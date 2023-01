Guerre en Ukraine : ce qu’une Russie diminuée fera ensuite

CNN

La guerre de la Russie en Ukraine a prouvé que presque toutes les hypothèses étaient fausses, l’Europe se demandant maintenant ce qu’il reste à supposer en toute sécurité.

Son invasion en février a réussi à surprendre de toutes les manières. À ceux qui pensaient que Moscou était suffisamment sain d’esprit pour ne pas tenter une entreprise aussi massive et téméraire. Pour ceux qui pensaient que l’armée russe traverserait un pays de 40 millions d’habitants et passerait aux opérations de nettoyage dans les 10 jours. Et à ceux qui pensaient qu’ils avaient les prouesses techniques et de renseignement pour faire plus que simplement bombarder au hasard des zones civiles avec une artillerie vieillissante ; que l’armée du Kremlin avait évolué depuis le nivellement de Grozny en Tchétchénie dans les années 90.

Et enfin, pour ceux qui pensaient que le cliquetis nucléaire était un oxymoron en 2022 – que vous ne pouviez pas menacer les gens avec désinvolture avec des armes nucléaires car la destruction qu’ils ont apportée était complète, pour tout le monde sur la planète.

Pourtant, à la fin de 2022, l’Europe se retrouve face à un ensemble d’inconnues connues, inimaginables aussi récemment qu’en janvier. Pour récapituler : une armée autrefois considérée comme la troisième plus redoutable au monde a envahi son plus petit voisin, qui excellait il y a un an principalement dans l’informatique et l’agriculture.

La Russie a dépensé des milliards de dollars pour moderniser apparemment son armée, mais il s’avère que c’était, dans une large mesure, une imposture. Il a découvert que ses chaînes d’approvisionnement ne fonctionnent pas à quelques dizaines de kilomètres de ses propres frontières ; que son évaluation de l’Ukraine comme désespérée d’être libérée de son propre «nazisme» est le produit déformé d’acquiescements de oui, nourrissant un président – Vladimir Poutine – de ce qu’il voulait entendre dans l’isolement de la pandémie.

La Russie a également rencontré un Occident qui, loin d’être divisé et réticent, s’est plutôt contenté d’envoyer une partie de ses munitions à sa frontière orientale. Les responsables occidentaux pourraient également être surpris que les lignes rouges de la Russie semblent changer constamment, alors que Moscou réalise à quel point ses options non nucléaires sont limitées. Rien de tout cela n’était censé arriver. Alors, que fait l’Europe et que se prépare-t-elle, maintenant qu’elle l’a fait ?

La clé est à quel point l’Occident a été unifié de manière inattendue. Bien qu’ils soient divisés sur l’Irak, fracturés sur la Syrie et partiellement réticents à dépenser les 2 % du PIB pour la sécurité que les États-Unis exigent depuis longtemps des membres de l’OTAN, l’Europe et les États-Unis parlent du même scénario sur l’Ukraine. À certains moments, Washington a peut-être semblé plus méfiant, et il y a eu des cas particuliers autocratiques comme la Hongrie. Mais le changement est vers l’unité, pas la disparité. C’est toute une surprise.

Les déclarations selon lesquelles la Russie a déjà perdu la guerre restent prématurées. Il existe des variables qui pourraient encore conduire à une impasse en sa faveur, voire à un revers de fortune. L’OTAN pourrait perdre patience ou nervosité face aux livraisons d’armes et rechercher l’opportunisme économique plutôt que la sécurité à long terme, poussant à une paix défavorable à Kyiv. Mais cela semble, pour le moment, peu probable.

La Russie creuse du côté est du fleuve Dnipro, dans le sud de l’Ukraine, et a l’avantage que les lignes de front de Donetsk et Lougansk, à l’est de l’Ukraine, sont plus proches de sa frontière. Pourtant, ses défis sont immenses : le personnel mal formé et enrôlé de force représente 77 000 de ses troupes de première ligne – et c’est selon l’évaluation brillante exprimée par Poutine. Il lutte pour les munitions et voit régulièrement des critiques ouvertes et internes de sa chaîne d’approvisionnement hivernale.

L’Ukraine est sur son territoire, avec un moral toujours élevé et des armes occidentales qui arrivent toujours. Depuis l’effondrement de la mosaïque de forces de Moscou autour de la ville de Kharkiv, dans le nord-est, en septembre – où leurs lignes d’approvisionnement ont été coupées par une force ukrainienne plus intelligente – la dynamique a été contre Moscou.

La perspective d’une défaite russe est dans le tableau plus large : qu’elle n’ait pas gagné rapidement contre un adversaire inférieur. Les porte-parole de la télévision d’État ont parlé de la nécessité de “retirer les gants” après Kharkiv, comme s’ils n’allaient pas exposer un poing qui s’était déjà flétri. Révélé presque comme un tigre de papier, l’armée russe luttera pendant des décennies pour retrouver ne serait-ce qu’un semblant de statut de pair avec l’OTAN. C’est peut-être le dommage le plus important pour le Kremlin : les années d’efforts consacrés à reconstruire la réputation de Moscou en tant qu’ennemi intelligent et asymétrique avec des forces conventionnelles pour le soutenir se sont évaporées en environ six mois de mauvaise gestion.

La question de la force nucléaire persiste, principalement parce que Poutine aime régulièrement l’invoquer. Mais même ici, la menace de la Russie s’est atténuée. Premièrement, l’OTAN a envoyé des signaux sans équivoque de la dévastation conventionnelle que ses forces infligeraient si n’importe quelle forme de dispositif nucléaire était utilisée. Deuxièmement, les alliés de beau temps de la Russie, l’Inde et la Chine, ont rapidement évalué sa séquence de défaites et ont publiquement réprimandé la rhétorique nucléaire de Moscou. (Leur messagerie privée a probablement été plus féroce.)

Et enfin, Moscou se retrouve avec une question à laquelle personne ne veut jamais apprendre la réponse : si ses chaînes d’approvisionnement en carburant diesel pour les réservoirs à 40 milles de sa frontière ne fonctionnent pas, alors comment peuvent-ils être sûrs que le bouton fonctionnera, si Poutine atteint follement d’appuyer dessus? Il n’y a pas de plus grand danger pour une puissance nucléaire que de révéler que ses missiles stratégiques et sa capacité de représailles ne fonctionnent pas.

Malgré ce déclin russe palpable, l’Europe n’est pas accueillante dans une ère de plus grande sécurité. Les appels à une augmentation des dépenses de défense sont plus forts et entendus, même s’ils interviennent à un moment où la Russie, pendant des décennies l’enjeu déterminant de la sécurité européenne, se révèle moins menaçante.

L’Europe se rend compte qu’elle ne peut pas dépendre des États-Unis – et de ses oscillations sauvages entre les pôles politiques – uniquement pour sa sécurité.

Pendant ce temps, des milliers d’Ukrainiens innocents sont morts dans la tentative égoïste et malavisée de Poutine de faire revivre un empire tsariste. Plus largement, l’autoritarisme a été exposé comme un système désastreux avec lequel mener des guerres de choix.

Pourtant, du bien est sorti de cette débâcle. L’Europe sait qu’elle doit sortir immédiatement de sa dépendance vis-à-vis du gaz russe, et des hydrocarbures en général à plus long terme, car la dépendance économique vis-à-vis des combustibles fossiles des dictateurs ne peut apporter une stabilité à plus long terme.

Alors, comment l’Occident gère-t-il une Russie qui a connu cette colossale perte de la face en Ukraine et qui dépérit lentement économiquement à cause des sanctions ? Une Russie faible est-elle quelque chose à craindre, ou simplement faible ? C’est l’inconnu connu avec lequel l’Occident doit lutter. Mais ce n’est plus une question aussi terrifiante.

Pendant plus de 70 ans, les Russes et l’Occident ont tenu le monde sous l’emprise d’une destruction mutuellement assurée. C’était une paix basée sur la peur. Mais la peur de Moscou devrait diminuer lentement, et avec cela vient le risque d’erreur de calcul. Cela soulève également une perspective moins effrayante : que la Russie – comme de nombreuses autocraties avant elle – puisse s’estomper, minée par sa propre dépendance maladroite à la peur au niveau national.

Le défi de l’Europe est maintenant de traiter avec la Russie dans un état de déni chaotique, tout en espérant qu’elle évolue vers un état de déclin contrôlé. Un réconfort permanent peut être qu’après avoir sous-estimé le potentiel de malveillance de Moscou, le risque pour l’Europe serait de surestimer son potentiel en tant que menace.