Guerre en Ukraine : la police enquête sur 26 000 crimes de guerre alors que les responsables sont « convaincus » que d’autres seront découverts | Nouvelles du monde

La police ukrainienne enquête sur 26 000 crimes de guerre commis par des soldats russes et s’attend à en découvrir des milliers d’autres à mesure que des terres sont reprises et que des villes et des villages sont libérés, a déclaré Sky News.

La collecte de preuves pour poursuivre les forces russes est devenue l’une des tâches les plus importantes de la police ukrainienne depuis le début de l’invasion le 24 février, mais le soutien international aide les efforts.

“Chaque jour, nous enregistrons la mort de nombreux civils”, a déclaré le ministre ukrainien de l’Intérieur à Sky News.

“Ce sont les crimes commis et commis par eux [Russia] dans les territoires occupés.”

Les troupes russes “bloquent l’accès aux médicaments” – mises à jour en direct

Se référant aux crimes de guerre découverts lorsque les forces russes se sont retirées des villes de Bucha et Hostomel près de Kyiv, Denys Monastyrsky a déclaré qu’il se préparait à plus d’horreurs alors que la guerre se poursuivait.

“Je suis convaincu que d’autres crimes nous attendent à Marioupol, Volnovakha et Severodonetsk, ces villes qui sont actuellement sous occupation et qui seront désoccupées plus tard.

“Nous enquêtons également sur les crimes commis par l’establishment politique de la Fédération de Russie, dirigeant les troupes et leur permettant de commettre des crimes de guerre, tels que le viol, le meurtre d’enfants et le meurtre de civils en général. Ils ont laissé leurs commandants le faire”, a-t-il ajouté. il ajouta.

Image:

Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Denys Denys Monastyrsky



Des équipes de la police nationale, des agents des services de sécurité et des procureurs recueillent des preuves sur les sites de frappes aériennes et les zones libérées.

Ils travaillent souvent sous le feu ou sous la menace de frappes aériennes secondaires.

Les États-Unis ont récemment fait don d’une unité mobile de collecte d’ADN pour aider les enquêteurs à traiter l’ADN des corps retrouvés sur les lieux.

Des experts de France, de Lituanie et de Slovaquie sont également en Ukraine pour apporter leur soutien – au total, plus de 40 pays ont offert leur aide et 20 millions de dollars ont été promis pour aider à financer le bureau du procureur général ukrainien.

Image:

Un procureur chargé des crimes de guerre examine les dégâts à Mykolaïv en juillet. Photo : Bureau du procureur régional de Mykolaïv/Reuters.



“Des déclarations arrivent progressivement de ceux qui ont perdu des êtres chers, qui ont disparu. Il y a généralement des dizaines de déclarations après chaque bombardement”, a déclaré M. Monastyrsky.

“Les crimes de guerre sont devenus l’un des plus gros fardeaux pour la police nationale ukrainienne.”

La Russie n’est pas membre de la Cour pénale internationale – elle a retiré sa reconnaissance de la CPI après l’annexion de la Crimée en 2014 – et l’Ukraine n’a pas encore ratifié son adhésion, et donc un tribunal international spécial est envisagé par les Pays-Bas.

Lire la suite:

Plus de 15 000 crimes de guerre présumés signalés

Des images satellites montrent des avions de guerre russes détruits lors de l’attaque d’une base aérienne en Crimée

Un journaliste russe qui a protesté contre la guerre en Ukraine en direct à la télévision a été perquisitionné à son domicile

Les éléments de preuve recueillis aujourd’hui contribueront à d’éventuelles poursuites dans les années à venir.

Les combats se poursuivent et des civils meurent chaque jour dans l’est et le sud de l’Ukraine alors que les bombardements russes visent des immeubles d’habitation, des écoles, des centres commerciaux et des gares.

Une contre-offensive ukrainienne dans le sud devrait commencer dans quelques jours, pour repousser les forces russes hors de la région de Kherson.

En cas de succès, cela pourrait être un tournant dans la guerre.