guerre, sont gravés dans de profonds sillons sur son visage. Il s’est révélé être un leader de guerre exceptionnellement doué, mais des fissures commencent à apparaître.

Il n’a aucune expérience militaire, mais il doit pourtant assumer la responsabilité d’envoyer ses forces militaires dans une bataille extrêmement meurtrière, avec des pertes croissantes.

La contre-offensive ne se déroule pas comme prévu

La contre-offensive ne progresse pas comme prévu et il a dû tolérer les critiques de sa stratégie militaire, même de la part de ses alliés occidentaux.

M. Zelensky a été très efficace pour maintenir l’image de la guerre dans les médias internationaux et garantir un flux vital d’aide militaire et financière occidentale.

Mais le soutien de l’opinion publique occidentale au conflit diminue : la menace que représente la Russie pour l’Europe élargie a diminué et les priorités intérieures commencent à détourner les esprits d’une guerre « lointaine ».

L’affirmation de M. Zelensky selon laquelle il combat la Russie pour empêcher l’Europe de sombrer dans une troisième guerre mondiale a trouvé un écho au début de la guerre, mais la diminution du niveau de soutien international est clairement une préoccupation majeure.

Et il n’a pas de confident expérimenté avec qui partager son fardeau, à la manière de Winston Churchill qui a utilisé la monarchie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pourquoi est-ce important ?

Jusqu’à présent, malgré les pressions croissantes et le rythme incessant de la guerre, M. Zelenskyy a réussi à maintenir la pression diplomatique sur les parties prenantes sans provoquer de frictions.

Cependant, à mesure que les pressions et les frustrations se sont accrues, M. Zelensky a utilisé – peut-être à juste titre – un langage de moins en moins diplomatique, ce qui a exacerbé les tensions.

Sa récente dispute avec la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie au sujet des droits de douane sur les céréales en est un excellent exemple. La Pologne a fait plus que quiconque pour soutenir l’Ukraine – après tout, elle a tout intérêt à garantir que l’Ukraine n’échoue pas.

Les critiques très publiques de M. Zelensky à l’égard de la Pologne concernant les droits de douane sur les céréales ont clairement contrarié son Premier ministre, ce qui aurait été une douce musique aux oreilles de Vladimir Poutine.

Malgré les pressions immenses, M. Zelensky doit garder son sang-froid : l’unité occidentale en faveur de l’Ukraine est probablement le facteur le plus important dans cette éreintante guerre d’usure avec la Russie.