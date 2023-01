Guerre en Russie : l’Ukraine salue l’aide militaire américaine dans le cadre d’un cessez-le-feu

Kyiv, Ukraine –

Le président ukrainien félicite les États-Unis d’avoir inclus des véhicules blindés tueurs de chars dans son dernier programme d’aide militaire de plusieurs milliards de dollars, affirmant qu’ils sont “exactement ce dont les troupes ukrainiennes ont besoin” pour combattre contre les forces russes.

L’annonce vendredi par la Maison Blanche de 3,75 milliards de dollars d’armes et d’autres aides à l’Ukraine et à ses voisins du flanc est de l’OTAN est intervenue alors que Moscou a déclaré que ses troupes observaient un court cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe, célébré samedi.

Les responsables ukrainiens ont dénoncé la trêve unilatérale de 36 heures comme un stratagème et ont déclaré qu’elle semblait avoir été ignorée par certaines des forces de Moscou poursuivant l’invasion de près de 11 mois.

Le ministère russe de la Défense a insisté samedi sur le fait que ses forces le long de la ligne de front de 1 100 kilomètres (684 milles) respectaient le cessez-le-feu mais ont riposté lorsqu’elles ont été attaquées.

Le dernier paquet d’assistance militaire américaine était le plus important à ce jour pour Kyiv. Pour la première fois, il comprenait des véhicules blindés Bradley – connus sous le nom de tueurs de chars en raison des missiles antichars qu’ils tirent.

Dans son allocution télévisée nocturne vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy l’a qualifié de “paquet très puissant”.

“Pour la première fois, nous aurons des véhicules blindés Bradley – c’est exactement ce dont nous avons besoin. De nouveaux canons et obus, y compris des canons de haute précision, de nouvelles roquettes, de nouveaux drones. C’est opportun et puissant”, a-t-il déclaré.

Il a remercié le président américain Joe Biden, les législateurs américains et “tous les Américains qui apprécient la liberté et qui savent que la liberté vaut la peine d’être protégée”.

Les responsables ukrainiens ont rejeté le cessez-le-feu ordonné par le Kremlin qui a commencé vendredi pour la veille de Noël orthodoxe comme un stratagème pour gagner du temps pour que les forces d’invasion russes en difficulté se regroupent. Les responsables ukrainiens et occidentaux ont décrit l’annonce comme une tentative russe de s’emparer du terrain moral élevé et éventuellement d’arracher l’initiative et l’élan du champ de bataille aux forces ukrainiennes au milieu de leur contre-offensive de ces derniers mois.

La pause devait se terminer samedi soir – à minuit, heure de Moscou, soit 23 heures dans la capitale ukrainienne, Kyiv.

Le ministère britannique de la Défense, l’un des principaux fournisseurs d’aide militaire à l’Ukraine, a déclaré samedi dans son rapport quotidien sur l’invasion que “les combats se sont poursuivis à un niveau de routine pendant la période de Noël orthodoxe”.

Dans la région de Louhansk, très disputée, dans l’est de l’Ukraine, le gouverneur régional Serhiy Haidai a signalé la poursuite des bombardements et des agressions russes. Publié vendredi sur Telegram, Haidai a déclaré qu’au cours des trois premières heures du cessez-le-feu, les forces russes ont bombardé les positions ukrainiennes à 14 reprises et pris d’assaut une colonie à trois reprises. L’allégation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Les autorités ukrainiennes ont également signalé samedi des attaques ailleurs au cours des dernières 24 heures, bien qu’il ne soit pas clair si les combats avaient eu lieu avant ou après le début du cessez-le-feu.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces russes avaient effectué une frappe de missiles et 20 salves de roquettes, et ciblé des colonies dans l’est, le nord-est et le sud.

Le chef de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, a fait état samedi de deux civils tués la veille lors de frappes russes dans la ville férocement disputée de Bakhmut et au nord, à Krasna Hora.